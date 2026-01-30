『うそ探偵トマント』LINEスタンプ・LINE着せかえ　配信開始のお知らせ

株式会社Creative Plus

株式会社エムアップホールディングス（所在地：東京都渋谷区、代表取締役：美藤 宏一郎）の連結子会社であるキャラクターやアニメIPを活用したコンテンツ配信やコラボ実施を手掛ける株式会社 Creative Plus（所在地：東京都渋谷区、代表取締役：加藤 周太郎）は、『うそ探偵トマント』（(C) SAN-X , FANWORKS / トマント探偵事務所）のLINEスタンプ・LINE着せかえを配信開始したことをお知らせいたします。

■配信はこちらにて

LINEスタンプ『うそ探偵トマント』（100LINEコイン（スタンプショップ）／250 円（LINE STORE））

LINE STORE : https://line.me/S/sticker/32700186

LINE着せかえ『うそ探偵トマント』（150LINEコイン（スタンプショップ）／370 円（LINE STORE））

LINE STORE：https://line.me/S/shop/theme/detail?id=2d5d3bb6-6383-453f-8e2d-dd133d6152d2

■『うそ探偵トマント』とは

野菜や果物をモチーフとしたユニークなキャラクターたちが登場する、

かわいいのに本格的な、わくわくドキドキなミステリー！

伝説の名探偵トマートゥルの謎の失踪後、うっかり探偵になってしまったトマント。普段は気にしぃなトマントだけど、機が熟すと・・・「リコピーン！」とひらめき、事件解決！ベジタウンとフルシティに暮らす個性豊かなキャラクターはどこか会ったことがある人に似てるかも？

【アニメ公式HP】https://www.san-x.co.jp/tomanto/

【アニメ公式X】https://x.com/tomanto1010





【ベジフル“プチっ”と情報編】TRAIN TV(R)にて2026年4月5日（日）まで放映中！

まっ赤に熟し、まっ赤なうそを見抜いて事件解決！それが、うそ探偵トマント！普段は「ヘタなこと言っちゃった…？」と気にしぃな性格のトマントが、やさいやくだものたちの驚きの真実を解き明かしていく。

2025年10月6日（月）～2026年4月5日（日）まで、毎週月曜更新で全26話をTRAIN TVにて放映中です。

※「TRAIN TV」は株式会社ジェイアール東日本企画の登録商標です。

※駅・駅係員へのお問合わせはご遠慮ください。

(C)SAN-X , FANWORKS / トマント探偵事務所

※参考情報

・株式会社エムアップホールディングス

代表取締役 美藤宏一郎

本社 東京都渋谷区渋谷三丁目12番18号 渋谷南東急ビル10階

事業内容 コンテンツ事業、EC事業、電子チケット事業、その他事業

URL https://m-upholdings.co.jp/

・株式会社Creative Plus

代表取締役 加藤周太郎

本社 東京都渋谷区渋谷三丁目12番18号 渋谷南東急ビル10階

事業内容 コンテンツ制作および配信事業、アニメーション制作、ゲーム系グラフィック制作、IP海外展開事業

URL http://www.creativeplus.co.jp/

