日本初の女性総理誕生、メタが開発した最新型AIスマートグラス・・・旬の話題満載で、ニュース映像がついた『初級者からのニュース・リスニング CNN Student News 2026[冬春]』発売

本書の特長

・アメリカの高校生などに最新の話題を易しく伝える番組「CNN10」（旧名「CNN Student News」）が素材。

・ナチュラル音声、ゆっくり音声[ポーズ入り]、ゆっくり音声[ポーズなし] の3パターンのMP3付き（＊ゆっくり音声[ポーズ入り] は各ニュースのイントロダクションのみ）。

・シャドーイング、区切り聞き、サイトトランスレーションといった効果的学習法がだれでも実践できるように設計された、独自のレイアウト。

・ニュースの内容について英語で意見を述べる練習問題（ネイティブによる回答例付き）や反訳（日→英サイトトランスレーション）など、アウトプットにも配慮。

・豊富な語注と「ワンポイント解説」で、前提知識なしでもどんどん理解が進む。

・ニュースの動画が英語字幕・日本語字幕・字幕なしを自由に切り替えながら視聴できるので、自分に合った学習が楽しくできる。*書籍に収録しきれなかった部分も含む完全版をご覧いただけます。

・電子書籍版（PDF）をスマホなどに入れておけば、いつでもどこでも学習可能に。

目次

書誌情報

書名：『初級者からのニュース・リスニング CNN Student News 2026[冬春]』

著者：『CNN English Express』編集部 編

ISBN：9784255014074

発売：株式会社朝日出版社

発売日：2026年1月30日

定価：1,320円（税込）

判型・頁数：A5判・104頁

ホームページ：https://www.asahipress.com/bookdetail_lang/9784255014074/