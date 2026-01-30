アーティストの作品アートワークやロゴをデザインしたカプセルトイシリーズ『THE ARTIST COLLECTION』最新作に俳優「柳沢慎吾」が登場！本日より全国の#C-pla限定で順次発売開始！

株式会社ローソンエンタテインメント

海外アーティストを中心に作品アートワークやロゴをデザインしたカプセルトイシリーズ『THE ARTIST COLLECTION』。

このたびシリーズの最新作として、俳優としては初となる「柳沢慎吾」のピンズカプセルトイの発売が決定しました！本日より全国の#C-plaのカプセルトイコーナーにて順次販売を開始いたします。

今回発売するカプセルトイは、『いい夢見ろよ！柳沢慎吾祭り!!』と題して、「柳沢慎吾」がリリースしてきたCDや映像作品を基にデザインしたピンバッジ（ピンズ）が専用台紙と共にカプセル内に収納されており、コレクションにも最適です。

ぜひ、この機会にお買い求めください！

柳沢慎吾

柳沢慎吾の魅力は、圧倒的な表現力とリアリティです。刑事ドラマや人情ものなどで、細部までこだわった演技を披露し、場面に臨場感を与える名手として有名。セリフの間や声のトーン、仕草に至るまで緻密に計算された演技は、観る者を物語に引き込みます。また、コミカルな役柄からシリアスな役まで幅広くこなせる柔軟性も皆が高く評価する役者。直近では自身初となる単独ライブツアー、追加公演も含めて完売のツアー『THE 柳沢慎吾劇場 東京・愛知・大阪 三大都市 大捜査網ツアー』が話題で、警察ドキュメンタリー番組を一人で再現する「一人警察24時」や、甲子園実況など、圧倒的な臨場感と笑いを届ける姿勢は、バラエティ界でも長年愛され続けています。観客を巻き込むライブ感、細部までこだわった演技力、そして「いい夢見ろよ！」の決め台詞は、世代を超えて親しまれる存在感の証です。近況は、テレビのバラエティ番組やラジオ出演を継続しつつ、YouTubeやSNSでの発信も増加。昭和・平成・令和をまたぐ優れた才能をもつ俳優として今後も期待大です。

『THE ARTIST COLLECTION』柳沢慎吾 概要

■タイトル：『いい夢見ろよ！柳沢慎吾祭り!!』

■商品：ピンバッジ（ピンズ）全10種

■サイズ：約25×25mm

■材質：エポキシ樹脂・白鉄・鉄

■価格：1回 500円（税込）

■企画／制作：株式会社ローソンエンタテインメント

■柳沢慎吾／全10種

本商品に収納される丸い専用台紙には、YouTubeにて絶賛映像公開中のコンテンツをまとめた「柳沢慎吾 PLAYLIST」へのQRコードが印刷されています。ぜひご覧ください！

▶「柳沢慎吾 PLAYLIST」へはこちらからもアクセスいただけます。

https://www.youtube.com/playlist?list=PLEfSI_ggAmaUEfgU9EjsAHT_-wb1pyCML

＜プレイリスト内容＞

・柳沢慎吾のクライマックス甲子園

・柳沢警察密着24時 making

・柳沢警察密着24時 音楽ドラマ

・柳沢警察密着24時 CD PR

※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。

※自動販売機の性質上、同じ商品が続けて出てくることがありますが、ご了承ください。

【取り扱い店舗】

・#C-pla

※取り扱い店舗の詳細は以下よりご確認ください。[2026年1月30日現在の情報]

https://prtimes.jp/a/?f=d34304-642-87d0054f169f275d7ea3a59fc45cf546.pdf

※販売店舗は予告なく変更する場合があります。

※販売開始日は店舗によって異なります。

※掲載されている店舗におきましても商品が品切れとなる可能性がございます。品切れや再入荷に関するお問い合わせには回答いたしかねますのでご了承ください。

#C-pla（シープラ）

カプセルトイ専門店のブランドで、都心の全国のショッピングモールや駅構内などに展開しています。特徴は、最新のガチャガチャ商品を豊富に取り揃え、子どもから大人まで楽しめるラインナップを提供している点です。店舗は明るく開放的なデザインで、複数のカプセルマシンが並び、トレンドやキャラクターグッズ、オリジナル商品など多彩なアイテムを扱います。近年はSNS映えするディスプレイや限定商品も人気で、カプセルトイ文化を発信する拠点として注目されています。

▶店舗情報はこちら：https://toshin.jpn.com/cpla/

『THE 柳沢慎吾劇場 東京・愛知・大阪 三大都市 大捜査網ツアー』

▶ツアー詳細はこちら：https://yanagisawa-shingo.bitfan.id/contents/menu/135721