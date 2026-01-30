もふもふ好きさん集合！タイトー限定mofusandプライズのクレーンゲームをプレイして、mofusandオリジナルアイテムを手に入れよう！
株式会社タイトー（本社：東京都新宿区、以下タイトー）は、もふもふでとってもキュート。そして少しシュールなにゃんこたちを描いた「mofusand（モフサンド）」のタイトー限定プライズを、2月より全国のタイトーステーションなどのタイトー系列店舗およびタイトーオンラインクレーンにて展開いたします。
プライズの展開に合わせて、キャンペーン対象のクレーンゲーム機をプレイされたお客様に、mofusandオリジナルアイテムのプレゼントや、抽選で限定グッズが当たる「mofusand プレゼントキャンペーン」を、2026年2月7日（土）より実施いたします。
＜「mofusand」のご紹介＞
もふもふのにゃんこがサメの着ぐるみを着た『サメにゃん』をはじめ、とってもキュートでちょっとシュールなにゃんこたちを描いた「mofusand」。
手がけるのはInstagramやXなどのSNSを中心に人気のイラストレーター・ぢゅのです。
グッズ展開、企業コラボなど幅広く展開しており、小学館クリエイティブから書籍「サメにゃん」が2巻まで発売中。
2026年1月7日(水)より、アニメ「mofusand」がYouTube＆各配信プラットフォームにて配信中！
＜関連サイト＞
mofusand公式総合情報サイト「mofusandインフォ」：https://mofusand-info.jp
＜ぢゅの＞
X：https://x.com/mofu_sand
Instagram：https://www.instagram.com/mofu_sand/
- mofusand タイトー限定プライズ紹介
mofusand BIGぬいぐるみ～桜満開～
mofusand 巾着入りブランケット～桜満開～
mofusand マスコット～桜満開～
mofusand スカーフチャーム付きポーチ～桜満開～
【その1】タイトー限定 mofusand プライズを遊んでオリジナルアイテムをGETしよう！
・mofusandプレゼントキャンペーン～桜満開～（前半）2026年2月7日(土)～2026年2月27日(金)
桜アクリルコースター 全3種
・mofusandプレゼントキャンペーン～夜桜満開～（後半）2026年2月28日(土)～2026年3月22日(日)
夜桜アクリルコースター 全3種
キャンペーン内容
【タイトーステーション】
キャンペーン対象台に500円分の硬貨を投入、または電子マネーをご利用いただくと、もれなくオリジナルアクリルコースター1個とプレゼント抽選券を差し上げます！
【タイトーオンラインクレーン】
キャンペーン対象台に15000TC投入で、もれなくオリジナルアクリルコースター1個とプレゼント抽選券を差し上げます！
※硬貨投入または電子マネーご利用前に必ずスタッフをお呼びください。（投入後は無効となります）
※コースターはランダムでのお渡しとなります
※各期間、なくなり次第終了となります
プレゼント抽選券の応募方法
応募期間：2026年2月7日(土)～2026年3月29日(日)
mofusandプレゼント抽選券
オリジナルトートバック
プレゼント抽選券のQRコードより応募ページへアクセス！
シリアルコードを入力して抽選に参加すると、その場で結果が表示されます。
抽選で合計30名様に「キャンペーンオリジナルトートバッグ」をプレゼント！
※発送は2026年4月を予定しております
【その2】X（旧Twitter）フォロー＆リポストキャンペーン
Xアカウント「タイステぷらす」をフォロー＆該当ポストをリポストすると抽選で15名様に「キャンペーンオリジナルステンレスボトル」をプレゼント！
「タイステぷらす」のアカウントはこちら：https://x.com/taitostation_i
【その3】アプリポイントでスペシャルプレゼント応募！
タイトーステーションアプリで貯めたポイントで応募しよう！
抽選で15名様に「キャンペーンオリジナルステンレスボトル」をプレゼント！
アプリをまだご利用でない方も、初回付与ポイントやログインボーナスを使ってご応募いただけます！
キャンペーンオリジナルステンレスボトル
アプリのダウンロードはこちら
アプリ名：タイトーステーションアプリ URL：https://www.taito.co.jp/taitoapp
取得方法：App Store、Google Playよりダウンロード（「タイトーステーション」で検索）
App Store
https://apps.apple.com/jp/app/%E3%82%BF%E3%82%A4%E3%83%88%E3%83%BC%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3%E3%82%A2%E3%83%97%E3%83%AA/id6557036743
Google Play
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.taito.portal
【その４】mofusandスタンプラリー開催！
キャンペーン期間中、タイトーステーションアプリ内でmofusandスタンプラリーを開催！
対象店舗のタッチポイントを周遊してオリジナル台紙にスタンプを集めると、アプリ内ポイントや「クレーンゲーム無料チケット」がもらえる！
※スタンプは複数店舗の周遊、または同一店舗で1日1個貯められます
キャンペーン開催概要
開催期間 2026年2月7日(土)～2026年3月22日(日)
開催場所 全国のタイトー系列店舗、タイトーオンラインクレーンで開催
※詳しい実施店舗はタイトー公式HP内のキャンペーン特設ページでご確認ください。
注意事項 ・キャンペーンの内容は予告なく変更、または終了する場合がございます。
・一部店舗では、キャンペーンのお取り扱いがない場合がございます。
キャンペーン特設ページ https://www.taito.co.jp/event/001562
※TAITO、「TAITO」ロゴ、タイトーステーションおよびタイトーFステーションは、日本およびその他の国における株式会社 タイトーの商標または登録商標です。
※その他、記載されている会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。
※QRコードは(株)デンソーウェーブの登録商標です