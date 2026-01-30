Amazon売上最大化シミュレーション無料診断サービス 「Growth Blueprint」を開始
株式会社AZ(本社：大阪市中央区本町、代表取締役：藤堂 高義、以下「当社」)は、
Amazonでの売上拡大を目指す事業者向けに、Amazon売上最大化シミュレーション無料診断サービス「Growth Blueprint」を2026年2月より開始いたします。
▼ サービスページ
【無料】Amazon売上最大化シミュレーション「Growth Blueprint」
https://azkk.co.jp/free_amazon_growth_blueprint(https://azkk.co.jp/free_amazon_growth_blueprint/?utm_source=pr_press&utm_medium=paid_pr&utm_campaign=ecads_202602)
Amazon売上最大化シミュレーション無料診断サービス 「Growth Blueprint」
■ サービス開始の背景
Amazon運用において多くの事業者が直面している課題は、「改善点が分からない」こと以上に、
- どの施策をやれば、どれくらい売上が伸びるのか分からない
- 広告・商品改善・SKU追加の優先順位を決められない
- 目標売上に対して、現実的な成長シナリオを描けていない
といった意思決定の不透明さです。
従来の診断サービスは「現状把握」に留まるものが多く、その先の“成長イメージ”まで落とし込めていないという課題がありました。
そこで当社は、Amazon売上を最大化するための成長シナリオをシミュレーションとして可視化する無料診断サービス「Growth Blueprint」をリリースいたしました。
■ 「Growth Blueprint」とは
「Growth Blueprint」は、Amazon専門のコンサルタントが、現在の売上構造商品・広告・市場環境
改善余地のあるレバー（施策）を整理した上で、売上成長の可能性をシミュレーションし、戦略設計図（Blueprint）として提示する無料診断サービスです。
単なる課題指摘ではなく、
- どの施策が最もインパクトを持つのか
- 実行した場合、売上がどのように変化するのか
- 短期・中期での現実的な成長ルート
を整理し、次の一手を判断できる状態をつくることを目的としています。
■ 本サービスの特長
売上最大化を前提とした「成長シミュレーション」
「Growth Blueprint」は、単なる現状診断ではなく、売上最大化をゴールに置いたシミュレーション設計を行います。
- 現在の売上構造・構成比
- 改善可能なレバー（広告、CVR、流入、SKUなど）
- 各施策が売上に与える影響度
を整理し、「どこをどう動かせば、どの程度の成長が見込めるのか」を可視化します。
広告・商品・市場を横断した“全体最適”の戦略設計
Amazonでは、広告・商品ページ・検索順位・競合状況は切り離して考えることができません。
本サービスでは、
- 広告で伸ばすべき商品と、まず商品改善すべき商品
- 市場環境を踏まえた現実的な成長余地
- 無理に広告をかけるべきでないポイント
などを含め、アカウント全体を俯瞰した成長戦略（Blueprint）を設計します。
施策の「優先順位」が明確になる設計思想
多くの事業者が悩むのが、「やれることは多いが、何からやるべきか分からない」という状態です。
Growth Blueprintでは、
- インパクト（売上への影響度）
- 実行難易度・工数
- 短期／中期での効果
といった観点から施策を整理し、意思決定に使える優先順位付きの打ち手として提示します。
将来のスケールを見据えた“現実的な設計”
Growth Blueprintは、「理想論」や「最大値」だけを描くものではありません。
- 現状リソースで実行可能か
- 継続できる運用か
- 将来的にスケールさせられるか
といった観点を踏まえ、実行可能性の高い成長シナリオを重視しています。
■ こんな事業者様におすすめ
- Amazon売上を次のステージに引き上げたい
- 広告・商品改善の優先順位に迷っている
- 目標売上に対する現実的な成長シナリオを描きたい
- 外部支援を検討する前に、戦略を整理したい
詳しくは、当社サイト内「Amazon売上最大化シミュレーション「Growth Blueprint」」をご覧ください。
詳細を見る :
https://azkk.co.jp/free_amazon_growth_blueprint/?utm_source=pr_press&utm_medium=paid_pr&utm_campaign=ecads_202602
■会社概要
会社名 ： 株式会社AZ
代表者 ： 代表取締役 藤堂 高義
設立 ： 2004年7月6日
所在地 ： 〒541-0053 大阪市中央区本町2-5-7
メットライフ本町スクエア(旧丸紅ビル)16階
サイトURL： https://azkk.co.jp/(https://azkk.co.jp/?utm_source=pr_press&utm_medium=paid_pr&utm_campaign=ecads_202602)