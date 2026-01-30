Amazon売上最大化シミュレーション無料診断サービス 「Growth Blueprint」を開始

株式会社AZ

株式会社AZ(本社：大阪市中央区本町、代表取締役：藤堂 高義、以下「当社」)は、

Amazonでの売上拡大を目指す事業者向けに、Amazon売上最大化シミュレーション無料診断サービス「Growth Blueprint」を2026年2月より開始いたします。

▼ サービスページ

【無料】Amazon売上最大化シミュレーション「Growth Blueprint」

https://azkk.co.jp/free_amazon_growth_blueprint(https://azkk.co.jp/free_amazon_growth_blueprint/?utm_source=pr_press&utm_medium=paid_pr&utm_campaign=ecads_202602)

■ サービス開始の背景

Amazon運用において多くの事業者が直面している課題は、「改善点が分からない」こと以上に、

- どの施策をやれば、どれくらい売上が伸びるのか分からない- 広告・商品改善・SKU追加の優先順位を決められない- 目標売上に対して、現実的な成長シナリオを描けていない

といった意思決定の不透明さです。

従来の診断サービスは「現状把握」に留まるものが多く、その先の“成長イメージ”まで落とし込めていないという課題がありました。

そこで当社は、Amazon売上を最大化するための成長シナリオをシミュレーションとして可視化する無料診断サービス「Growth Blueprint」をリリースいたしました。

■ 「Growth Blueprint」とは

「Growth Blueprint」は、Amazon専門のコンサルタントが、現在の売上構造商品・広告・市場環境

改善余地のあるレバー（施策）を整理した上で、売上成長の可能性をシミュレーションし、戦略設計図（Blueprint）として提示する無料診断サービスです。

単なる課題指摘ではなく、

- どの施策が最もインパクトを持つのか- 実行した場合、売上がどのように変化するのか- 短期・中期での現実的な成長ルート

を整理し、次の一手を判断できる状態をつくることを目的としています。

■ 本サービスの特長

売上最大化を前提とした「成長シミュレーション」

「Growth Blueprint」は、単なる現状診断ではなく、売上最大化をゴールに置いたシミュレーション設計を行います。

- 現在の売上構造・構成比- 改善可能なレバー（広告、CVR、流入、SKUなど）- 各施策が売上に与える影響度

を整理し、「どこをどう動かせば、どの程度の成長が見込めるのか」を可視化します。

広告・商品・市場を横断した“全体最適”の戦略設計

Amazonでは、広告・商品ページ・検索順位・競合状況は切り離して考えることができません。

本サービスでは、

- 広告で伸ばすべき商品と、まず商品改善すべき商品- 市場環境を踏まえた現実的な成長余地- 無理に広告をかけるべきでないポイント

などを含め、アカウント全体を俯瞰した成長戦略（Blueprint）を設計します。

施策の「優先順位」が明確になる設計思想

多くの事業者が悩むのが、「やれることは多いが、何からやるべきか分からない」という状態です。

Growth Blueprintでは、

- インパクト（売上への影響度）- 実行難易度・工数- 短期／中期での効果

といった観点から施策を整理し、意思決定に使える優先順位付きの打ち手として提示します。

将来のスケールを見据えた“現実的な設計”

Growth Blueprintは、「理想論」や「最大値」だけを描くものではありません。

- 現状リソースで実行可能か- 継続できる運用か- 将来的にスケールさせられるか

といった観点を踏まえ、実行可能性の高い成長シナリオを重視しています。

■ こんな事業者様におすすめ

- Amazon売上を次のステージに引き上げたい- 広告・商品改善の優先順位に迷っている- 目標売上に対する現実的な成長シナリオを描きたい- 外部支援を検討する前に、戦略を整理したい

詳しくは、当社サイト内「Amazon売上最大化シミュレーション「Growth Blueprint」」をご覧ください。

■会社概要

会社名 ： 株式会社AZ

代表者 ： 代表取締役 藤堂 高義

設立 ： 2004年7月6日

所在地 ： 〒541-0053 大阪市中央区本町2-5-7

メットライフ本町スクエア(旧丸紅ビル)16階

サイトURL： https://azkk.co.jp/(https://azkk.co.jp/?utm_source=pr_press&utm_medium=paid_pr&utm_campaign=ecads_202602)