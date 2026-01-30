買い物ついでにピアノを♪　30分個人レッスンのピアノ教室「I Love Piano イオンタウン富雄南教室」に第2教室が2026年2月オープン

コウキ商事株式会社

コウキ商事株式会社（代表取締役：西田裕亮、本社：奈良県天理市 以下、コウキ商事）は、2021年4月に奈良市のイオンタウン富雄南にオープンした「I Love Piano イオンタウン富雄南教室」が増床のため、「I Love Piano イオンタウン富雄南教室・第2教室」をオープンする。

「30分個人レッスンのピアノ教室I Love Piano」（以下、I Love Piano）は、現役ピアニストが考案した誰でも気軽に、楽しく続けられるピアノ教室である。幼少期に自らも厳しいレッスンを経験したことから、ピアノにまつわる厳しい、難しいといったネガティブなイメージを払拭し、「来るだけでハッピーになれるピアノ教室」を目指した。

2021年４月にオープンしたイオンタウン富雄南教室2026年2月オープン予定の第2教室

I Love Pianoは西日本中心に直営、FC合わせて26教室を展開している。

I Love Pianoの教室はいずれもスーパーマーケットの店内や商業施設にあり、通いやすさと身近さが特徴。保護者の方がスーパーでお買い物中に、子供はグランドピアノでレッスンできるという、忙しい現代の家族のライフスタイルにもぴったりマッチしている。またスーパーという生活に密着した場所を選んだのは、音楽を特別なものではなく、日常の中で楽しんでほしいという願いも込められている。

大阪府和泉市にあるコムボックス光明池オープン時のイベントの様子

I Love Piano のあるスーパーや商業施設では、度々ピアノコンサートなどイベントを開催している。

「ピアノを弾けたらいいな」「ピアノを習ってみたい」という方は、思いのほか多くて、ずっと興味はあるけど最後の一歩が出ない、という大人の方がとても多いらしい。

I Love Pianoが地域のスーパーや商業施設で、イベントを通してピアノを音を届けたり、お買い物の途中にピアノ教室から音が聞こえてくることが、「最後の一歩」を踏み出すきっかけになるそうだ。

ピアノ教室というと、今でも子供のイメージが強いが、I Love Pianoでは生徒の多くが大人で半分以上を占める教室もあるという。

レッスンに通う生徒の半数は大人■ピアノをもっと楽しく、気軽に、誰にでも親しんでいただけるように

ピアニストでもある代表・渡邊 朋子さんは「I Love Piano」に対し、次のような想いを語っている。

「自分がピアニストを目指して通っていた当時、『ピアノを習う』＝『厳しい』『怖い』が一般的で、厳しいレッスンに耐えた人だけが弾いて楽しむことができるという感覚でした。でも“ピアノはもっと気軽に楽しく習えて、大人になっても多くの方が楽しめるはず！そんな場所を提供したい”と思って生まれたのが『I Love Piano』でした。」

来るだけでハッピーになれるインテリアゆったりした個人レッスンの部屋

I Love Pianoは「ピアノをより身近に感じてほしい」「ピアノを楽しめるような教室にしたい」と、敷居を下げる意味でも“商業施設の中でお買い物ついでに行ける場所”に出店し続けている。また心躍るカラフルなインテリアもハッピーな気分を盛り上げる。

教室新設時のオープニングコンサート「楽しいから長続きする！」

レッスン方針では「ほめて伸ばす」ことを指導者に徹底している。初心者であっても、ピアノを楽しく学ぶことができる環境を作るための工夫をこらし、もちろん子供のレッスンにおいてはマナーや礼儀といった部分もピアノとともに楽しみながら学べるように、ただ“優しい”だけで終わらない教室つくりを目指している。

特に趣味で楽しく続けたい大人の方はレッスンで良いところを伸ばす指導により、生徒さんが気持ちよく生き生きと楽しく通える環境にあることが想像できる。

在籍生徒が順調に伸びているのは、楽しくポジティブな雰囲気が寄与しているようだ。今後も地域の支持を受けて、広がっていく様子がうかがえる。

通いやすい仕組みは

（１）30分のマンツーマン式レッスン

短時間で集中できるので、忙しい学生や社会人、シニアにもぴったり。

（２）世代を問わないオーダーメイド指導

「初めてピアノに触れる子ども」から「昔習っていたシニア」まで、それぞれの目的や希望に合わせて学べる。

（３）安心の料金体系

原則、年齢ごとに月２回・月３回でのワンプライス。

（４）街の中で通いやすい立地

食品スーパーやショッピングセンターなど、買い物ついでや送り迎えの合間に気軽に通える“生活の延長線上の教室”。

など、工夫されている。

4年前に出店したピアノ教室が満室になるというのも、納得の要素がうかがえる。

なお、イオンタウン富雄南教室では5月末まで入会金半額キャンペーン（通常11,000円→5,500円）を実施するようだ。

オープニングコンサートで渡邊代表のピアノ演奏コンサートには多くの観客が訪れる

■全国展開も視野に

I Love Pianoは本部であるワタナベミュージックラボが岡山・広島・兵庫、コウキ商事が大阪・奈良と出店する中で、各商業施設から出店要請があるものの運営できるエリアが限られるため、エリア限定で展開をしてきた。

昨年末、大東楽器がFC加入したことで大阪中心部への出店が可能となった。

引き続き、西日本を中心に商業施設や食品スーパーでの出店拡大を検討しているが他地域での運営を担うFC加盟店を募集し、全国展開も視野に入れている。

全体での在籍も1200名を超え、中規模の楽器店程度の規模感にまで育ってきた。

コムボックス光明池教室

渡邊代表は「ピアノの先生自身が『自分のお城』として、ピアノ教室を一つ担当して運営を受託するような経営もできる先生がいても面白い」とイメージを膨らませる。

新教室のオープンに合わせ、各教室でインストラクター講師を募集しており、講師募集でも

・人との交流が好きな方

・人と話すことが好きな方

・コンクール至上主義のピアノ教育に疑問を持っている方

・６０歳以上でもＯＫ

・音楽大学を卒業したけど、指導経験がない方

・学校の音楽教師を定年退職したので、第2の人生はピアノ講師をしてみたい方

・大手音楽教室のピアノ講師を定年退職したが、まだまだ音楽のお仕事を続けたい方

・音楽大学の副科でピアノを専攻されていた方

・ピアノ講師をしていたけど、出産や子育て、またほかの理由でブランクがある方

・ピアノ講師だけでなく、教室運営にも挑戦したい方

など、これまでのピアノ教室とは一線を画し、楽しさを前面に出している。

「人に教えるのは初めて」という方も研修制度があるので安心。

ピアノが好き、人が大好き――そんな方なら誰でも活躍できる場がありそうだ。

https://music-lab.jp/recruit

I Love Pianoの大きな看板の下に「I Love Pianoイオンタウン富雄南教室」の第2教室がオープンする

入会者にプレゼントされるレッスンバッグ

■店舗概要

I Love Piano イオンタウン富雄南教室（奈良市石木町100-1 イオンタウン富雄南）

※2026年2月8日（日）オープン予定

※営業時間：10：00～20：00で応相談（土日も開講予定）

対象年齢：習い事をお探しの3歳程度のお子様から

セカンドライフの趣味として楽しみたいとお考えのご年配の方まで

幅広く対応可能

【お問い合わせ】

新教室については

30分個人レッスンのピアノ教室I Love Piano (コウキ商事株式会社）

TEL：0120-14-3399(#)

公式サイト：https://ilovepiano.info/

その他、ＦＣ加盟や出店依頼などは

ワタナベミュージックラボ

【お問い合わせ】

I Love Piano（株式会社ワタナベミュージックラボ）松山

TEL：0848-63-2180(#)

まで