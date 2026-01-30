子ども服のナルミヤ・インターナショナルより、プラレールと人気イラストレーター「カナヘイ」氏によるコラボレーション『あつまれ！プラレールズ』のスペシャルアイテムが2月6日（金）発売！

株式会社ナルミヤ・インターナショナル（本社：東京都港区、代表取締役社長執行役員：國京 紘宇）が展開する子ども服ブランド「petit main（プティマイン）」「and D. petit main（アンドディー. プティマイン）」「b.ROOM（ビールーム）」「minimal（ミニマル）」が、「プラレール」（発売元：株式会社タカラトミー）と人気イラストレーター「カナヘイ」氏のコラボレーション『あつまれ！プラレールズ』のスペシャルアイテムを、子ども服ではじめて発売します。



実は意思をもっているプラレールの部品たち。


車両にもレールにも、木にもトンネルにも心があるとしたら・・・


そんな空想世界のいろんな場面を切り取って描かれた新キャラクター「あつまれ！プラレールズ」。


それぞれのブランドらしいデザインに落とし込み、お子さまに選ぶ楽しさ、自分の好きなキャラクターを着ることでの安心感や、自分らしさの表現を応援します。



アイテムについて

petit main（プティマイン）





【あつまれ！プラレールズ】ボーダー長T \2,640（税込）




and D. petit main（アンドディー. プティマイン）





【あつまれ！プラレールズ】アイコンロンＴ \2,750（税込）


【あつまれ！プラレールズ】アイコンスウェットパンツ \3,190（税込）


【あつまれ！プラレールズ】いっぱいキーチャーム \1,320（税込）


【あつまれ！プラレールズ】巾着ポーチ \1,100（税込）




b.ROOM（ビールーム）





【あつまれ！プラレールズ】【どちらが前でもOK】シャリョーズ/アソートプリントTシャツ \1,870（税込）


【あつまれ！プラレールズ】レールズ・ジョーケーズ/ワンポイントラグランTシャツ \1,980（税込）


【あつまれ！プラレールズ】【ともパン】レールズ・ジョーケーズ/4分丈パンツ \1,760（税込）


【あつまれ！プラレールズ】シャリョーズ/レッスンバッグ \1,760（税込）




minimal（ミニマル）





【あつまれ！プラレールズ】シャリョーズロゴロンT \2,530（税込）


【あつまれ！プラレールズ】おやすみパジャマ \3,960（税込）



販売について

■発売：2026年2月6日（金）


対象ブランド


「petit main（プティマイン）」「and D. petit main（アンドディー. プティマイン）」「b・ROOM（ビールーム）」「minimal（ミニマル）」



■オンラインショップ


ナルミヤ・インターナショナル公式オンラインショップ『NARUMIYUA ONLINE』


2026年2月6日(金) 10時～


「あつまれ！プラレールズ」特設ページ


https://www.narumiya-online.jp/shop/pages/2026atsupla.aspx



■店舗


2026年2月6日（金）～
・「petit main（プティマイン）」「and D. petit main（アンドディー. プティマイン）」「minimal（ミニマル）」全国の直営店



※各ブランドの店舗情報は下記のブランド紹介のwebサイトよりご覧いただけます。




「あつまれ！プラレールズ」について

もしかしたら、こんな世界があるのかもしれませんー。


どこまでもつながっていく
レールに目を輝かせる車両たち。


カーブの角度に
ワクワクが止まらないレールたち。


橋脚は天井まで届くような
タワーに憧れ、


駅は次にどんな車両が来るかと
ソワソワ待ち切れない。


そう、実はプラレールの部品たちは、
みんな意思を持っていたのです。


レイアウトを組むたびに、
新しい世界が生まれる
プラレールの世界。


その物語は、遊ぶ人の数だけ
あるのかもしれません。


www.takaratomy.co.jp/products/license/sp_atsupla/(https://www.takaratomy.co.jp/products/license/sp_atsupla/)


「プラレール」について

「プラレール」は、２０２４年に発売６５周年を迎えたロングセラーの鉄道玩具で、３世代にわたって愛されているブランドです。


象徴的な青いレールは、当時家族が団らんの時を過ごした「ちゃぶ台」の上で遊べるサイズで設計され、この規格は６０年以上経った今でも変わっていません。


日本国内ではこれまでに、累計２,０８３種類、1 億９,１４０万個以上を販売しています（２０２４年１２月末現在）


www.takaratomy.co.jp/products/plarail/(https://www.takaratomy.co.jp/products/plarail/)


「カナヘイ」氏について

イラストレーター・キャラクタークリエイター。2003年に女子高生イラストレーターとしてプロデビュー。コミュニケーションに特化したコンテンツ制作を得意とし、ガラケーデコメやLINEスタンプなど、時代の変化を捉えたモバイルコンテンツで数々のブームを生み出し続けている。「ピスケ＆うさぎ」を中心とした「カナヘイへの小動物」シリーズは、国内外でグッズ展開されているほか、キャラクターコラボレーション、出版、企業広告など、幅広い分野で活動中。https://www.kanahei.com/





petit main プティマイン


トレンドファッションに子どもらしさをプラスした、デイリープライスで楽しめるガールズ＆ボーイズブランド。ママをはじめ、活動的な女性に向けたレディースライン「リアン」とリンクコーディネートを楽しめます。


対象： 0-9歳　Girls・Boys / 50-150cm


Instagram：@petitmain_official(https://www.instagram.com/petitmain_official/)


web site：https://www.narumiya-online.jp/shop/brand/18/






and D. petit main アンドディー. プティマイン


Daily （日々の） Dear （大事な ）Dad （パパ）
デイリーウエアを、大事な子どもと、パパにも！
カジュアルで動きやすく着やすい、パパもお揃いで着たくなるくらいファッショナブル。デイリー使いできるロープライスアイテムを提案します。


対象： 3歳-12歳 Girls・Boys / 90-150cm | 大人 / M（ワンサイズ）


Instagram：@petitmainandd._official(https://www.instagram.com/petitmainandd._official/)


web site：https://www.narumiya-online.jp/shop/brand/49/






b.ROOM ビールーム


トレンド感があり着心地よいデイリーウェアを展開するユニセックスブランド


対象： Girls・Boys / 100-150cm


Instagram：@broom_kids(https://www.instagram.com/broom_kids/)


web site：https://www.narumiya-online.jp/shop/brand/19/






minimal ミニマル


学校も放課後も、小学生のリアルな毎日に寄り添うminimal。“これが好き”と思える一着を、動きやすさとデザインで後押し。
楽しく前向きに、お子さまの成長を応援します。


対象： 3-10歳 Girls・Boys / 90-140cm


Instagram：@minimal_lab_official(https://www.instagram.com/minimal_lab_official/)


web site：https://www.narumiya-online.jp/shop/brand/47/


株式会社 ナルミヤ・インターナショナル（本社：東京都港区芝公園／代表取締役社長執行役員 國京紘宇）は、新生児・ベビー・キッズからジュニアまで、「プティマイン」「ラブトキシック」「メゾ ピアノ」など販売チャネル・テイストの異なる26のブランドを展開し、国内最大手の子ども服メーカーとして、高品質な最新キッズファッションを提供しています。

