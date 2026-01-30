TVアニメ『ウィッチウォッチ』より場面写素材を使用したオリジナルグッズが登場！1月30日（金）より予約受付開始！

カルチュア・エンタテインメント株式会社

TVアニメ『ウィッチウォッチ』　FAN+Lifeオリジナルグッズ　販売サイト
https://fantasulife.com/collections/witchwatch




　カルチュア・エンタテインメント株式会社が運営する「FAN+Life（ファンタスライフ）」にて、TVアニメ『ウィッチウォッチ』　の場面写素材を使用したオリジナルの新商品を発売いたします。若月ニコ、乙木守仁、風祭監志、真神圭護、宮尾音夢、霧生見晴だけのイチ推しシーンを使用した缶バッジ「だけ缶」や、名シーンを飾って楽しめる「セリフ付きアクリルジオラマ」など、多数の商品が登場です。本日1月30日（金）12:00よりFAN+Lifeにて予約受付を開始いたします。



TVアニメ『ウィッチウォッチ』　FAN+Lifeオリジナルグッズ　詳細




だけ缶トレーディング缶バッジ【全6種】単品／BOX
■だけ缶トレーディング缶バッジ【全6種】単品／BOX

【価格】単品:各660円(税込)／BOX:4,620円(税込)
　　　　※１BOXで全種揃います。


【サイズ】約W57×H57×D5mm






トレーディングコレクションカード 【全10種】（単品）／（BOX）
■トレーディングコレクションカード 【全10種】（単品）／（BOX）

【価格】単品：各495円（税込）／BOX：4,950円（税込）
　　　　※１BOXで全種揃います。


【サイズ】約W90×H55mm






セリフ付きアクリルジオラマ（全６種）
■セリフ付きアクリルジオラマ【全６種】

【価格】各1,870円（税込）


【サイズ】約W140×H100×D3mm






よんどり トレーディングブロマイド【全10種】（単品）／（BOX）
■よんどり トレーディングブロマイド【全10種】（単品）／（BOX）

【価格】単品：各495円（税込）／BOX：4,950円（税込）
　　　　※2枚の絵柄の組み合わせは固定となります。


【サイズ】W40×H100mm








アクリルブロック（全６種）
■アクリルブロック【全６種】

【価格】各1,320円（税込）


【サイズ】約W100×H60×D10mm






ましかくクッション(全６種)
■ましかくクッション【全６種】

【価格】各2,530円（税込）


【サイズ】約W182×H182×D80mm






畳コースター(全６種)
■畳コースター【全６種】

【価格】各1,100円（税込）


【サイズ】約W91×H91×D4mm






ミニアートスタンド（全6種）
■ミニアートスタンド 【全6種】

【価格】各660円(税込)


【サイズ】約W78×H54×D11mm






アクリルキーホルダー（全６種）
■アクリルキーホルダー【全６種】

【価格】各880円（税込）


【サイズ】約W60×H60×D3mm以内






ガラス爪切り(全６種)
■ガラス爪切り【全６種】

【価格】各715円（税込）


【サイズ】約W33×H58×D12mm






ガラスカラビナ（全６種）
■ガラスカラビナ【全６種】

【価格】各1,100円（税込）。


【サイズ】約W42×H64×D8mm






スライダーポーチ(全６種)）
■スライダーポーチ【全６種】

【価格】各880円（税込）


【サイズ】約W183×H132×D7mm





■FAN+Lifeオリジナルグッズの申込方法、受付開始日時、発売日


申込サイト：https://fantasulife.com/collections/witchwatch


WEB受付開始日：2026年1月30日（金）12:00～


発売日：2026年5月中旬予定


※トレーディング商品につきましては、FAN+LifeではBOXのみのお取り扱いとなります。



＜ウィッチウォッチ　作品紹介＞


乙木守仁は、鬼の力を持つ少年。そのモリヒトの元に、魔女修行から幼馴染のニコが帰ってきた！


古い盟約に従い、ニコと同居することになるモリヒト。


一方、ニコはモリヒトとの再会にワクワクドキドキ胸をときめかせていた。


“ドジっ子”ニコが巻き起こす回避不能で奇想天外なトラブルに負けず、予言された災いからニコを守ることはできるのか!?


ニコとモリヒトのマジカルコメディ開幕！
TVアニメ『ウィッチウォッチ』公式サイト


https://witchwatch-anime.com/(https://witchwatch-anime.com/)



