ひめぎん新規事業創出プログラム2025、成果報告会を2026年1月29日に開催

株式会社アルファドライブの子会社である株式会社ユニッジ（以下、UNIDGE）は、株式会社愛媛銀行（以下、愛媛銀行）とKPMGジャパンと共に、地域企業の新規事業創出を支援する「ひめぎん新規事業創出プログラム2025」を運営しております。この度、2026年1月29日（木）に本プログラムの成果報告会を開催いたしました。

■「ひめぎん新規事業創出プログラム」について

本プログラムは、愛媛銀行の取引先企業を対象に、各社が持つ独自の技術やノウハウ、アイデアといった経営資源を最大限に活用し、新たな事業の柱を創出することを目指す取り組みです。

人口減少や高齢化といった地域課題が深刻化する中で、変化に対応し、未来を切り拓くための挑戦を後押しします。 UNIDGEは伴走パートナーとして、アイデア創出から仮説検証、事業計画策定、実証実験の設計・実行まで、一貫した支援を提供してまいりました。

2025年8月のテーマ共有会を経て、参加企業は事業化に向けた取り組みをさらに加速させてまいりました。今回の成果報告会では、プログラムに参加した4社が、それぞれの新規事業テーマについて最終発表を行いました。

■成果報告会 実施概要

開催日時: 2026年1月29日（木） 16:00～17:30

会場: 愛媛銀行研修所 7階 大会議室

■発表企業および事業テーマ

・株式会社南予ビージョイ

テーマ１.：発酵技術による水産残渣の高機能飼料化、未活用資源の循環モデル創出

テーマ２.：生け簀防汚システムの高度化、持続可能なメンテナンス体制の実現に向けて

・西川グループ

テーマ１.：愛媛県施工管理特化型人材紹介事業

テーマ２.：補償コンサルタント業務の高度化・効率化

・株式会社西村商事

テーマ１.：サンプルBOXサービスへの挑戦

テーマ２.：外壁点検・修繕サービスへの挑戦



・株式会社日晃機械商会

テーマ１.：愛媛県企業の作業着に関する課題解決事業

■当日の様子含む詳細

愛媛銀行リリース

「ひめぎん新規事業創出プログラム2025」成果報告会を開催します！

https://www.himegin.co.jp/new_csr/20260120_1.html

▼株式会社ユニッジについて

UNIDGE（ユニッジ）は新規事業支援を手掛けるAlphaDrive（アルファドライブ）の戦略子会社であり、マッチングだけで終わらない、オープンイノベーションの実現を目指し、確かな事業創出を見据えた徹底した伴走支援を強みとする企業です。 メンバーは全員事業開発の経験者。事業会社側の課題把握からゴール設計までを実施し、再現性を持って「協業事業開発」の成果を出せる仕組みを構築します。 仕組みから生み出された事業の伴走支援、投資撤退の意思決定の確立、網羅的なデータベースから協業先を探索し、協業先には具体的で実現可能な協業案を提示。その後の成果出しまでサポートします。これらのアプローチにより、UNIDGEは創業3年で約80社の支援実績を達成しています。



▼株式会社アルファドライブ 会社概要

社名: 株式会社アルファドライブ / AlphaDrive Co.,Ltd.

設立: 2018年2月23日

代表者: 代表取締役社長 兼 CEO 麻生要一

所在地: 〒100-0014 東京都千代田区永田町2-17-3来栖ビル1F

https://alphadrive.co.jp/



▼株式会社ユニッジ 会社概要

社名: 株式会社ユニッジ / UNIDGE,Inc.

代表者: 代表取締役Co-CEO 土成実穂 / 代表取締役 麻生要一

執行役員 Co-CEO: 土井雄介

所在地: 東京都千代田区永田町2-17-3来栖ビル1F

https://unidge.co.jp/(https://unidge.co.jp/)



