JO1初の東京ドーム公演がカラオケルームで蘇る！JOYSOUND「みるハコ」で厳選した全4曲のライブ映像を無料配信！

株式会社エクシング

株式会社エクシングが展開する通信カラオケ「JOYSOUND」で、観て楽しめる多彩な映像コンテンツをお届けするサービス「みるハコ」に、日本発のグローバルボーイズグループ・JO1のライブ映像が登場！昨年4月に開催された東京ドーム公演『JO1DER SHOW 2025 ‘WHEREVER WE ARE’ IN TOKYO DOME』から厳選した全4曲のライブ映像を、２月１日（日）から５月６日（水・祝）までの期間中、「JOYSOUND X1」をはじめとした対象機種を導入のカラオケルームにて、無料でお楽しみいただけます。（別途室料）

日本最大級のオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN』から誕生し、2020年にデビューを果たした11人組グローバルボーイズグループ、JO1。多彩な音楽性とパフォーマンスで国内外のファンを魅了し、デビュー5周年を迎えた2025年にはワールドツアーを成功させるなど、世界を舞台に存在感を高め続けています。

このたびの配信では、全国4都市14公演、北米・アジア6都市8公演を巡り、延べ25万人を動員したツアー『JO1DER SHOW 2025 “WHEREVER WE ARE”』の集大成となる初の東京ドーム単独公演から、「HAPPY UNBIRTHDAY」「BE CLASSIC」「飛べるから」「Bon Voyage」の全4曲のライブパフォーマンスをお届けします。会場を興奮の渦に巻き込んだ圧巻のステージの数々が、カラオケルームならではの迫力の音と映像で蘇ります。身近なカラオケルームで気の合う仲間と飲食を楽しみながら、実際のライブさながらの臨場感をご堪能ください。

さらに、JOYSOUNDでは、ライブの臨場感をアーティスト本人の歌声入りで楽しめる「LIVE映像カラオケ」を配信中！一緒に歌えば、まるでメンバーと同じステージに立っているかのような気分を味わえます。また、ミュージックビデオを背景に歌える「本人映像カラオケ」も多数ラインアップ。この機会をお見逃しなく、JO1とのコラボレーションをお楽しみください。

＝＝ 『JO1DER SHOW 2025 ‘WHEREVER WE ARE’ IN TOKYO DOME』Blu-ray&DVD発売記念！みるハコ スペシャル映像 配信概要 ＝＝

◆対象機種：JOYSOUND X1/JOYSOUND MAX GO

※対象店舗は、みるハコWEBサイトの特設ページをご確認ください。

◆配信期間：2026年2月１日(日) ～ 2026年5月6日(水・祝)

◆配信コンテンツ：『JO1DER SHOW 2025 ‘WHEREVER WE ARE’ IN TOKYO DOME』Blu-ray&DVD発売記念！みるハコ スペシャル映像

【セットリスト】

・HAPPY UNBIRTHDAY

・BE CLASSIC

・飛べるから

・Bon Voyage

◆料金：無料 ※別途室料

◆再生時間：18分

▽視聴方法など詳細はこちら： https://miruhaco.jp/archives/item2/824920/

■リリース情報

「JO1DER SHOW 2025 ‘WHEREVER WE ARE’ IN TOKYO DOME」Blu-ray＆DVD好評発売中！

詳しくはこちら：

https://cloud.jo1.jp/feature/2025_livetour_jo1dershow_dvd

▼JOYSOUND「みるハコ」とは

カラオケルームで音楽、スポーツのライブ・ビューイングや、選りすぐりの映画・アニメなどを視聴できるサービスです。映像とともに気兼ねなく会話や飲食ができるのは、プライベート空間ならでは！「同じ趣味の仲間と盛り上がりたい」「最近会えなかった友人とのひと時に」「自分だけの没入できる空間が欲しい」 そんな思いを叶える身近な場所としてお楽しみください。

※Blu-ray（ブルーレイ）はブルーレイディスクアソシエーションの商標です。