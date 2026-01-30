【ニューエラ】「2026 World Baseball Classic(TM) 」アメリカ、メキシコ代表など19チームの公式選手用キャップを2月12日（木）より発売

ニューエラジャパン合同会社

スポーツ・ライフスタイルのグローバルブランドであるニューエラは、3月5日（木）に開幕する「2026 World Baseball Classic(TM)」に向けて、今大会に出場する代表チームの公式選手用キャップコレクション*1を、2月12日（木）に発売いたします。

本コレクションは、ニューエラストア新宿・千葉・心斎橋・名古屋・福岡・札幌・仙台と公式オンラインストア(https://www.neweracap.jp/)、全国のニューエラ取扱店舗での取り扱いとなります。

※店舗によって一部展開のないアイテムもございます。

本コレクションでは、2023年大会の決勝を戦ったアメリカや、準決勝で高い注目を集めたメキシコをはじめ、日本と同じ「2026 ワールドベースボールクラシック(TM) 東京プール presented by ディップ」に出場するオーストラリア、韓国、チェコ、チャイニーズ・タイペイなど19チームの公式選手用キャップを展開します。

また、日本代表「侍ジャパン」のレプリカキャップコレクション(https://www.neweracap.jp/collections/world-baseball-classic)も2月12日（木）に発売いたします。

ニューエラは、「2026 World Baseball Classic(TM)」において、公式選手用キャップのオフィシャルサプライヤー*1として大会をサポートしています。

*1 日本代表チームの公式選手用キャップを除く

【コレクション一覧（ニューエラ公式オンラインストア）】

https://www.neweracap.jp/collections/world-baseball-classic-on-field-collection

【ラインアップ】 ※価格は全て税込

[59FIFTY(R)] 各7,040円

POOL A（サンフアンプール）出場チーム

（左から）プエルトリコ、キューバ

（左から）カナダ、パナマ、コロンビア

POOL B（ヒューストンプール）出場チーム

（左から）アメリカ、メキシコ

（左から）イタリア、イギリス、ブラジル

POOL C（東京プール）出場チーム

（左から）オーストラリア、韓国

（左から）チェコ、チャイニーズ・タイペイ

POOL D（マイアミプール）出場チーム

（左から）ベネズエラ、ドミニカ共和国

（左から）オランダ、イスラエル、ニカラグア

【2026 World Baseball Classic(TM) 大会スケジュール】

大会期間：

2026年3月5日（木）～3月17日（火）

1次ラウンド（プールラウンド）：

・東京プール（東京ドーム）：3月5日（木）～3月10日（火）

・サンフアン、ヒューストン、マイアミプール：3月6日（金）～3月11日（水）

準々決勝ラウンド：3月13日（金）、14日（土）

準決勝ラウンド：3月15日（日）、16日（月）

決勝戦（優勝決定戦）：3月17日（火）

※日程・試合開始時間・会場・対戦カードの詳細は大会公式サイト(https://www.2026wbc.jp/schedule/)をご確認ください。

※開催地の現地時間基準。試合の開催地や開始時間帯によっては、日本時間では日付が翌日に変わる場合があります。

