ロックバンド・a flood of circleが、最新アルバム「夜空に架かる虹」収録曲『SNAKE EYES BLUES』Music Videoを、1月30日（金）21時に公開した。今回のMVを手がけたのは、a flood of circleと長年タッグを組んできた映像監督・加藤マニ。「The Beautiful Monkeys」や「Lucky Lucky」、「如何様師のバラード」など、何本もの作品を共にしてきた加藤マニが、a flood of circleのこれまでのMV表現をすべて凝縮させた映像に仕上げた。『SNAKE EYES BLUES』は、ブルースを軸にした荒々しいサウンドと、繰り返しの言葉が強く印象に残る一曲。これまでのタッグで培われた信頼感が、MVの一瞬一瞬にドラマ性と躍動感を与えている。a flood of circleにとって、節目となるタイミングでの映像となっているので、ぜひ目と耳で体感してほしい。＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝【加藤マニ コメント】「ソロ作ではなくa flood of circleの楽曲ではあるものの、佐々木だけが出演するビデオを作りたい」というご依頼を、「I’M FREE」以来、およそ12年ぶりにいただいた。当時を振り返ると、ある意味で現在まで続く私小説的なブルーズの岐路とも言える楽曲で「見りゃわかるだろ 俺に価値などないよ」と宣言しておられましたが、今作は「全部どーでもいー夜がきた 有金ばら撒きたい」ときた。真逆なようで、一貫している。近頃ますますロックミュージックにおいても、リスナーが歌詞の主人公を自分自身に置き換えて聞けるような高い共感性が重視されつつあり、そうした感情移入しやすいデザイン性の美しさに感心することもあるけれど、同時にそれらは観光地の顔出しパネルの穴のように、最初から主人公が全くの透明のように感じられる寂寥感のようなものからも逃れられないわけで、その点、(特にこの12年においての)佐々木の曲は、主人公が完全に佐々木自身なんですよね。それはもうトッポのように、最後まで佐々木たっぷりなんだな。「金が半端に前よりある」なんてさ、40代になったわたしからしたらビシバシに「わかる！」って思うけど、20代への共感性を完全に置いてきぼりにしているわけですよ。でも、そこがいいんだよな。かつての若者たちが高倉健さんの任侠映画を見て、まるで自分も健さんになったかのようにちょっと威勢よく映画館の外に歩き出していくような、自己に投影させたくなるような主人公像に、佐々木もなったんだなあ。と、ちょっと感動すら覚えたりもした。結成20周年イヤーの最初にリリースされる曲にしては、決して縁起の良くない「スネークアイズ(＝サイコロを2つ振ったら両方1が出ちゃった)ブルーズ」は、ある種のどん詰まり感、諦念と乾いた苛立ちと、それらをビショビショに塗り潰す墨やペンキのような「好き」と「嫌い」の連呼、理性と冷笑が伴うボヤキと、理性のかけらもない感情が混在した、正に日本人中年男性のロックンロールなのですが、そこに寂しさや物悲しさはなく、ただそのまま歩いていくまでよ。という、飄々とした潔さがある。「歩いていくしかない」とも言わない。選択して歩いてんだ。そうだ！ロールは死んでないんだ。そういうわけで、わたしからの20周年のお祝いのビデオも、まっすぐなお祝いというよりは、少しだけ悪趣味なギフトにした。彼らがこれまで発表してきた全てのミュージックビデオをモチーフにした「つくりもの」をたくさん並べることにしています。全部で40個以上あるみたいです。全くずいぶん遠くまでやってきたなあと思いつつ、お互いに元気で歩き続けられていて何よりだ。せっかくなので、またいつかサイコロをもう一つ振りたいところ。それも1なら大勝ちですからな。加藤マニ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝■『SNAKE EYES BLUES』Music Videohttps://youtu.be/DIl_YAs45vQ

■ライブ情報（詳しくはオフィシャルHPをご覧ください。）"a flood of circle 20周年記念公演 LIVE AT 日本武道館"日程：2026年5月6日(水・祝)会場：日本武道館開場/開演： 15:00開場 / 16:00開演チケット料金：一般指定 7,700円（税込）／学割指定 5,500円（税込）"a flood of circle 20周年記念ツアー 日本武道館への道"（終了分割愛）2026年2月5日(木)水戸LIGHT HOUSE GUEST：cinema staff2月14日(土)盛岡CLUB CHANGE WAVE GUEST：Nothing's Carved In Stone2月15日(日)郡山HIPSHOT JAPAN GUEST：Nothing's Carved In Stone2月19日(木)宇都宮HEAVEN'S ROCK VJ-2 GUEST：バックドロップシンデレラ2月26日(木)千葉LOOK GUEST：cinema staff2月28日(土)横浜ベイホール GUEST：GLIM SPANKY3月1日(日)京都磔磔 GUEST：ヒトリエ3月7日(土)長野CLUB JUNK BOX GUEST：GLIM SPANKY3月8日(日)新潟LOTS GUEST：BIGMAMA3月13日(金)心斎橋BIGCAT GUEST：ドレスコーズ3月14日(土)金沢エイトホール GUEST：山中さわお& ELPIS3月27日(金)岐阜ants GUEST：PK shampoo.4月3日(金)札幌cube garden GUEST：w.o.d.4月5日(日)仙台darwin GUEST：w.o.d.4月15日(水)名古屋DIAMOND HALL GUEST：SIX LOUNGE4月17日(金)福岡BEAT STATION GUEST：SIX LOUNGE4月24日(金)広島CLUB QUATTRO GUEST：My Hair is Bad4月28日(火)Zepp DiverCity TOKYO GUEST：[Alexandros]■リリース情報▽2025年11月12日(水)発売 アルバム 「夜空に架かる虹」(TECI-1845)定価：\2,750（税抜価格 \2,500）