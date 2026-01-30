ファン待望の『僕ヤバ』コミックス最新13巻発売＆初劇場版化記念！2月13日（金）より『僕の心のヤバイやつ』グッズフェアを未来屋書店限定で開催決定！

株式会社マリモクラフト

株式会社マリモクラフト（本社：東京都江東区）は、コミックス最新13巻と初の劇場版化を記念して、2026年2月13日(金)より『僕の心のヤバイやつ』のグッズを未来屋書店限定で販売いたします。

コミックス最新13巻発売と初の劇場版化を記念して、『僕の心のヤバイやつ』の市川と山田２人のグッズを未来屋書店限定発売いたします。ラインナップは、スライドアクリルキーホルダー、トレーディングフレームマグネット（全６種・ランダム商品）、缶バッジ２個セット、証明写真風ステッカー（２種）、ミニタオルの全５アイテム。2月13日（金）より対象の未来屋書店にて販売いたします。

さらに、またお買い上げ特典として、「僕の心のヤバイやつ」グッズを税込2,200円以上ご購入いただいた方に「ミニ缶バッジ」を1個プレゼントいたします。

ぜひお近くの未来屋書店にお立ち寄りください！

■『僕の心のヤバイやつ』未来屋書店限定グッズフェア 発売概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/95831/table/284_1_bbb7d14e3d5c8dd6747b5a16cff7da2d.jpg?v=202601311221 ]

限定グッズのご紹介

『僕の心のヤバイやつ』の新グッズが未来屋書店で限定発売されます！アイテムは、スライドアクリルキーホルダー、トレーディングフレームマグネット（全６種・ランダム商品）、缶バッジ２個セット、証明写真風ステッカー（２種）、ミニタオルの全５アイテムです。

※価格はすべて税込です。

※商品はなくなり次第終了となります。

※販売アイテムは状況により予告なく変更・中止になる場合がございます。

※商品画像は全てイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。

※在庫状況など取り扱い商品については、店舗に直接お問い合わせください。

お買い上げ特典

『僕の心のヤバイやつ』のグッズを2,200円(税込)以上お買い上げのお客様に、ご購入特典として「ミニ缶バッジ」を1個プレゼントいたします。

※画像はイメージです。実際とは異なる場合がございます。

※１会計につき１個のお渡しとなります。レシートの合算はできませんのでご了承ください。

※特典は無くなり次第終了となります。

未来屋書店・お取り扱い店舗

※店舗によって書店限定グッズの発売日が変更になる可能性がございます。

POP UP開催店舗

未来屋書店限定グッズに加えて、その他の僕ヤバグッズも販売いたします。

『僕の心のヤバイやつ(著：桜井のりお)』作品情報

『「チャンピオンクロス」（秋田書店）』にて連載中、陽キャ美少女×陰キャ少年の青春初恋ラブコメディ。

「このマンガがすごい！オトコ編」に2年連続ランクイン、「次にくるマンガ大賞 2020 Web マンガ部門」では1位を獲得。コミックス累計発行部数は700万部を突破し、『僕ヤバ』の愛称で親しまれています。初恋の甘く切ないスト―リーに加え、くすりと笑える展開に中毒者が続出し大きな話題を呼んでる作品です。コミックス最新13巻は2026年1月8日（木）より全国書店にて販売中。

2023年・2024年と、TVアニメが放映され、2026年2月13日（金）には待望の劇場版が全国公開されます。

公式情報

チャンピオンクロス

▶https://championcross.jp/series/899dda204c3f2/

「僕の心のヤバイやつ」公式X

▶https://x.com/boku__yaba

劇場版「僕の心のヤバイやつ」公式HP

▶https://bokuyaba-anime-movie.com/

株式会社マリモクラフトについて

キャラクター雑貨の卸売、企画開発、製造、売場の運営管理等を主な事業内容としております。

マリモクラフト公式HP ▶https://marimocraft.co.jp/

【マリモクラフト公式SNSアカウント】

マリモクラフト イベント用X ▶https://x.com/marimocraft_eve

マリモクラフト 公式X ▶https://x.com/marimo_craft

マリモクラフト 公式Instagram ▶https://www.instagram.com/marimocraft/