パークマンサー、METEORA st.に“にちぇ加入”午年の年男にして“半分馬”のパークマンサーが、レーベルに新たな勢いと遊び心を注入

ISARIBI株式会社

REAL AKIBA GROUP、ISARIBI株式会社（代表取締役：田川浩巳／本社：東京都千代田区）が運営するインフルエンサーレーベル「METEORA st.（メテオラストリート）」は、新メンバーとしてパークマンサー (from 軟式globe)が加入したことをお知らせいたします。

パークマンサーは、軟式globeのラップ担当として一世を風靡し、独自のキャラクター性とユーモアで幅広い層から支持を集めてきた表現者です。デビュー24周年を迎える現在も、SNSやイベント出演を通じて新たなファン層を獲得し続けており、その唯一無二の存在感は今なお強い影響力を持っています。

唯一無二のキャラクター性と高い発信力を持つパークマンサーの加入により、METEORA st.はより自由で遊び心ある表現を実現するとともに、その認知度と独自性を活かした企業タイアップやブランドコラボレーションなど、多様なプロジェクトを展開してまいります。レーベルとしても新たな価値創出に挑戦していきます。

【パークマンサー コメント】

にちぇ。軟式globeラップ担当パークマンサーです。

今回、ご縁がありMETEORA st.に所属させていただく運びとなりました。

今年でデビュー24周年。

５歳まで馬に育てられた半分馬が、もう1度芸能の世界で勝負するための選択です。

2026年は午年。そしてオイラは年男。

みなさま是非オイラの鼻先に美味しいニンジンぶら下げてね言っちゃうアホだよ♪

ヒヒーン。

パークマンサー (from 軟式globe)

生年月日 1978年5月1日(5歳まで馬に育てられた)

身長 171cm (ホントは169cm)

体重 69kg (ホントは75kg)

座右の銘 それがどうしたアホだよ♪

2002年TBS『学校へ行こう！』内「B-RAP HIGH SCHOOL」で大ブレイクした「軟式globe」のラッパー。2013年末に「三代目パークマンサー」として復活し、新ボーカル“二代目KOIKE”とともにロッキンジャパン、ニコニコ超会議、プロ野球公式戦での国歌斉唱など大型イベントに出演。本家globeのマーク・パンサー、小室哲哉とも再会を果たす。

2019年にソロ活動へ移行し、同年12月に“初代と同一人物”であることを公表。2020年からは地元・富山で農家としても活動。TikTokをきっかけにSNSで再びバズを連発し、2021年にはTBS『学校へ行こう！』最終回に出演し話題に。2022年にはサントリーTVCMにも登場。

2023年、子育てが落ち着いた“初代KOIKE”とONEFESで十数年ぶりに共演したYouTube動画が300万再生を突破。現在は2人で活動を継続中。2026年時点でSNS総フォロワー数は80万人超。

自称“WEB CMキング”。

＜公式SNS＞

X：https://x.com/ParcManther

Instagram：https://www.instagram.com/parcmanther/

Threads：https://www.threads.com/@parcmanther_3

TikTok：https://www.tiktok.com/@parcmanther

YouTube：https://www.youtube.com/@ParcTV

YouTube（軟式globeチャンネル）：https://www.youtube.com/@nanshikiglobe



＜出演歴＞

【TV】

・TBS「学校へ行こう！」

・NHK「テストの花道」 (2016 マーク・パンサー氏と共演)

・北日本放送「ワンエフ」（2023～ 仮レギュラー)

・中京テレビ「オードリーさん、ぜひ会ってほしい人がいるんです。」（2024)

・フジテレビ「あの人ビフォーアフター」(2026)



【ABEMA】

ABEMAニュース 『NO MAKE』 (2025)



【ラジオ】

パークマンサーのAHOラジ (2024～ KNBラジオ 毎週金曜16:00～16:30 メインMC) その他多数



【軟式globe 『I'm fallin’ DNA』】

Amazonプライムビデオ独占配信アニメ 藤本タツキ『目が覚めたら女の子になっていた病』挿入歌(2025)

【ナレーション】

globe20th -SPECIAL COVER BEST- スポット CM (avex)



【TV CM】

・サントリー 株式会社(CRAFT BOSS)

・日本コカコーラ株式会社 (い・ろ・は・す 富山Ver.)

・日本コカコーラ株式会社 (綾鷹 富山Ver.)



【WEB CM】

・株式会社エイブル

・夕張市農業協同組合（JA夕張メロン）

・株式会社ネクソン（マビノギ）

・P&Gジャパン合同会社（PANTENE / h&s PRO）

・ビール酒造組合

・トヨタ自動車株式会社（CV部）

・富山市（富山えごま）

・株式会社SmartShare

・サントリー株式会社（CRAFT BOSS / ザ・プレミアム・モルツ）

・インテル株式会社（Intel ARC）

・日本マクドナルド株式会社（プレミアムローストコーヒー）

・株式会社デイトナ・インターナショナル（FREAK’S STORE）

・富山県（参議院通常選挙 選挙啓発隊長）



【イベント】

・Netflix『ラヴ上等』ローンチパーティー シークレットゲスト

・ロッキンジャパン (他のアーティストのDJステージに出演)

・ONEFES(富山開催の大型ロックフェス)

【声優】

・NHK「ねこねこ日本史」 (Eテレ 2016 / 2018 / 2020 片倉小十郎役)

・TBS「ぐらんぶる」 (2018 警察役)



【映画】

・任侠学園 (2019 監督：木村ひさし パークマンサー役)

・スペシャルズ (2026 監督：内田英治 パークマンサー役)

【MV】

・EXILE 『song for you』

・GLAY × EXILE 『SCREAM』

・livetune adding 鬼龍院翔(from ゴールデンボンバー) 『大好きなヒトだカラ』

・ORANGE RANGE 『イケナイ太陽 令和ver.』 など多数

【+++PLUS ULTRA】

行ける！もっと、先へ。さらに、向こうへ。

世界で活躍できる！

そんな可能性を秘めた様々なジャンルのオタクが集結。

ダンスを中心に、ミュージック&アートにおいてインフルエンス能力を持った

クリエイターとアーティスト達が集った事務所及びエージェント・育成機構、

それが「METEORA st.（メテオラストリート）」です。

設立してわずか3年目で、総勢100人超のプレイヤーが入所。（2024年4月現在）

私たちMETEORA st.は、更なる成長を目指すため、

インターネットでの活躍だけでなく、ライブやリアルスペースへと

活躍を広げる事務所を目指して、プレイヤーの【Plus Ultra】を一緒に模索し続けます。

行ける！

もっと、ずっと、向こうへ。

WEBサイト：https://www.meteora-st.jp/