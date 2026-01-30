エニタイムフィットネス×アンダーアーマー2年ぶりのタイアップキャンペーン「BACK TO GYM 2026」２月２日（月）より開始

株式会社ドーム

アンダーアーマーの日本総代理店である株式会社ドームは、24時間年中無休フィットネスジム「ANYTIME FITNESS（エニタイムフィットネス）」を日本国内で展開する株式会社Fast Fitness Japanとともに、自分の可能性に挑戦し前に進み続ける人々を応援するキャンペーン「BACK TO GYM 2026」を2026年2月2日（月）から実施します。

アンダーアーマーは、日々のトレーニングを通じてさらなる進化を求める人々の挑戦を後押ししてきました。

そしてエニタイムフィットネスは、「ライフモチベートプレイス」というブランドコンセプトのもと、

自己肯定感や前向きなマインドを育む場所を提供しています。

両ブランドの“前に進み続ける人を支えたい”という想いから生まれた「BACK TO GYM」。

アンダーアーマーは公式メンバーシッププログラム「UAリワード」にて、イベントへの参加やクラス参加に対するリワードポイントの付与を行ってまいりました。

今回のキャンペーン期間中、エニタイムフィットネスの対象店舗でのトレーニングもUAリワードポイントの付与対象に加えることとしました。エニタイムフィットネス既存会員の方の日々のトレーニングを賞賛すると共に、UAリワードメンバーがいつでもどこでも、自分のペースで汗を流す機会の提供を目指します。

■エニタイムフィットネス×アンダーアーマー

エニタイムフィットネスとアンダーアーマーのタイアップ企画「BACK TO GYM」は、“前に進み続ける”意志を持ってトレーニングに臨むアスリートを応援するキャンペーンです。

両ブランドが掲げる“前に進み続ける人を支えたい”という共通の想いから、2021年から始まった同キャンペーンは今回で5回目を迎えます。

ジム通いを習慣化しやすくするスタンプラリー企画や、ジムでのトレーニング以外で運動する機会を提供するイベントなどを通して、ココロとカラダをリフレッシュさせて、運動するすべてのアスリートを応援します。

■「BACK TO GYM 2026」概要

期間：2026年2月2日（月）～ 2026年7月31日（金）

エニタイムフィットネス×UAリワード スタンプラリー

キャンペーン期間中エニタイムフィットネス対象店舗のご利用で、UAリワード内のスタンプが貯まり、スタンプ8個でUAリワードポイント500ptプレゼント。貯まったポイントは、アンダーアーマー公式サイト直営店でのお買い物の際に1pt＝1円として利用可能な他、エニタイムフィットネス×アンダーアーマーのオリジナルアイテムとの交換や毎月開催されるUAリワードメンバーウィークで特別アイテムや体験の抽選にご利用いただけます。

UA COMMUNITY FEST.2026 Supported by ANYTIME FITNESS

UAリワードメンバーを対象に、定期開催している「アンダーアーマー コミュニティクラス」。

今回、エニタイムフィットネスとのタイアップで大型のイベント「コミュニティ フェス」として開催いたします。

・日時：3月15日（日） 10:00～

・会場：株式会社ドーム 有明ヘッドクォーター（東京都江東区有明1-3-33）

※ご参加にはリワードポイントが必要になります。

※事前応募による抽選制となります。詳細は後日「UAリワード」にてご案内いたします。

その他随時連動企画を展開いたします。

詳細は特設サイトをご確認ください：こちら(https://www.underarmour.co.jp/feature/back-to-gym/?utm_source=PR&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=PR_backtogym250202)

エニタイムフィットネス 公式サイト：こちら(https://www.anytimefitness.co.jp/)

【アンダーアーマー】

アスリートが持つパフォーマンスを最大限に発揮できるウェアを作りたいという創業者の思いから、UNDER ARMOURは誕生。「進化をもたらす」をミッションに掲げる“パフォーマンスアスレチックブランド”。1996年に圧縮性のあるコンプレッションウェアでスポーツ界の常識を覆して以来、常にアスリート目線で商品開発を行い、ニーズに応えた様々なウェア・シューズを展開。機能的で、身体を常に快適に保つテクノロジー商品はプロスポーツ選手のみならず、多くのアスリートのパフォーマンスを支えている。

公式サイト：https://www.underarmour.co.jp/