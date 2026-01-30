『ウルトラマンジード』より、ジードをイメージした香水が登場！

フェアリーテイル株式会社※リリース内の画像をご使用の際はクレジットの記載をお願いいたします。(C)円谷プロ

香水の輸入販売を手がけるフェアリーテイル株式会社(東京都港区)は、ウルトラマンジードをイメージした香水を発売します。

当社オンラインストア「DREAMING PRINCESS」および、Amazon、楽天市場で当社が運営する「フレグランスファンタジー」では2026年1月30日(金)より予約販売を開始します。

『ウルトラマンジード』は、円谷プロダクション製作の特撮テレビ番組で、ニュージェネレーションウルトラマンTVシリーズの第5作目にあたります。

2017年7月8日から12月23日までテレビ東京系列で放送されました。

＜STORY＞

悪の戦士・ウルトラマンベリアルが起こした最終戦争・オメガアーマゲドン。

その終局に1つの宇宙が破壊されようとしていた。

時が経ち、何故か何事も無かったかのような地球で、一人の少年・朝倉リクが、相棒の宇宙人ペガと暮らしていた。怪獣の襲撃により住む場所を失ったリクとペガは、謎の地下基地へと招かれる。

基地を管理するシステムから、自分がウルトラマンの遺伝子を持つと知らされたリクは、怪獣から街を守るため、その力を解放しウルトラマンジードに変身する。

その姿は、ウルトラマンベリアルに酷似していたーー。

ウルトラマンジード オードパルファム

ウルトラマンジード/朝倉リクをイメージした香水です。

コットンフラワーが軽やかに香るトップノートは、悪のウルトラマン、ベリアルの息子とは思えないほどの好青年である朝倉リクをイメージしています。

ローズが力強く、濃密さをもたらすミドルノートは、ベリアルの息子という運命に立ち向かい、戦う覚悟を決め、それを持ち続けたウルトラマンとしての彼を感じ取れます。

ムスクが甘く香り、優しい余韻を残すラストノートは、彼が憧れる『爆裂戦記ドンシャイン』のドンシャインのように、今を生きる子供たちにとってのヒーローとなっていった、成長したウルトラマンジードの様です。

香調：フルーティライズフローラル

＜香りイメージ＞

トップノート：コットンフラワー、ペア

ミドルノート：ジャスミン、スズラン、ローズ

ラストノート：パチョリ、ムスク

【商品概要】

■ウルトラマンジード オードパルファム

価格 :4,950円（税込）

容量 ：50ml

成分 ：エタノール、香料、水

原産国 : 日本

円谷プロ公式サイト「円谷ステーション」：https://m-78.jp/(https://m-78.jp/)

円谷プロダクション 公式X：https://x.com/tsuburayaprod(https://x.com/tsuburayaprod)

フェアリーテイル株式会社 ウルトラマンジード商品ページ：https://fairytail.jp/products/ultraman/geed/

フェアリーテイル株式会社 X：https://x.com/fairytailparfum(https://x.com/fairytailparfum)

(C)円谷プロ

※画像はイメージです。

【フェアリーテイル株式会社】

フェアリーテイル株式会社は、アニメ、特撮キャラクターのほか、俳優、タレント、アイドルらの香水の企画販売を手掛け、香りを通して、作品や個の世界観に没入し、その人を身近に感じられるようにすることを信念としています。

【会社概要】

社名：フェアリーテイル株式会社

代表取締役：熊谷勇希

所在地：東京都港区赤坂7丁目11-7 三共赤坂ビル

コーポレートサイト ：https://fairytail.jp/