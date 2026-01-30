ソン・イーレン、グオ・ジュンチェンのファンタジーラブロマンス！中国ドラマ『二度の時をめぐる恋』をU-NEXTで独占先行配信決定！

株式会社 U-NEXT

USEN＆U-NEXT GROUPの株式会社U-NEXT（本社：東京都品川区、代表取締役社長：堤 天心）が運営する動画配信サービス「U-NEXT」は、2026年2月4日（水）より『二度の時をめぐる恋』を独占で先行配信開始いたします。



『二度の時をめぐる恋』はある日不慮の事故にあった女性が目を覚ましたら過去の時代にタイムスリップし、現代に戻るために仲間とともに冒険するファンタジーラブロマンスです。

ソン・イーレン演じる斉春嬌は円盤投げ選手。亡き父の悲願を背負わせる母のプレッシャーに悩んでいたある日、母との口論中に看板の落下事故に遭った彼女は、過去の時代へタイムスリップし、顧清喬という娘として目覚めます。

そこで彼女は、グオ・ジュンチェン演じる段玉をはじめ、現代の知人たちと瓜二つの男性たちと出会うことに。春嬌は現代に戻るため、彼らと共に時空の門を開く鍵となる「四つの宝物（四霊）」を探す冒険へと旅立ちます。

家族の絆や恋の行方、そして冒険の末に待ち受ける結末とは――。物語の展開から目が離せません。

U-NEXTでは本作を2月4日（水）12時より独占で配信いたします。ぜひ、お楽しみください。

『二度の時をめぐる恋』＜全36話＞

【価格】各220円（税込）／7日間

【STORY】

斉春嬌は、段玉に恋をする円盤投げの選手。だが春嬌の金メダル獲得を願っていた父は亡くなり、母は父の悲願を押しつけ春嬌にプレッシャーを与え続けていた。そんなある日、腕の怪我が理由で母と口論になった春嬌は、落ちてきた看板で頭を強打してしまう…。そして目覚めた春嬌は、なんと過去の時代にタイムスリップして顧清喬という娘になっていた。清喬は、名門の若君である段玉、一匹狼として神出鬼没の陸子箏、段玉の甥の段邵義、そして天下一の剣豪である阮似穹ら、現代の春嬌の知り合いたちと瓜二つの仲間を得て、現代に戻るため、時空の門を開く四つの宝物である四霊を探し求める冒険に出る。

(C)Beijing IQIYI Science & Technology Co., Ltd.

