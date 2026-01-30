■堀ちえみさんプレミアムライブ＆豪華トークショー

2026年1月24日（土）・25日（日）の2日間、株式会社セレモニー（本社：埼玉県）は、新葬儀式場「セレモニー浦和美園ホール」のグランドオープンを記念した特別イベント『グランドオープン物語』を開催いたしました。

初日の24日は、歌手・タレントの堀ちえみさんによるプレミアムライブを実施。心温まる歌声に、会場は大きな拍手と感動に包まれました。ライブ終盤、歌唱終了のタイミングで、セレモニーのイメージキャラクターを務める俳優・風間杜夫さんが花束を手にサプライズで登場。会場が温かな拍手に包まれる中、そのまま堀ちえみさん、風間杜夫さん、そして株式会社セレモニー代表取締役・志賀司によるスペシャルトークショーへと移りました。



トークショー





トークショーでは、不朽の名作ドラマ「スチュワーデス物語」の話題にも触れられ、出演当時の思い出や舞台裏のエピソードが披露されました。この日の志賀は、同ドラマにちなんで“機長の帽子”をかぶって登場し、会場の笑いを誘う和やかな演出も見られました。さらに、志賀がドラマのファンであったことに触れながら、自社のイメージキャラクターを探していた当時、出演していた風間杜夫さんに声がかかったというエピソードを、風間杜夫さん本人が明かす場面もあり、会場は驚きと笑いに包まれました。

また、映画プロデューサーとしての顔も持つ志賀への「もし風間杜夫さんと堀ちえみさんを映画の主役にするならどんな作品にしたいですか？」という質問に対し、志賀は現在公開中で自身も製作に参加している映画『50年目の俺たちの旅』を引き合いに出しながら「タイトルは『50年後のスチュワーデス物語』ですね」とユーモアたっぷりに回答し、会場はこの日一番の笑いと拍手に包まれました。

■ 風間杜夫さん・三遊亭円楽さん 二人会

イベント後半には、風間杜夫さんと三遊亭円楽さんによる落語の二人会も開催され、名人芸に来場者は大いに魅了されました。公演の最後には、お二人が来場者一人ひとりと握手を交わすサービスも行われ、会場は温かな拍手と笑顔に包まれながら、特別なひとときの締めくくりとなりました。



風間杜夫さんの落語



■ 2日目（1月25日）

翌25日も多彩な出演者によるステージが行われ、会場は終日賑わいを見せました。午前の部では三遊亭鬼丸さん、入船亭扇七さん、観音日和が登場し、本格落語とお笑いステージで会場は笑いに包まれました。午後の部では東京クール、ゆってぃさん、はなわさんが出演し、お笑いライブや歌で会場の一体感は最高潮に達しました。子どもからご高齢の方まで幅広い世代が楽しめる内容となり、来場者の皆様には新ホールの内覧も実施されるなど、セレモニー浦和美園ホールの門出を祝う、にぎやかで温かい2日間となりました。

■ セレモニー浦和美園ホール 施設概要

セレモニー浦和美園ホールは 埼玉高速鉄道「浦和美園駅」出口2から徒歩8分 の立地にあり、少人数でご葬儀を執り行える「家族葬専用式場」や多くの会葬者を受け入れらる「大式場」を完備。また、プロジェクションマッピンを祭壇に投影する演出 など、多様なご葬儀ニーズに対応できる設備を備えています。

今後も株式会社セレモニーは、地域の皆様に寄り添い、人生の大切な節目を支える場として、安心と信頼のサービスを提供してまいります。



セレモニー浦和美園ホール



エントランス



家族葬専用式場



大式場



特別霊安室



遺族控室



お清め室



屋外デッキ



■ 今後のイベント予定

なお、2月14日（土）にはセレモニー南越谷ホールにて、芸能生活55年を迎える錦野旦（にしきのあきら）さんをお招きしたセレモニーフェアの開催も予定している。