【ABEMA】賞金1億ウォンと夢の開業を懸けたパン職人たちの激闘に迫るグローバルサバイバル番組 『天下製パン：Bake Your Dream』を2月1日（日）夜11時50分より国内独占無料配信決定

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、世界中のトップベーカ―が集い、多彩な課題を通じて技術と創造力を競い合うグローバルサバイバル番組『天下製パン：Bake Your Dream』（全10話）を、2026年2月1日（日）午後11時50分より、国内独占無料配信することを決定いたしました。

このたび「ABEMA」にて国内独占無料配信が決定した『天下製パン：Bake Your Dream』は、食べ物の域を超えひとつのトレンドとなった「K-パン」をテーマに、世界的な製菓・製パンブームを牽引する参加者たちが“最強”の称号を懸けて挑むサバイバル番組です。優勝者には賞金1億ウォンに加え、副賞として自動車の贈呈、さらにベーカリー企業からの投資による「個人ブランドのローンチ」と「新商品の発売」が約束されており、豪華優勝特典を賭けて、参加者はバトルに挑みます。

本番組には、全国各地から集結したパン職人の名匠から、世界的に名高いパティシエ、斬新なレシピを武器に挑む次世代のベーカーまで、日本人1名を含む総勢72名のパン職人が参加者として登場。

さらに、肩書きを捨て実力のみで競い合う彼らを導くMCには、ドラマからバラエティまで幅広く活躍し、洗練されたイメージとカリスマ性を発揮してきた俳優のイ・ダヒが就任。また、審査員には、世界が認めるグローバル・パティシエのキム・ナレ、「bibigo」や「Olive Young」を成功へ導いた立役者で国内トップクラスのマーケター・ノ・ヒヨン、韓国最年少名匠であり国家代表監督も務めるイ・ソクウォン、創造力と完成度を兼ね備えたシェフ界のスターであるクォン・ソンジュンに加え、芸能界を代表する“パン好き”で、鋭い感性と親しみやすさを併せ持つ韓国の6人組ガールズグループのOH MY GIRL・ミミら業界の重鎮やトレンドセッターが登場いたします。

72名の参加者は、自身の生き残りを賭け、4人1組となりポップアップ売り場を作る「チームミッション」や、地域色豊かな食材を用いた「K-ローカルパン」の開発、スターシェフとのコラボレーションなど、クリエイティブなミッションにて激突。過酷なバトルを制し、スターの座を勝ち取るのはいったい誰なのか…！？

世界中のパン職人が一堂に会し、自身の夢とプライドを賭けてバトルに挑むグローバルサバイバル番組『天下製パン：Bake Your Dream』は、2026年2月1日（日）夜11時50分より配信を開始いたします。ぜひご期待ください。

■「ABEMA」『天下製パン：Bake Your Dream』（全10話）配信概要

配信日時：2026年2月1日（日）夜11時50分～

※毎週日曜夜11時50分より国内独占無料配信

配信URL：https://abema.tv/video/title/790-1

ティザー映像URL：https://abema.tv/video/episode/790-1_s1_p100

