QuizKnockのリアルイベント「QuizKnock出張中」が全国3都市で開催！ 北海道会場のチケットの一般抽選販売が開始されました【QuizKnock10周年プロジェクト】

株式会社baton

株式会社baton（東京都品川区、代表取締役 衣川洋佑）が運営するQuizKnockは、2026年10月2日（金）に迎える10周年に向けて展開中の「QuizKnock10周年プロジェクト」の一環として、リアルイベント「QuizKnock出張中」を全国3都市（北海道、愛知県、福岡県）で開催いたします。

伊沢拓司率いる知的エンタメ集団「QuizKnock」は、2026年に活動10周年を迎えるにあたり、2025年10月2日に「QuizKnock10周年プロジェクト」を立ち上げました。これまでQuizKnockに関わってくださった全ての皆さまに感謝を伝えていくとともに、ここからさらに挑戦し続けるQuizKnockの姿をお見せしていきます。

「QuizKnock出張中」は、そんな「QuizKnock10周年プロジェクト」の一環として行われるイベントです。2026年4月5日（日）開催の「QuizKnock出張中 in 北海道」を皮切りに、「QuizKnock出張中 in 愛知」（2026年5月23日（土）開催）、「QuizKnock出張中 in 福岡」（2026年8月9日（日）開催）と続きます。いずれの開催地においても、QuizKnockメンバー8人でのリアルイベントを開催するのは初めてです。YouTubeさながらのQuizKnockらしい企画を、日本各地にリアルイベントとしてお届けします。

本日2026年1月30日（金）より、最初の開催となる「QuizKnock出張中 in 北海道」のチケットの一般抽選販売を開始しました。「QuizKnock出張中 in 愛知」、「QuizKnock出張中 in 福岡」のチケット情報については、後日発表予定です。QuizKnockがお届けする特別な1日を、ぜひお楽しみください！

「QuizKnock出張中 in 北海道」開催概要

■特設ページ

https://www.portal.quizknock.com/events/2d481ed4-58ef-808b-b84a-e5f4861de3e2

■日時

2026年4月5日（日）

開場16:30 開演17:00（予定）

※約2時間の公演を予定しております。

■会場

札幌市教育文化会館 大ホール（アクセス(https://www.kyobun.org/access.html)）

■出演者

伊沢拓司、ふくらP、河村拓哉、須貝駿貴、山本祥彰、鶴崎修功、東問、東言

■チケット

・S席 7,000円 ／1枚 ※車椅子席チケットあり

・A席 6,500円 ／1枚

・子ども・保護者ペア席 12,000円／2枚

＜1次抽選＞

・申込期間：2026年1月30日（金）12:00～2026年2月8日（日）23:59

・当落発表：2026年2月13日（金）

・対象チケット：S席（含む車椅子席）、A席、子ども・保護者ペア席

・申込枚数上限：2枚 ※申込時に同行者の登録が必須です。

・チケット申込サイト：ローソンチケット(https://l-tike.com/quizknock/)

＜チケットに関する注意事項＞

※お申込にはローソンチケット会員登録が必要です。

※チケット本体料金以外に別途システム利用料がかかります。詳細はチケットサイトにてご確認ください。

※2次以降の抽選申込期間が追加になる可能性があります。実施の場合、後日QuizKnock10周年プロジェクト特設サイト・公式Xにてお知らせいたします。

※「子ども・保護者ペア席」は、「2014年4月2日以降に生まれた方とその保護者の方（18歳以上に限ります）」が対象となります。チケットは2枚1セットでの販売で、2枚は必ず隣席です。子ども・保護者ペア席のチケットをお持ちの方に限り、お子さまへのチケット分配とお子さまの本人確認が不要です。なお、ステージおよびステージ演出が見えにくい可能性がございます。座席位置によって見切れ度合いは異なりますのであらかじめご了承ください。

QuizKnock10周年プロジェクト 概要

・期間：2025年10月2日（木）から1年間

・公式サイト：https://10th.quizknock.com/

・公式X：https://x.com/qk_10th

・公式YouTube：https://www.youtube.com/(https://www.youtube.com/@MonGon_ch)@MonGon_ch(https://www.youtube.com/@MonGon_ch)

・ハッシュタグ：#QuizKnock10周年プロジェクト

QuizKnockとは

QuizKnock（クイズノック）は、クイズ王・伊沢拓司が中心となって運営する、エンタメと知を融合させたメディア。「楽しいから始まる学び」をコンセプトに、何かを「知る」きっかけとなるような記事や動画を毎日発信中。YouTube（ https://www.youtube.com/c/QuizKnock ）チャンネル登録者は260万人を突破。2026年10月2日に迎える10周年に向け、「QuizKnock10周年プロジェクト」を展開中。

株式会社batonとは

株式会社batonは、ビジョンである「遊ぶように学ぶ世界」を実現するために、遊びと学びをつなげる各種サービスの運営やコンテンツの制作を行っています。 エンターテインメントと教育をかけあわせたサービスを通して、自分の可能性をひらくきっかけを提供します。

■本件に関するお問い合わせはこちら

株式会社baton 広報チーム

Email：qk_media@baton8.com

■会社概要

社名：株式会社baton

設立：2013年10月

代表取締役：衣川洋佑

コーポレートサイト：https://baton8.com/