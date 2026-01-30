VTuberグループ「あおぎり高校」を運営するviviON、REALITYと共同オーディションの開催を決定！
株式会社viviON(所在地：東京都千代田区、代表取締役：明石耕作)は、スマートフォン向けアプリ「REALITY」を運営するREALITY株式会社(本社：東京都港区、代表取締役社長：荒木 英士、グリーホールディングス株式会社100％子会社、以下「REALITY」)と共同で、次世代のVTuberを発掘・育成するプロジェクト『REALITY × viviON 次世代VTuber発掘・育成オーディション』を、2026年2月1日(日)より開催することをお知らせいたします。
■オーディションの背景と目的：培ってきた「絆」と共に新しいステージへ
viviONは、「あおぎり高校」、「Vebop Project」、またグループ会社では「娯楽」「drop production」など、多種多様なコンセプトを持つVTuberプロダクションをグループ全体で運営しております。当社は、所属メンバーを単なるタレントではなく、一人の「クリエイター」として尊重し、その独創性や熱量を最大限に発揮できる環境を共に創り上げる活動を続けてきました。一方で、プラットフォーム上で独自の文化を築き、日々熱心に配信を続ける個人ライバーの方々のポテンシャルにも、かねてより強い関心を寄せておりました。
今回、誰もが自分らしい姿で配信を楽しめるプラットフォーム「REALITY」とタッグを組むことで、同プラットフォームで情熱を持って活動を続けてきたライバーの皆様に、YouTube等のより広いフィールドで活躍するための「新たな選択肢」を創出いたします。
本オーディションの最大の特徴は、配信者としての名義やSNSアカウントを、原則として現状のまま引き継ぐことです。「REALITY」で培った経験やリスナーとの大切なコミュニティを土台にしながら、viviONが持つVTuber運営・育成のノウハウを掛け合わせることで、既存のファンと共にさらなるエンターテインメントの場所を目指すことができるプロジェクトです。
合格者は、viviONよりVTuberとしてデビュー. YouTube等のプラットフォームでの活動はもちろん、「REALITY」での活動も継続しながら、次世代を担うVTuberとして活動していただきます。
viviONでは今後も「ユーザーとクリエイターが楽しみながら、幸せに生きていける社会にする。」をパーパスに掲げ、クリエイターの活動を応援してまいります。
■オーディション概要
【選考スケジュール】
・応募期間： 2026年2月1日(日) ～ 2月28日(土)
・合格人数： 若干名
【選考フロー】
STEP 1： 一次審査（書類審査）
STEP 2： 二次審査（オンライン面接）
STEP 3： 三次審査（実技試験）
STEP 4： 最終審査（対面面接）
STEP 5： 合格者発表
※選考フローは予告なく変更される可能性があります。
【応募資格】
・18歳以上で、日本国内にお住まいの方
・国籍・性別不問
・「REALITY」アカウントを所持し、「REALITY」での配信経験がある方
・VTuberとして叶えたい具体的な夢や目標がある方
【応募方法】
下記の特設サイト内応募フォームより必要事項を入力の上、ご応募ください。
特設サイトURL：https://reality.app/notice/page/6qca7ig32bdr
■viviON事業責任者コメント
配信を続ける中で生まれる「このまま続けたい」「もっと広い場所で挑戦したい」という想い、この正解は一つではありません。
今回のオーディションは、「REALITY」というプラットフォームで積み重ねてきた活動やコミュニティを大切にしながら、VTuberとして新たな可能性に挑戦できるもう一つの選択肢を提供するものです。
viviONは、プラットフォームとプロダクションの垣根を越え、個人の表現が次のステージへ進化していく流れを、これからも後押ししていきたいと考えています。
この想いに共感し、自分らしい挑戦をしてみたいと感じた方からのご応募を、心よりお待ちしています。
株式会社viviON 経営戦略部 ゼネラルマネージャー・生原優介
■「REALITY」について
誰でもスマホ１台でアバターの姿になり、顔出しナシでのライブ配信や友だちとのコミュニケーションが楽しめるプラットフォームです。
アプリ内コンテンツ強化だけでなく、オフラインライブの開催や『VVVV学院 feat.渋谷ハル』等のVTuber育成プロジェクトにも力を入れており、ユーザーひとりひとりが理想とする「なりたい自分」をより深く、より自由に表現できるプラットフォームを目指しています。
公式サイト：https://reality.app/
■REALITY株式会社について
「なりたい自分で、生きていく。」というビジョンのもと、スマートフォン向けメタバース「REALITY」の開発・運営を行っております。
https://reality.inc/
■株式会社viviONについて
ユーザーとクリエイターが楽しみながら幸せに生きていける社会にする為に、総合二次元コンテンツサービスを展開しております。
株式会社viviONでは、一緒に働いてくれる方を募集しています。
https://vivion.jp/recruit/