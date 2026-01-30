『ウルトラマンジード』より、ジードをイメージした香水が登場！

香水の輸入販売を手がけるフェアリーテイル株式会社(東京都港区)は、ウルトラマンジードをイメージした香水を発売します。


当社オンラインストア「DREAMING PRINCESS」および、Amazon、楽天市場で当社が運営する「フレグランスファンタジー」では2026年1月30日(金)より予約販売を開始します。




『ウルトラマンジード』は、円谷プロダクション製作の特撮テレビ番組で、ニュージェネレーションウルトラマンTVシリーズの第5作目にあたります。


2017年7月8日から12月23日までテレビ東京系列で放送されました。



＜STORY＞


悪の戦士・ウルトラマンベリアルが起こした最終戦争・オメガアーマゲドン。


その終局に1つの宇宙が破壊されようとしていた。



時が経ち、何故か何事も無かったかのような地球で、一人の少年・朝倉リクが、相棒の宇宙人ペガと暮らしていた。怪獣の襲撃により住む場所を失ったリクとペガは、謎の地下基地へと招かれる。



基地を管理するシステムから、自分がウルトラマンの遺伝子を持つと知らされたリクは、怪獣から街を守るため、その力を解放しウルトラマンジードに変身する。



その姿は、ウルトラマンベリアルに酷似していたーー。




ウルトラマンジード　オードパルファム






ウルトラマンジード/朝倉リクをイメージした香水です。


コットンフラワーが軽やかに香るトップノートは、悪のウルトラマン、ベリアルの息子とは思えないほどの好青年である朝倉リクをイメージしています。


ローズが力強く、濃密さをもたらすミドルノートは、ベリアルの息子という運命に立ち向かい、戦う覚悟を決め、それを持ち続けたウルトラマンとしての彼を感じ取れます。


ムスクが甘く香り、優しい余韻を残すラストノートは、彼が憧れる『爆裂戦記ドンシャイン』のドンシャインのように、今を生きる子供たちにとってのヒーローとなっていった、成長したウルトラマンジードの様です。



香調：フルーティライズフローラル



＜香りイメージ＞


トップノート：コットンフラワー、ペア


ミドルノート：ジャスミン、スズラン、ローズ


ラストノート：パチョリ、ムスク




【商品概要】

■ウルトラマンジード　オードパルファム


価格　　 :4,950円（税込）


容量 ：50ml 　　


成分 ：エタノール、香料、水　　


原産国 : 日本




円谷プロ公式サイト「円谷ステーション」：https://m-78.jp/(https://m-78.jp/)


円谷プロダクション　公式X：https://x.com/tsuburayaprod(https://x.com/tsuburayaprod)


フェアリーテイル株式会社 ウルトラマンジード商品ページ：https://fairytail.jp/products/ultraman/geed/


フェアリーテイル株式会社　X：https://x.com/fairytailparfum(https://x.com/fairytailparfum)





(C)円谷プロ



【フェアリーテイル株式会社】


フェアリーテイル株式会社は、アニメ、特撮キャラクターのほか、俳優、タレント、アイドルらの香水の企画販売を手掛け、香りを通して、作品や個の世界観に没入し、その人を身近に感じられるようにすることを信念としています。



【会社概要】


社名：フェアリーテイル株式会社


代表取締役：熊谷勇希


所在地：東京都港区赤坂7丁目11-7 三共赤坂ビル


コーポレートサイト ：https://fairytail.jp/