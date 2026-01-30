『うそ探偵トマント』LINEスタンプ・LINE着せかえ　配信開始のお知らせ

写真拡大 (全4枚)

株式会社Creative Plus

　株式会社エムアップホールディングス（所在地：東京都渋谷区、代表取締役：美藤 宏一郎）の連結子会社であるキャラクターやアニメIPを活用したコンテンツ配信やコラボ実施を手掛ける株式会社 Creative Plus（所在地：東京都渋谷区、代表取締役：加藤 周太郎）は、『うそ探偵トマント』（(C) SAN-X , FANWORKS / トマント探偵事務所）のLINEスタンプ・LINE着せかえを配信開始したことをお知らせいたします。





■配信はこちらにて


LINEスタンプ『うそ探偵トマント』（100LINEコイン（スタンプショップ）／250 円（LINE STORE））
LINE STORE : https://line.me/S/sticker/32700186



LINE着せかえ『うそ探偵トマント』（150LINEコイン（スタンプショップ）／370 円（LINE STORE））


LINE STORE：https://line.me/S/shop/theme/detail?id=2d5d3bb6-6383-453f-8e2d-dd133d6152d2



■『うそ探偵トマント』とは


野菜や果物をモチーフとしたユニークなキャラクターたちが登場する、


かわいいのに本格的な、わくわくドキドキなミステリー！



伝説の名探偵トマートゥルの謎の失踪後、うっかり探偵になってしまったトマント。普段は気にしぃなトマントだけど、機が熟すと・・・「リコピーン！」とひらめき、事件解決！ベジタウンとフルシティに暮らす個性豊かなキャラクターはどこか会ったことがある人に似てるかも？






【アニメ公式HP】https://www.san-x.co.jp/tomanto/　　　　　　　　　　　　　　


【アニメ公式X】https://x.com/tomanto1010　　　　　　　　　　　　　　　　


【ベジフル“プチっ”と情報編】TRAIN TV(R)にて2026年4月5日（日）まで放映中！





まっ赤に熟し、まっ赤なうそを見抜いて事件解決！それが、うそ探偵トマント！普段は「ヘタなこと言っちゃった…？」と気にしぃな性格のトマントが、やさいやくだものたちの驚きの真実を解き明かしていく。


2025年10月6日（月）～2026年4月5日（日）まで、毎週月曜更新で全26話をTRAIN TVにて放映中です。



※「TRAIN TV」は株式会社ジェイアール東日本企画の登録商標です。



※駅・駅係員へのお問合わせはご遠慮ください。



(C)SAN-X , FANWORKS / トマント探偵事務所



※参考情報



・株式会社エムアップホールディングス


代表取締役　　　美藤宏一郎


本社　　　　　　東京都渋谷区渋谷三丁目12番18号　 渋谷南東急ビル10階


事業内容　　　　コンテンツ事業、EC事業、電子チケット事業、その他事業


URL 　 https://m-upholdings.co.jp/



・株式会社Creative Plus


代表取締役　　　加藤周太郎


本社　　　　　　東京都渋谷区渋谷三丁目12番18号　 渋谷南東急ビル10階


事業内容　　　　コンテンツ制作および配信事業、アニメーション制作、ゲーム系グラフィック制作、IP海外展開事業


URL　　 　　　　http://www.creativeplus.co.jp/




■本件に関するお問い合わせ先


株式会社Creative Plus


お問い合わせ：contact@creativeplus.co.jp




以上