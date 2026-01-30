株式会社ゼネテック

株式会社ゼネテック（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：上野憲二、以下「当社」）は、経営基盤の強化のため、SAP（日本法人：SAPジャパン株式会社、本社：東京都千代田区、代表取締役社長：鈴木洋史、以下「SAPジャパン」※1）のクラウドERPである「SAP S/4HANA(R) Cloud Public Edition」（エスエーピー・エスフォーハナ・クラウド・パブリック・エディション）を採用し2025年10月より稼働を開始しましたので、お知らせします。システムの構築はワンアイルコンサルティング株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：高崎正太郎、以下ワンアイルコンサルティング ※2）が担当しました。

当社は、ソフトウェアとハードウェアの融合によるシステムを提供するシステムソリューション事業、3D-CAD/CAMシステムや3Dシミュレーションソフト、PLM/ALMソフトを提供するエンジニアリングソリューション事業、災害時位置情報共有アプリ『ココダヨ』を提供するGPS事業を展開。近年その事業領域と企業規模を拡大してきました。

今後さらに成長を加速させるためには、強固な経営基盤を構築することが重要な課題となっていました。迅速かつ的確な経営判断を可能にするリアルタイム経営を実現するべく、当社では業務標準化を中心とした全社的な業務改革に着手。その基盤となるシステムとして、グローバルで多数の導入実績を持つクラウドERP「SAP S/4HANA(R) Cloud Public Edition」の採用を決定しました。

そして、販売管理、プロジェクト管理、在庫購買管理、財務会計・管理会計といった基幹データをこれまでの分散した複数システムから一元化し、クラウドERP「SAP S/4HANA(R) Cloud Public Edition」に統合することでリアルタイムに連携する仕組みを構築しました。これにより、月次決算の迅速化、損益の即時把握、分析作業の効率化など、経営スピードを高めるための基盤が整備されました。また、全社的な内部統制とガバナンスを強化するため、標準プロセスを軸とした統一的な運営体制をクラウド基盤の上に整備し、内部統制の向上や正確なデータ連携を実現する仕組みを構築しました。

本プロジェクトは、現場部門が主体となって業務変革に取り組んだ点が成功要因に挙げられます。各ビジネスチームが「自らの業務をSAP標準に合わせる」というFit to Standardの考え方を採用しました。導入パートナーであるワンアイルコンサルティングと密に連携し、標準機能を最大限に活かすことで、アドオンに依存しない拡張性の高いシステム環境を構築しました。その上で、既存業務との差分を徹底的に議論し、必要な業務変更を主体的に受け入れたことが、標準化と業務改革の両立を可能にしました。また、経営層が強力なガバナンスのもとプロジェクトを主導した点も、大きな成功要因でした。

今回の経営基盤の強化により、当社はリアルタイムで企業状況を把握できる体制を整備し、部門横断でのデータ統合と可視化を強化しました。業務プロセスが標準化されたことで工数が削減され、内部統制面でも透明性が高まりました。今後は、自社導入で培った経験とノウハウを体系化し、製造業を中心とした顧客企業に対して業務分析、ERP導入コンサルティング、業務改善支援など包括的なサービスとして提供し、ERP領域の事業拡大を加速させていく計画です。

※1 SAPジャパンについて

SAPジャパンは、SAP SEの日本法人として1992年に設立されました。SAP（NYSE:SAP）は、エンタープライズアプリケーションとビジネスAIのグローバルリーダーとして、ビジネスとテクノロジーの融合を推進しています。50年以上にわたり企業と共に歩み、進化を続け、財務、調達、人事、サプライチェーン、カスタマーエクスペリエンスなどのビジネスクリティカルな業務を統合し、お客様のビジネスを成功へと導く支援をしています。詳細は、こちらからご覧ください。

http://www.sap.com/japan

※2 ワンアイルコンサルティングについて

ワンアイルコンサルティングは、SAPクラウド型ERPのプロフェッショナル集団であり、マルチリンガルなコンサルタントがグローバルなERP導入をサポートしています。技術力と業務理解を強みとし、企業のビジネストランスフォーメーション（BX）推進を支援します。

https://www.oneayle.com/

■「SAP S/4HANA(R) Cloud Public Edition」のゼネテック導入事例はこちら

https://dx.genetec.co.jp/casestudy/0003-sap/

ゼネテックについて

社 名：株式会社ゼネテック

設 立：1985年7月1日

代 表 者：代表取締役社長 上野 憲二

本社所在地 ：〒163-1325 東京都新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー25F

事業内容 ：

・ソフトウェアとハードウェアの融合によるシステムを提供するシステムソリューション事業

・3D-CAD/CAMシステム「Mastercam」や3Dシミュレーションソフト「FlexSim」、

製品ライフサイクル管理ソフト「Windchill(R)」とアプリケーションライフサイクル管理

ソフト「Codebeamer(R)」を活用し、ものづくりの現場における効率化・生産性向上・

全体最適化に貢献するエンジニアリングソリューション事業

・災害時位置情報共有アプリ『ココダヨ』をはじめ、位置情報を活用して安心・安全を

提供するGPS事業

URL：https://www.genetec.co.jp/

