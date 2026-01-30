SNSフォロワー140万人の韓国キャラクター「カムンとアント」がファミマプリントに初登場！

株式会社コンテンツセブン

SNS総フォロワー140万人の韓国発の人気キャラクター「カムンとアント」がついにファミマプリントに登場します。

期間は2026年2月2日（月）から3月31日（火）の約2か月間限定、全国のファミリーマート店内マルチコピー機サービス「ファミマプリント」での販売となります。

この機会にぜひファミリーマートにお立ち寄りください。

ファミマプリントについて

商品名 ：「カムンとアント」ファミマプリントブロマイド/メッセージポストカード/ステッカー

販売期間 ：2026年2月2日（月）10:00～2026年3月31日（火）23:59

ラインナップ ：ブロマイド全10種/メッセージポストカード全2種/ステッカー全2種

価格 ：ブロマイド L判300円/2L判400円

メッセージポストカード300円

ステッカーL判400円/2L判600円

販売場所 ：全国のファミリーマート店内マルチコピー機サービス「ファミマプリント」

コピーライト ：(C)kkam__ang

販売元 ：株式会社コンテンツセブン

※画像はイメージです。実際の商品とは一部異なる場合がございます。

※一部マルチコピー機の設置がない店舗もございます。予めご了承ください。

※店舗へのお問い合わせはご遠慮ください。

・ファミマプリント公式X：https://x.com/famimaprint

・ファミマプリント公式HP：https://famima-print.family.co.jp/

〈ファミマプリント ご利用方法〉

１.マルチコピー機の液晶画面で「コンテンツサービス」を選択し、ファミマプリントを選択します。

２.商品バナー、またはプリント番号入力画面で、対象商品のプリント番号を入力します。

３.商品画面でサイズや枚数などを指定します。「購入」をタッチし、印刷料金を支払います。

４.プリントされた商品が「プリント排出口」から出力されます。

「カムンとアント」について

ブロマイドはふたつのサイズから選択可能メッセージポストカードで大切な人に思いを伝えようステッカーはふたつのサイズから選択可能

「カムンとアント」は韓国在住のkkamangさんが2023年から展開するキャラクター。カップルの日常を描いたコンテンツがMZ世代の共感を呼び、Instagramのフォロワー数は約74万人、TikTokのフォロワー数は約66万人を突破。再生回数1,000万回を超えるコンテンツも多くあります。

見ていて微笑ましくなるカップルのやり取りに、韓国のみならず世界中にファンが急増しています。

日本では韓国ドラマ「トッケビ～君がくれた愛しい日々～」「マイディアミスター～私のおじさん～」などの配給で韓国エンターテイメントを日本に広げている株式会社コンテンツセブンがマスターライセンスを保有し展開をスタートしました。

＜公式SNS＞

日本公式Instagram：https://www.instagram.com/kkam_ang_jp/

公式Instagram（깜앙）:https://www.instagram.com/kkam__ang/

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@real_kkam__ang

＜公式LINEスタンプ＞

LINEスタンプ：https://store.line.me/search/ko?q=kkam__ang

＜ライセンスに関するお問い合わせ窓口＞

株式会社コンテンツセブン MD事業部

t.watanabe@contents7.co.jp

※画像掲載時は著作権表記を必ずお願いいたします。

(C)Kkam__ang