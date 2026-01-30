人を育て、信頼をつなぐ商社へ──大同興業株式会社が描く循環型成長戦略

一般財団法人日本次世代企業普及機構

一般財団法人日本次世代企業普及機構（通称：ホワイト財団）が運営する「ホワイト企業認定」は、国内で唯一の総合的な企業評価制度です。

本認定は、「ブラックではない企業」ではなく「家族や社会に応援され、次世代に残していきたい企業」を対象としています。

ビジネスモデルや人財育成、柔軟な働き方、ダイバーシティ、健康経営、労働法遵守など、実に70項目に及ぶ厳格な審査基準をもとに総合評価を行い、2026年1月時点で累計634社がこの認定を取得しています。

そして、2026年1月1日付で大同興業株式会社が新たにホワイト企業認定を取得いたしました。

「信頼される商社」であり続けるために──人と人とのつながりを育む企業理念

大同興業株式会社は、世界的な特殊鋼メーカー・大同特殊鋼株式会社のグループ中核商社として、

長年にわたり高品質な素材流通を担い、ものづくり産業を支えてきました。

同社が掲げる企業理念は、

「人と人とのつながりを大切にし、循環型社会に貢献する企業であり続ける」こと。

この理念のもと、社員・顧客・取引先など、すべてのステークホルダーと誠実な関係を築くことを何よりも大切にしています。

その姿勢は、「信頼される商社」というビジョンへとつながり、事業の根幹を支える存在として評価されています。

グループの中核として、持続可能な社会と成長を両立する責任

大同興業がこのビジョンを掲げる背景には、大同特殊鋼グループの一員としての自覚と責任があります。

中核商社という立場である以上、同社自身の成長がグループ全体の発展へと直結します。

そのため、事業活動においても「社会的責任」を強く意識し、信頼される仕事の積み重ねを通じて、

持続可能な社会の実現と企業の発展を両立させていく姿勢を貫いています。

高い期待に応え続けるため、社員とともに成長する組織へ

現在、大同興業には、大同特殊鋼グループ各社や取引先企業から非常に高いレベルの品質・対応力が求められています。

それは、これまでに築いてきた「信頼」の証であると同時に、今後も変わらず期待される存在であり続けることが求められているということでもあります。

同社はその期待に応えるべく、社員一人ひとりが仕事に誠実に向き合い、成長し続けられる環境を整えることが、企業としての最優先事項だと位置付けています。

働き方の多様化が進む今、「人材育成」に真正面から向き合う企業の価値は、より一層高まっています。大同興業は、「人の成長が企業の信頼をつくる」という信念のもと、組織としてのあり方を問い直し、誠実に進化し続けています。

ホワイト企業認定は、同社の「社員の成長が企業の信頼をつくる」という信念に共感し、この挑戦を力強く後押ししています。

会社概要

社名 ：大同興業株式会社

本社所在地：愛知県名古屋市東区東桜一丁目1番10号（アーバンネット名古屋ビル21階）

代表 ：伊藤 愼悟

HP ：https://www.daidokogyo.co.jp/

事業内容 ：

・特殊鋼、非鉄金属、原料、機械、磁性材料の国内販売・輸出入業

・当社は上記５営業部体制にて、大同特殊鋼グループの中核商社として国内外にビジネスを展開

企業情報（大同興業株式会社） :https://jws-japan.or.jp/whitecareer/white_company/13241

ホワイト企業認定とは

「はたらく」が楽しい社会づくり

一般財団法人 日本次世代企業普及機構（ホワイト財団）が定義する「ホワイト企業」とは、世間で言われる「ブラック企業ではない企業」ではなく、「家族や社会に応援され、次世代に残していきたい企業」を指します。

認定基準に基づき、社員が家族から「いい会社で働けてよかったね」と言ってもらえる企業を「ホワイト企業」として認定しています。また、働くすべての人が個性や特性を活かし、活気に満ちた創造的な働き方を実現できる環境を推進し、「はたらく」が楽しい社会の実現を目指しています。

日本で唯一「総合評価の認定」

1,000社以上の調査を通じて、企業のホワイト化に向けた70項目の設問を作成。この設問を7つの項目に分けて、企業の取り組みの有無を確認し、認定を付与しています。

ホワイト企業認定は、単一の取り組みにとどまらず、総合的に人事制度や企業の取り組みを評価・判断するものであり、この認定を実施しているのは日本唯一の認定組織です。

2026年1月時点で、累計634社が認定を取得しています。

【審査基準】ビジネスモデル/生産性、柔軟な働き方、健康経営、人材育成/働きがい、ダイバーシティー＆インクルージョン、リスクマネジメント、労働法遵守

ホワイト企業認定の詳細 :https://jws-japan.or.jp/recognition/