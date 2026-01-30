TOKIUM、日本最大級のDX総合展「バックオフィスworld東京」に出展

株式会社TOKIUM

経理AIエージェントを提供する株式会社TOKIUM（本社：東京都中央区、代表取締役：黒崎 賢一、以下「TOKIUM」）は、2026年2月4日から2月6日までの3日間、幕張メッセで開催される「バックオフィスworld東京」に出展いたします。

■開催概要

名称 ：バックオフィス World 2026 春 東京

主催 ：エバーリッジ株式会社

開催期間 ：2026/2/4(水)-2/6(金) 各日10:00-17:00

会場 ：幕張メッセ

出展ブース位置：S09-36 経理支援EXPO

概要ページ：https://www.bizcrew.jp/expo/back-office-tokyo

来場事前登録（無料）：https://www.bizcrew.jp/expo/entry/back-office-tokyo

来場予約：https://expo.bizcrew.jp/event/14990/module/booth/387313/392050

■出展内容

経費精算クラウド「TOKIUM経費精算」や請求書受領クラウド「TOKIUMインボイス」をはじめとするクラウドサービスに加えて、AIとプロスタッフが連携し、経理業務の自動運転を支援する「経理AIエージェント」など、TOKIUMが提供する幅広いサービスをご紹介します。

また、操作画面をお見せしながらデモンストレーションや導入企業の事例紹介を行います。経理業務の効率化にご興味をお持ちの方は、ぜひ弊社ブースにお立ち寄りください。

事前にブース訪問予約をしていただけますと、混雑時でもスムーズにご案内が可能です。

ご希望の方は、下記のURLよりお申し込みください。

https://expo.bizcrew.jp/event/14990/module/booth/387313/392050

■バックオフィス World 2026 春 東京とは

人事・経理・総務・法務向けのサービス・ソリューションが一堂に集うバックオフィス向けの総合展です。

本展では、バックオフィス業務の効率化・生産性向上をしたい企業の人事・経理・総務・法務などバックオフィス部門が、最新の製品やサービスを比較検討したり、豪華講師陣によるセミナーで最新トレンドを学ぶことができます。

■経理AIエージェント「TOKIUM」について

経理AIエージェント「TOKIUM」は、AIとプロスタッフ、クラウドシステムが高度に連携され、まるで一人の担当者のように自律的に判断・業務を遂行し、企業の経理業務を自動で完了させるサービスです。本サービスを通じて、あらゆるビジネスパーソンを出張手配や事前申請、突合などの定型的な経理作業から解放します。

URL：https://www.keihi.com/keiri-ai-agent/(https://www.keihi.com/keiri-ai-agent/?utm_campaign=36177279-backofficeworld_2026&utm_source=press_release&utm_medium=press&utm_content=aiservicesite_0130)

■株式会社TOKIUMについて

設立：2012年6月26日

代表取締役：黒崎賢一

所在地：東京都中央区銀座6丁目18-2 野村不動産銀座ビル12階

資本金：100百万円

事業内容：経費精算・請求書管理などの経理AIエージェントの提供

URL：https://corp.tokium.jp/(https://corp.tokium.jp/?utm_campaign=36177279-backofficeworld_2026&utm_source=press_release&utm_medium=press&utm_content=corporate_0130)