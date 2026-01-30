TVアニメ『ウィッチウォッチ』より場面写素材を使用したオリジナルグッズが登場！1月30日（金）より予約受付開始！
TVアニメ『ウィッチウォッチ』 FAN+Lifeオリジナルグッズ 販売サイト
https://fantasulife.com/collections/witchwatch
TVアニメ『ウィッチウォッチ』より場面写素材を使用したオリジナルグッズが登場！1月30日（金）より予約受付開始！
カルチュア・エンタテインメント株式会社が運営する「FAN+Life（ファンタスライフ）」にて、TVアニメ『ウィッチウォッチ』 の場面写素材を使用したオリジナルの新商品を発売いたします。若月ニコ、乙木守仁、風祭監志、真神圭護、宮尾音夢、霧生見晴だけのイチ推しシーンを使用した缶バッジ「だけ缶」や、名シーンを飾って楽しめる「セリフ付きアクリルジオラマ」など、多数の商品が登場です。本日1月30日（金）12:00よりFAN+Lifeにて予約受付を開始いたします。
TVアニメ『ウィッチウォッチ』 FAN+Lifeオリジナルグッズ 詳細
だけ缶トレーディング缶バッジ【全6種】単品／BOX
■だけ缶トレーディング缶バッジ【全6種】単品／BOX
【価格】単品:各660円(税込)／BOX:4,620円(税込)
※１BOXで全種揃います。
【サイズ】約W57×H57×D5mm
トレーディングコレクションカード 【全10種】（単品）／（BOX）
■トレーディングコレクションカード 【全10種】（単品）／（BOX）
【価格】単品：各495円（税込）／BOX：4,950円（税込）
※１BOXで全種揃います。
【サイズ】約W90×H55mm
セリフ付きアクリルジオラマ（全６種）
■セリフ付きアクリルジオラマ【全６種】
【価格】各1,870円（税込）
【サイズ】約W140×H100×D3mm
よんどり トレーディングブロマイド【全10種】（単品）／（BOX）
■よんどり トレーディングブロマイド【全10種】（単品）／（BOX）
【価格】単品：各495円（税込）／BOX：4,950円（税込）
※2枚の絵柄の組み合わせは固定となります。
【サイズ】W40×H100mm
アクリルブロック（全６種）
■アクリルブロック【全６種】
【価格】各1,320円（税込）
【サイズ】約W100×H60×D10mm
ましかくクッション(全６種)
■ましかくクッション【全６種】
【価格】各2,530円（税込）
【サイズ】約W182×H182×D80mm
畳コースター(全６種)
■畳コースター【全６種】
【価格】各1,100円（税込）
【サイズ】約W91×H91×D4mm
ミニアートスタンド（全6種）
■ミニアートスタンド 【全6種】
【価格】各660円(税込)
【サイズ】約W78×H54×D11mm
アクリルキーホルダー（全６種）
■アクリルキーホルダー【全６種】
【価格】各880円（税込）
【サイズ】約W60×H60×D3mm以内
ガラス爪切り(全６種)
■ガラス爪切り【全６種】
【価格】各715円（税込）
【サイズ】約W33×H58×D12mm
ガラスカラビナ（全６種）
■ガラスカラビナ【全６種】
【価格】各1,100円（税込）。
【サイズ】約W42×H64×D8mm
スライダーポーチ(全６種)）
■スライダーポーチ【全６種】
【価格】各880円（税込）
【サイズ】約W183×H132×D7mm
■FAN+Lifeオリジナルグッズの申込方法、受付開始日時、発売日
申込サイト：https://fantasulife.com/collections/witchwatch
WEB受付開始日：2026年1月30日（金）12:00～
発売日：2026年5月中旬予定
※トレーディング商品につきましては、FAN+LifeではBOXのみのお取り扱いとなります。
(C)篠原健太／集英社・ウィッチウォッチ製作委員会・MBS
※商品等画像使用の際はコピーライトを明記してください。
※画像はイメージの為仕様は変更となる可能性ございます。
＜ウィッチウォッチ 作品紹介＞
乙木守仁は、鬼の力を持つ少年。そのモリヒトの元に、魔女修行から幼馴染のニコが帰ってきた！
古い盟約に従い、ニコと同居することになるモリヒト。
一方、ニコはモリヒトとの再会にワクワクドキドキ胸をときめかせていた。
“ドジっ子”ニコが巻き起こす回避不能で奇想天外なトラブルに負けず、予言された災いからニコを守ることはできるのか!?
ニコとモリヒトのマジカルコメディ開幕！
TVアニメ『ウィッチウォッチ』公式サイト
https://witchwatch-anime.com/(https://witchwatch-anime.com/)
カルチュア・エンタテインメント株式会社 IPプロダクトカンパニーIP事業部が提供するサービスについて
カルチュア・エンタテインメント株式会社 IPプロダクトカンバニー IP事業部では、アニメやファンシーキャラクターなど、国内外の人気ライセンスを活用した商品企画・制作に加え、オリジナルIPの企画・開発にも積極的に取り組んでいます。
https://ceg.co.jp/business/merchandise/