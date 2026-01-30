NRIセキュアテクノロジーズ株式会社

NRIセキュアテクノロジーズ株式会社（以下、NRIセキュア）は、2026年3月23日（月）～3月26日（木）に、米国カリフォルニア州サンフランシスコのモスコーンセンターで開催される、世界最大級のサイバーセキュリティの総合展示会「RSA Conference 2026」に出展します。

NRIセキュアのブースでは、「AI × グローバルサプライチェーンリスク管理」をテーマに、当社のAIセキュリティ対策ソリューションである「AI Red Team」や「AI Blue Team」、グローバルなサプライチェーンリスク管理を支援するセキュリティ対策実行支援プラットフォーム「Secure SketCH」などを展示、紹介します。さらに、最新のセキュリティトレンドに関して、来場者の皆様と活発な情報交換を行います。

NRIセキュアは、昨年開催された「RSA Conference 2025」において、日系セキュリティベンダとして、唯一の出展を行いました。今回の「RSA Conference 2026」でも、サイバーセキュリティに関する世界最先端の知見と多様な専門家が集う国際的なカンファレンスの場で、当社の取り組みやサービスを体験いただけます。

また、開催期間中は、イベントの様子やキーノートなどのカンファレンスで発信されたメッセージを、当社のコンサルタントやエンジニアの解釈を交えた速報記事としてまとめ、NRIセキュアブログ（https://www.nri-secure.co.jp/blog）にて発信する予定です。

RSA Conference 2026 開催概要

日時：2026年3月23日（月）～3月26日（木）

会場：Moscone Center（米国カリフォルニア州サンフランシスコ）

NRIセキュアブース番号：Moscone North Expo #4623

※ブースにお越しいただいた方には特典をご用意しております。

本イベントのお申込みについては、次のウェブサイトを参照ください。

https://www.rsaconference.com/usa/passes-and-rates

お申込み時に、

・コード「52E1110XP」をご利用いただくとエキスポパスが無料

・コード「52AAD1110」をご利用いただくとフルカンファレンスパス

が150ドル割引となります。

ご参考

昨年の「RSA Conference 2025」の様子は、以下のNRIセキュアブログでご紹介しています。

- 「RSAカンファレンス2025現地レポート｜AIとセキュリティ、注目セッションとブース展示を徹底解説(https://www.nri-secure.co.jp/blog/rsac2025-01)」