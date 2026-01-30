【dazzlin(ダズリン)】≠ME 谷崎早耶さんとの初のコラボレーションアイテムを2月6日(金)に予約販売開始

写真拡大 (全20枚)

MARK STYLER株式会社

MARK STYLER株式会社(代表取締役社長：秋山 正則、本社：東京都渋谷区)が運営する「キレイだけど、可愛さもある大人の女性になれる。」をテーマに掲げるレディースブランド「dazzlin(ダズリン)」は、≠ME 谷崎早耶さんとのコラボレーションを2026年2月6日(金)に予約販売を開始します。公式通販サイト「RUNWAY channel」および「ZOZOTOWN」にて予約販売を開始します。




dazzlin_≠ME 谷崎早耶

特設ページ：http://s.runway-ch.jp/dz_20260130



今回、≠ME 谷崎早耶さんとの初のコラボレーションが実現。
「カジュアルの中に、さりげないガーリーさを」をコンセプトに、日常に寄り添いながらも女性らしさを感じられる全5型が登場します。


リラックス感のある着心地を大切にしながら、ディテールや素材選びでフェミニンなムードをプラスした柔らかな世界観を表現しました。


ラインナップにはユニセックスで着用できるスウェットも登場。


カジュアルとフェミニンの絶妙なバランスを叶えた本コレクションは、肩の力を抜きながらも“可愛い”を忘れたくない大人の女性に向けた、毎日を彩るアイテムが揃います。



また、2月5日(木)20:00より≠ME 谷崎早耶さんをお迎えしてdazzlin公式Instagramにてインスタライブを開催予定です。予約前にコラボレーションアイテムの詳細をいち早くご覧いただけます。



■ご本人コメント

この度、大好きなdazzlinさんとコラボレーションさせていただくことになりました！


私が「着たい」「届けたい」と思ったお洋服を、dazzlinさんと打ち合わせを重ねながら大切に作らせていただきました。


このお洋服が皆様の日常を少しでも彩れますように。


ぜひお手に取っていただけたらうれしいです！



≠ME 谷崎早耶



■LOOK一部

tops 11,000円(税込)，bottoms 12,100円(税込)

tops 9,790円(税込)


tops 9,790円(税込)

one-piece 14,300円(税込)


■アイテム概要


アイボリー





ピンク





チャコールグレー




商品名：【谷崎早耶コラボ】デコルテオープンカットワンピース


価　格：14,300円(税込)


カラー：アイボリー／ピンク／チャコールグレー


サイズ：S,M



襟まわりと切り替え部分に繊細なレースをあしらい、クラシックな可憐さをプラス。
ディテールで華やかさを添えつつ、リブ素材のカットソーで日常でも日常にも取り入れやすいデザインに仕上げました。
身体に程よく寄り添うシルエットで、上品でレディな雰囲気が漂います。





ピンク





グレー





ブラック




商品名：【谷崎早耶コラボ】レースラインジップスウェット


価　格：11,000円(税込)


カラー：ピンク／グレー／ブラック


サイズ：S,M



“ラフすぎないスウェット”をテーマに、袖のレースラインとファスナーのリボンでほんのりと甘さを加え、カジュアルガーリーなスタイルが叶えます。
ウエストがすっきりと見えるコンパクトなシルエットにこだわりました。





ピンク





グレー





ブラック




商品名：【谷崎早耶コラボ】レースラインスウェットパンツ


価　格：12,100円(税込)


カラー：ピンク／グレー／ブラック


サイズ：S,M



サイドに施した繊細なレースが上品さを添え、足長効果を発揮します。
今年らしいレイヤード風のウエストディテールで細部にまで“特別感”を散りばめました。





ピンク





ブルー





ネイビー




商品名：【谷崎早耶コラボ】ポロライクラインスウェット


価　格：9,790円(税込)


カラー：ピンク／ブルー／ネイビー


サイズ：F



スポーティーすぎない配色で、ボトムスを問わず楽しめるスウェット。
ダンボール素材でほどよいハリ感を保ち、襟元のラインが華やかなアクセントに。
女性らしいコンパクトなサイズ感がフェミニンさを残し、愛らしい雰囲気を引き立てます。





ピンク





ブルー





ネイビー




商品名：【谷崎早耶コラボ】ポロライクラインミドルスウェット


価　格：9,790円(税込)


カラー：ピンク／ブルー／ネイビー


サイズ：F



ユニセックスで着られるサイズ感にこだわったオーバースウェット。
ゆったりとしたシルエットが抜け感のあるリラックスムードを演出し、ライン配色でポイントをプラスします。



■概要

予約開始：2026年2月6日(金)12:00～


展開チャネル：RUNWAY channel、ZOZOTOWN


店舗発売：3月12日(木)発売予定


取り扱い店舗：SHIBUYA109/ルミネエスト新宿/ルミネ池袋/名古屋PARCO/梅田エスト/福岡ソラリアプラザ



ノベルティ




■配布場所


・WEB：RUNWAY channel（※ZOZOTOWNでの実施はございません）


・店舗：全国6店舗


　（新宿／渋谷／池袋／名古屋／梅田／福岡）


ショップリスト :
https://runway-webstore.com/store/brand/?code=MK020


■配布条件


＜WEB（RUNWAY channel）＞


　※なくなり次第終了


・1種類


・1アイテムご購入につきステッカー1枚付与


　（例：2アイテムご購入の場合は2枚）


＜店舗（全国6店舗）＞


・全3種類をランダム配布　


　※WEB配布分とはデザインが異なります


・コラボアイテムを 1点以上ご購入の1会計につき1枚付与


　※WEB・店舗合計で全4種類



■実施期間


・WEB：2月6日(金)12:00～


・店舗：3月12日(木)～


　※WEB・店舗ともに なくなり次第終了


■≠ME 谷崎早耶さんプロフィール

女性アイドルグループ≠ME(ノットイコールミー)のメンバー。


2021年4月7日、ミニアルバム『超特急 ≠ME行き』でキングレコードよりメジャーデビュー。


2025年12月10日(水)には11thシングル『排他的ファイター』を発売。


ファッションブランドのモデルを務めるなど多岐に渡って活躍している。



≠ME 谷崎早耶さんInstagram：https://www.instagram.com/tanizaki_saya__/




dazzlin＿シーズンコンセプト

dazzlinは「明日を待ち遠しくしてくれる存在」を定義とし、dazzlinのお洋服を身にまとうだけで、「キレイだけど、可愛さもある大人の女性になれる。」そんな「ワクワク」を感じ、日常も非日常も1つ1つの出来事を楽しみにできるブランドをテーマに掲げています。






■ブランドコンセプト

「Ripple of Color.」


心弾ませ、日々を描こう



特別な日も、何気ない日も。


いつも心から楽しみたい。



そんな気持ちを、


一瞬で思うままに。



もっとたくさんの「好き」と出会えるはず。



さあ、色とりどりの今を紡いでいこう。



■シーズンコンセプト

「Rejuvenate.」


白い吐息がベールのように空をぼかし


冬の訪れを告げる


粉雪を思わせるボアやファーを


艶やかなマテリアルとのコントラストで描く


冷たさを覚える肌とは裏腹に


心を熱くさせる


対比を愉しみ、新たな幕開けを


2025　WINTER　COLLECTION



■dazzlinオフィシャルサイト/SNS


Official Site ： http://dazzlin.jp/


Web Store ： http://runway-webstore.com/dazzlin/


X： http://www.twitter.com/dazzlin_com


Instagram ： http://www.instagram.com/dazzlin_official(http://www.instagram.com/dazzlin_official)



■取り扱い店舗リスト


https://runway-webstore.com/store/brand/?code=MK020