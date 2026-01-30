「ITreview Grid Award 2026 Winter」formrunがフォーム作成ツール部門で24期連続Leader受賞！

株式会社ベーシック

株式会社ベーシック（東京都千代田区、代表取締役：秋山勝、以下「当社」）は、アイティクラウド株式会社（東京都港区、代表取締役社長：⿊野源太）が主催するアワード「ITreview Grid Award 2026 Winter」において、当社が提供するフォーム作成管理ツール『formrun（フォームラン）』について、「フォーム作成ツール部門」で、満足度・認知度ともに優れた製品であると評価され、「Leader」を受賞したことをお知らせいたします。

■受賞概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/6585/table/652_1_0a1f6aa108e125536caeea2fa5d6256f.jpg?v=202601301121 ]

formrunの受賞カテゴリ-フォーム作成ツール：

https://www.itreview.jp/categories/form-builder

■ITreview Grid Award 2026 Winterについて

ITreviewでは、ビジネス向けソフトウェア・クラウドサービスについて集まったユーザーのレビューをもとに、顧客満足度や市場での製品認知度が把握できる、独自の四象限マップ「ITreview Grid（アイティレビュー グリッド）」を展開しています。本アワードでは、2025年12月までに集まったレビューをもとに、同一カテゴリーの中で満足度と認知度の双方が優れた製品を「Leader」に、満足度が優れた製品を「High Performer」として表彰、バッジを発行しています。

■『formrun』について

『formrun』は、「全てのformをformrunへ」をミッションに掲げるフォーム作成管理ツールです。

フォーム作成時には、「お問い合わせ」「申し込み」「アンケート」など120種類以上のテンプレートから適したものを選択し、ドラッグ&ドロップやテキストの入力だけで、誰でも簡単にビジュアル豊かなフォームをノーコードで作成できます。また、フォームの回答をカンバン方式で管理し、顧客対応状況を可視化できます。それぞれの回答に対し、メール送信や対応した担当者の設定が可能なため、チームで効率的にフォームへの回答を管理できます。

導入各社からは現場の顧客対応における業務効率化やマーケティング成果の改善につながったという声を多くいただいており、2025年8月時点で累計50万ユーザーにご利用いただいております。



『formrun』は様々な業種・規模のユーザーから評価をいただいており、ITreview Grid Awardにおける「フォーム作成ツール部門」でのLeaderの受賞は、前回に続き24期連続となります。

▼ formrunの詳細について

https://form.run/home(https://form.run/home?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=20260131_000000652)

▼ formrunに対するITreviewユーザー評価はこちら

https://www.itreview.jp/products/formrun/reviews

■株式会社ベーシックについて

ベーシックは「事業の成長を人の数で解決しない」をパーパスに掲げるAIワークフローカンパニーです。AIを活用して業務を自動化する「workrun」、業界・業種問わず対応可能なAIエージェントプラットフォーム「AIBOW」が企業の生産性向上を支援いたします。他にも、BtoBマーケティング支援ツール「ferret One」、フォーム作成管理ツール「formrun」など複数のプロダクトを展開し、AIとテクノロジーを活用して課題解決を支援いたします。

・workrun(https://b-work.run/home?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=20260131_000000652)：業務プロセス全体の設計・自動化を支援するワークフローツール

・ferret One(https://ferret-one.com/)：サイトを起点にマーケティング業務を統合するBtoBマーケティングツール

・formrun(https://form.run/home?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=20260131_000000652)：フォームを起点に、問い合わせや営業対応などの業務を管理運営するフォーム作成ツール

・AIBOW(https://b-aibow.com/home?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=20260131_000000652)：業界・業種問わず対応可能なAIエージェントプラットフォームツール

社名：株式会社ベーシック

代表者：代表取締役 秋山勝

所在地：〒102-0082 東京都千代田区一番町17-6 一番町MSビル2F

設立年月：2004年3月

事業内容：SaaS事業・メディア事業・BPaaS事業

URL：https://basicinc.jp/(https://basicinc.jp/)