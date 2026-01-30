肉の祭典「肉祭2026in等々力緑地」開催決定！

株式会社アドギルド・ジャパン

肉の祭典"肉祭"が2026年は3会場で開催！厳選された旨い肉料理が大集合！イベント限定メニューや至高のクラフトビール、ダンスコンテストやライブステージなど、ファミリーでもカップルでも友達同士でも楽しめるコンテンツが盛りだくさん！

「肉祭2026」の第1弾はGWに開催！2025年5月2(金)～6日(火・祝)＜5日間＞、神奈川県川崎市中原区「等々力緑地～催し物広場～」にて、『肉祭2025in等々力緑地』 を開催いたします。

焼き物・揚物・ご飯ものなど、素材に"ひと手間"加えた、彩り豊富な旨い肉料理が集結。クラフトビールやスイーツなどが集まります。公式ソングのライブパフォーマンスやDJなどライブステージも盛りだくさん！昨年大盛況だったダンスコンテストや、ヒーローショーも予定。キッズエリアではエアー遊具（ふわふわ）も登場。ファミリーでもカップルでも友達同士でも楽しめるコンテンツが盛りだくさん！

■前回の様子

■ダンスコンテスト開催！！

特設ステージにて、ダンスキッズのための特別企画『肉祭ダンスコンテスト2026』が”こどもの日”5月5日（火・祝）に開催決定！

ダンスが大好きなキッズたちの熱いパフォーマンスが、お肉の香り漂う会場をさらに盛り上げます！

今回のコンテストは、U-12部門・U-15部門・U-18部門の3カテゴリー制で実施。

ゲストジャッジには、King&Princeの振付も手がけるATSUSHIと、今大注目のダンサーARU SAKURADAの2名が登場！

各部門の優勝チームには記念トロフィーと、副賞として「肉祭で使用できるフードチケット1万円分」をプレゼント！

■肉祭で大人気のフォトスポットも設置！

ATSUSHI

SNS映えする肉グッズを持って撮影するフォトスポットが今回も登場！

■暑い夏に嬉しい！アサヒスーパードライが"キンキンタンブラー"で楽しめる！！

夏のフードフェスで飲むビールを楽しみにしている人も多いのではないでしょうか。しかし、暑い時期のビールはすぐにぬるくなってしまう、、そんな時代は終わりです！キンキンタンブラーで最後のひと口まで冷たく、美味しくアサヒ スーパードライをお楽しみいただけます。

※キンキンタンブラー利用店は当日のパンフレットでご確認ください。

■みんなが口ずさむ！肉祭公式テーマソングが生で聴ける！！

ニクマツリ～タベマクリノミマクリ～

作詞・作曲：YOU-10

美味しいお肉とビールで乾杯！"肉ばっかり食べればいい！"

最高の音楽と一緒に楽しもう！毎日13時にステージで披露！

https://linkco.re/gYmpADxP

▼開催概要

【イベント名称】肉祭2026in等々力緑地

【ホームページ】https://nikumatsuri.jp(https://nikumatsuri.jp/)

【開催日】5月2日(土)～5月6日(水・祝) 5日間

【開催時間】10:00～18:00

【会場】等々力緑地・催し物広場（神奈川県川崎市中原区）

【入場料】無料（飲食代は別途）

【購入方法】現金／タッチ決済／電子マネー（Suica・iDなど）／二次元バーコード（PayPay、楽天Payなど）

【主催・お問い合わせ】

肉祭実行委員会、川崎とどろきパーク株式会社

Email：info@nikumatsuri.jp TEL：03-6811-1135(#)（平日10時～18時）