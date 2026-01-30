「ひつじのショーン展 with ウォレスとグルミット」名古屋PARCOで3月28日から開催！

東海テレビ放送株式会社

「ひつじのショーン展 with ウォレスとグルミット」が、2026年3月28日(土)～5月31日(日) 名古屋PARCO 西館6F PARCO GALLERYにて開催されます。

ウォレスに“ショーン”と名づけられて30年。なぜ言葉を話さないショーンが、世界中のファンを惹き

つけてやまないのか。

そして、その原点となった「ウォレスとグルミット」シリーズの色あせない魅力とは。

本展では約260点の実際に撮影で使われたコンセプトアートやジオラマ、東京で世界初公開した

特別展示を通して、英国アードマン・アニメーションズが贈る名作の裏側をたっぷりご紹介します。

ミニチュア写真家・見立て作家の田中達也氏とのコラボレーション作品も特別展示。田中氏による30周年を記念した完全新作のセットもお楽しみいただけます。

チケット情報

前売券は2月13日(金)10:00よりアソビュー！、ミュージアムチケット、ローソンチケットにて販売いたします。混雑緩和のため、期間中の土日祝日、3月30日(月)、4月30日(木)、5月1日(金)、7日(木)、8日(金)は日時指定制となります。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/12860/table/472_1_374178c13d5ec248ceece89007e10cbf.jpg?v=202601311221 ]

※未就学児無料(保護者同伴)。未就学児のお子様は必ず保護者同伴でご入場ください。

【日時指定入場日】

土日祝日、3月30日(月)、4月30日(木)、5月1日(金)、7日(木)、8日(金)

〈入場時間〉

１.10:10／２.10:30／３.11:00／４.11:30／５.12:00／６.12:30／７.13:00／８.13:30／９.14:00／１０.14:30／１１.15:00／１２.15:30／１３.16:00／１４.16:30／１５.17:00／１６.17:30／１７.18:00／１８.18:30／１９.19:00

※最終日5月31日(日)は16:00が最終入場回となります。

※日時指定日であっても、混雑時等にはご入場までにお時間をいただく場合がございます。

※会期中、チケットに記載の日時のみ有効。

※日時指定日をご購入の場合は購入時に入場時間の指定が必要です。

※日時指定券はアソビュー！のみで販売いたします。

販売期間・販売場所

【前売券】

発売期間：2026年2月13日(金)10時00分～3月27日(金) 23時59分

※日時指定入場日の前売券は、入場前日19:00まで。

【当日券】

発売期間：2026年3月28日(土) 0時00分～5月31日(日) 12時00分

※会場窓口は2026年5月31日(日) 16時00分まで。

※日時指定日の当日券は空き枠がある場合のみ、会場にて販売いたします。

(各プレイガイドでの販売はございません。)

※通常入場券対象日も1日の定員に達した場合は販売終了となります。

■アソビュー！

WEB購入：https://evt.asoview.com/wfffKR

■ミュージアムチケット

WEB購入：https://telepiahall.com/ticket/

店頭購入：ファミリーマート店内マルチコピー機

■ローソンチケット

WEB購入：https://l-tike.com/shaun/shaunten30/

店頭購入：Lコード 43633

■会場窓口(当日券のみ)

キャラクター誕生30周年記念 ひつじのショーン展 with ウォレスとグルミット

会期：2026年3月28日(土)～5月31日(日)

時間：10:00～20:00

※最終入場は19:00

※最終日は17:00閉場、最終入場は16:00

会場：名古屋PARCO 西館6F PARCO GALLERY

〒460-0008 名古屋市中区栄3丁目29－1

主催：「ひつじのショーン展」実行委員会

協力：東北新社

特別協力：アードマン・アニメーションズ

名古屋会場の詳細は下記をご確認ください。

https://mt.tokai-tv.com/events/shaunten/