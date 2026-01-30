2026シーズン「Kawasaki Plaza Racing Team」参戦体制

株式会社カワサキモータースジャパン

株式会社カワサキモータースジャパン（本社：兵庫県明石市、代表取締役社長：佐伯 健児）は、「Kawasaki Plaza Racing Team」へ岩戸 亮介、彌榮 郡を起用し「FIM世界耐久選手権 "コカ・コーラ"鈴鹿8時間耐久ロードレース SSTクラス」および「全日本ロードレース選手権 ST1000クラス」に参戦いたします。

さらに、「FIM世界耐久選手権 "コカ・コーラ"鈴鹿8時間耐久ロードレース SSTクラス」には、2025年に引き続き中山 耀介を第3ライダーとして起用し、より強固な体制で2026シーズンに挑みます。

・チーム概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/28066/table/864_1_802c78b38d4e38e5e8a9a8f8c379b301.jpg?v=202601311221 ]

西嶋 修 監督

■西嶋 修 監督

今シーズンも引き続き監督を務めさせて頂ける事になり関係者の皆様には大変感謝しております。ライダーは昨年の悔しさを晴らすべく、フィジカルとメンタル両面を鍛えて逞しくなっております。

ライダーとチームが一丸となって互いの長所を伸ばし、8耐クラス優勝、全日本優勝を目指し頑張りますので、応援よろしくお願い致します。

岩戸 亮介 選手

■岩戸 亮介 選手

今シーズンも引き続き参戦させていただけることに、関係者の皆様、そして応援してくださる皆様に心より感謝申し上げます。

昨年の経験が僕を強くしてくれたと思います。まだ成し遂げられていない目標へ向け、挑み続けるのみです。新型Ninja ZX-10Rと共に、全力で挑んでまいります！応援していただけると嬉しいです！

彌榮 郡 選手

■彌榮 郡 選手

2026年シーズンもKawasaki Plaza Racing Teamのライダーとして、レースに参戦させていただけることになりました。加入して3年目のシーズンとなり、今年は開幕戦から頭角を現し、結果を出せるように尽力していきます。

今シーズンもカワサキファンの皆様と共に全力で戦ってまいりますので、熱い応援をよろしくお願い致します！

中山 耀介 選手

■中山 耀介 選手

去年に引き続き今年もKawasaki Plaza Racing Teamから鈴鹿8時間耐久ロードレースに参戦できることを嬉しく思います。去年は悔しい結果に終わりましたが、今年は表彰台の一番高いところを獲れるようにチーム一丸となって暑い夏を走り抜けます。

応援してくださる皆様と共に、鈴鹿の8時間を走り抜きたいと思います。Kawasaki Plaza Racing Teamの応援をよろしくお願い致します。

・Kawasaki Plaza Racing Teamとは

2022年より発足した「Kawasaki Plaza Racing Team」は、カワサキモータースジャパンが全国展開を行う「カワサキ プラザネットワーク」を代表するレーシングチームです。

全国のカワサキプラザ店、カワサキファンの皆様と共にモータースポーツの感動や喜びを共有することを目的とし、「FIM世界耐久選手権 "コカ・コーラ"鈴鹿8時間耐久ロードレース SSTクラス」、「全日本ロードレース選手権ST1000クラス」へ参戦しています。

■カワサキ プラザについて

カワサキ プラザは、カワサキ正規取扱店の中でも国内で取扱うすべてのカワサキモーターサイクルの販売とともに、五感で楽しめる店舗づくり、「おもてなし」と「ことつくり」活動を通して、お客様の期待を超えるサービスを提供します。

また、全店認証工場の保有はもちろん全店指定工場の取得を目指し、生涯にわたる安全・安心なモーターサイクルライフをご提供いたします。

2016年12月8日にプロトタイプ店としてカワサキ プラザ大阪鶴見がオープンし、2017年4月から本格的にカワサキ プラザの全国展開を開始。2025年7月、新たにカワサキ プラザ石川が加わり94店舗となりました。

▽お近くのカワサキ プラザ検索はこちらから(https://www.kawasaki-motors.com/ja-jp/purchase-tools/dealer-locator?all-displacement=true)

■Ninja ZX-10RNinja ZX-10R■会社概要

会社名：株式会社カワサキモータースジャパン

所在地：〒673-8666 兵庫県明石市川崎町1番1号

代表取締役社長：佐伯 健児

設立：昭和28年12月15日

カワサキモータースジャパン公式ウェブサイト

URL：https://www.kawasaki-motors.com/ja-jp/

カワサキオンラインショップ

URL：https://kawasaki-onlineshop.jp/shop/

カワサキモータースジャパン公式SNSアカウント

X： https://x.com/kawasaki_jpn

Facebook： https://www.facebook.com/Kawasaki.Motors.Japan

YouTube： https://www.youtube.com/c/Kawasaki_JPN

Instagram： https://www.instagram.com/kawasaki_motors_japan/