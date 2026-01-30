芸能人も通う焼肉店『牛恋』が3日間限定『肉の日キャンペーン』を開催。お会計29%OFFのチャンスがある「サイコロチャレンジ」や特別メニュー『極上焼肉 4種盛り』をご用意。

株式会社K-KING foods

芸能人をはじめ多くの肉好きから支持を集める都内の焼肉店『牛恋』では、2026年2月8日（日）から2月10日（火）までの3日間限定で『肉の日キャンペーン』を開催いたします。

キャンペーン期間中は、サイコロの出目によってお会計が29％OFFになる「サイコロチャレンジ」と、キャンペーン限定の特別メニュー『極上焼肉 4種盛り』をお楽しみいただけます。

※毎月29日に実施している飲み放題割引キャンペーンとは異なる、期間限定の特別キャンペーンです。

■ゾロ目が出たらお会計29％OFF「サイコロチャレンジ」

期間中、ディナータイムに店内飲食をご利用のお客様を対象に「サイコロチャレンジ」を実施いたします。

1グループにつき代表者1名がサイコロを3個振り、ゾロ目が出た場合、お会計が29％OFFとなります。

ゾロ目が出なかった場合でも、次回ご来店時に使えるクーポンをグループ全員にプレゼントいたします。

クーポンはお1人様につき3枚セットで、「ドリンク1杯無料」「ネギンチュ1皿無料」「おすすめのお肉1皿無料」の3種類をご利用いただけます。

なお、有効期限は設けておりません。

〈クーポン利用時の注意事項〉

【共通注意事項】

・お1人様につき、お料理のワンオーダーが必須となります。

・本クーポンは、他のクーポン・キャンペーンとの併用はできません。

・1回のご来店につきご利用いただけるクーポンは1枚までとなります。

【ドリンク1杯無料】

・お好きなドリンク（アルコールを含む）を、お1人様1杯ずつ無料でご提供いたします。

・メガサイズは対象外となります。

【ネギンチュ1皿無料】

・看板商品『ピースビーフ』の相棒としても人気の『ネギンチュ』490円（税込539円）を、1グループにつき1皿無料でご提供いたします。

【おすすめのお肉1皿無料】

・日替わりのおすすめのお肉を、1グループにつき1皿無料でご提供いたします。

・ランチタイムでのご利用はできません。

■ キャンペーンだけの『極上焼肉 4種盛り』を特別価格で

『極上焼肉 4種盛り』2,900円（税込3,190円）

内容

●和牛サーロイン

●一口フィレ

●日替わり希少部位2種

3,800円（税込4,180円）相当の盛り合わせを、900円引きの2,900円（税込3,190円）にてご提供いたします。

牛恋が厳選した和牛の人気部位と希少部位を一度に味わえる、期間限定の特別な盛り合わせです。

『肉の日キャンペーン』 概要

●開催期間：2026年2月8日（日）～2026年2月10日（火）

●内容１.：サイコロチャレンジ（1グループにつき1回・サイコロは3個）

〈参加条件〉ディナータイムに店内飲食をご利用のお客様

・ゾロ目が出た場合、お会計29％OFF

・ゾロ目が出なかった場合でも、グループ全員にクーポンをプレゼント（お1人様3枚セット・期限なし）

●内容２.：キャンペーン限定メニュー

・『極上焼肉 4種盛り』2,900円（税込3,190円）※3,800円（税込4,180円）相当

●実施店舗：牛恋 各店舗

※ディナータイム限定です。

※お席は120分制（ラストオーダー30分前）です。

※お1人様につきフードのワンオーダー必須です。

※牛恋神田店は日曜日定休のため、2月8日（日）は対象外となります。

【GACKT、竹内涼真、数原龍友、長友佑都など。多くの肉好き芸能人御用達の『牛恋』】

2012年7月東京・神田に１号店を開店した『牛恋』は、現在では新宿、恵比寿、渋谷、池袋など都内に6店舗を展開し、連日多くのお客様にお越しいただき、予約が困難になりつつあります。



“コスパ最強・⾚身焼肉のカリスマ ”を掲げる『牛恋』は芸能人にもファンが多く、TVやSNSなどのメディアでも数多く取り上げられる人気焼肉店に成長しました。高級焼肉店のような上質な美味しい焼肉をリーズナブルに楽しめるコスパの良さが人気の秘密です。

【恋ノ輔からのひと言】

皆さんこんにちは。自称・焼肉博士の恋ノ輔です。

2月9日、年に一度の肉の日。

焼肉を食べる理由は、もう最初からそろっています。

今年はそこに、ほんの少しの“運”も添えてみました。

サイコロを振って、ゾロ目が出たらちょっといい日。

サイコロは、私より気まぐれだけど...。

さらに、肉の日限定の盛り合わせもご用意しました。

少しだけ、盛り込みすぎたかもしれません。



【『牛恋』全６店舗】 ※営業時間は各店舗にお問合せください。

・神田店（TEL:03-5577-5875）東京都千代田区内神田3-6-13 JR「神田駅」から1分 ※日曜定休

・新宿1階店（TEL:03-6233-8629）東京都新宿区歌舞伎町2-45-8 1F 西武「西武新宿駅」から1分

・新宿2階店（TEL:03-6233-8629）東京都新宿区歌舞伎町2-45-8 2F 西武「西武新宿駅」から1分

・恵比寿店（TEL:03-6452-4115）東京都渋谷区恵比寿南1-4-13 B1 JR「恵比寿駅」から1分

・渋谷店（TEL：03-6419-7122）東京都渋谷区渋谷 1-24-4 1F/B1 JR・東京メトロ「渋谷駅」から3分

・池袋店（TEL：03-6914-0155）東京都豊島区東池袋1-13-11 2F JR・東京メトロ「池袋駅」から5分



＜お客様のお問い合わせ先＞

最寄りの上記店舗までお問い合わせください。

