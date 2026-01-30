【東京グレートベアーズ】ホームゲームに声優の木村良平さん出演決定！

株式会社グレートベアーズ

株式会社グレートベアーズ（本社:東京都渋谷区、代表取締役:久保田健司）は、2026年2月14日(土)に有明コロシアムで開催される、2025-26 大同生命 SV.LEAGUE MEN 東京グレートベアーズ ホームゲーム ジェイテクトSTINGS愛知戦 GAME1において、声優の木村良平さんの出演が決まりましたので、お知らせいたします。

■東京グレートベアーズ vs ジェイテクトSTINGS愛知 実施概要

・対戦カード：東京グレートベアーズ vs ジェイテクトSTINGS愛知

・日時：2月14日（土）12:00開場、13:00オープニングセレモニー、14:05試合開始

※開場時間・オープニングセレモニー開始時間は、変更になる可能性がございます。

・会場：有明コロシアム（東京都江東区有明２丁目２－２２）

・後援：東京都

■木村良平さん 出演概要

・日時：2026年2月14日（土）

・会場：有明コロシアム コート上

・内容：選手入場時の呼び込み（13:00頃）、始球式（14:00頃）、ハーフタイムショー（15:00頃）

※タイムスケジュールや出演内容は変更になる可能性がございます。

■木村良平（きむら・りょうへい）さん プロフィール

声優、俳優、アーティスト。7月30日生まれ。アニメ『黒子のバスケ』（黄瀬涼太）や、『ハイキュー!!』（木兎光太郎）、メンズヘアケアブランド『MARO17』CM「どアタマからキメようぜ。篇」（鳥居坂 志門）ほか出演作多数。

現在もアニメや実写、舞台など、幅広いジャンルで活躍中。2012年第6回声優アワード助演男優賞受賞。

■東京グレートベアーズ ／ Tokyo GreatBears

東京グレートベアーズは、2022年6月に株式会社ネイチャーラボがFC東京バレーボールチームの休部に伴い、全体譲渡により発足した、プロバレーボールチームです。

チーム名の由来は星座のおおぐま座がモチーフとなっており、おおぐま座の一部である北斗七星のように、7つの星(選手とサポーター)がつながり、バレーボールを通じて、人や地域、世界を「つなぐ」存在を目指しています。

■クラブ運営会社

社名：株式会社グレートベアーズ

所在地：東京都渋谷区広尾1-1-39 恵比寿プライムスクエアタワー11階

代表者：代表取締役 久保田健司

設立：2022年5月

業種名：プロバレーボールチームの運営、興行、普及活動

ホームページ：https://tokyo-greatbears.com/