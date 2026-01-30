シンガーソングライター・竹内アンナが、2026年2月18日（水）に配信シングル「adabana midnight」をリリースする。この楽曲は、1月31日放送のJ-WAVE(81.3FM)「BLUE IN GREEN」にて初オンエアが決定。現在竹内アンナは、同番組内コーナー「Jeep FINDING CAMP」の1月度マンスリーアーティストを担当しており、番組を通して新曲の世界観がいち早く届けられる。「夜しか本当になれない恋がある」――そんな一言が似合う本作は、曖昧な関係に揺れる切ない想いを、都会的で洗練されたビートに乗せて描いた楽曲。サウンドプロデュースは、前作に続きESME MORIが担当。“徒花＝咲いても実を結ばない花”をモチーフに、印象的なフレーズと完成度の高いトラックが相まって、中毒性のあるダンスサウンドへと昇華されている。2月1日（日）より、InstagramおよびTikTokにて楽曲の先行音源配信もスタート。リリースに先駆け、SNSを通して楽曲の一部を楽しむことができる。2026年の幕開けを彩る「adabana midnight」は、竹内アンナの現在地と原点の双方を感じさせる一曲として、今後の展開にも注目が集まりそうだ。＜番組情報＞【番組名】 J-WAVE(81.3FM)「BLUE IN GREEN」【放送】毎週土曜 pm12:00-pm15:00【ナビゲーター】甲斐まりか【ホームページ】 https://www.j-wave.co.jp/original/blueingreen/【番組IG】 https://www.instagram.com/blueingreen813/?hl=ja＜NEW RELEASE＞2月18日（水）デジタルシングル「adabana midnight」（ヨミ：アダバナ ミッドナイト）リリースPre-add / Pre-saveリンク：https://takeuchi-anna.lnk.to/adabana_papsShort音源：https://takeuchi-anna.lnk.to/adabana_short (※2月1日以降有効)

■ LIVE『弾き語り TOUR 2026 atELIER -アトリエ-』2026年2月20日(金) 名古屋/大須演芸場 (開場 18:30／開演 19:00)2026年2月21日(土) 京都/京都文化博物館別館ホール(開場 17:00／開演 17:30) ※SOLD OUT2026年2月23日(月祝) 東京/自由学園明日館 講堂 (昼・開場 13:30／開演 14:00 ｜夜・開場 16:30／開演 17:00) ※昼公演SOLD OUT＊チケット：一般発売中チケットぴあhttps://t.pia.jp/pia/artist/artists.do?artistsCd=I3190024ローチケ(ローソンチケット)https://l-tike.com/concert/mevent/?mid=365786e+(イープラス)https://eplus.jp/sf/word/0000089901※未就学児入場不可『弾き語り TOUR 2026 atELIER cafe -アトリエ カフェ-』4月03日(金) 高知 / 蛸蔵 (19:00開演)4月04日(土) 高松 / 四国村 (14:00開演)4月11日(土) 札幌 / musicahall café (13:00開演)4月12日(日) 旭川 / machibar (16:00開演)4月19日(日) 心斎橋 / JANUS (16:00開演)5月09日(土) 新潟 / GIOIA MIA (16:00開演)5月10日(日) 金沢 / 白鷺美術 (16:00開演)5月16日(土) 仙台 / 誰も知らない劇場 (16:00開演)5月23日(土) 松江 / MUSIC BAR Birthday (16:00開演)5月24日(日) 岡山 / 城下公会堂 in KOTYAE(17:30開演)5月30日(土) 福岡 / LIV LABO (16:00開演)6月06日(土) 静岡 / LIFE TIME (16:00開演)6月14日(日) 新横浜 / NEW SIDE BEACH!! (16:00開演)＊チケット：SNS先行発売中(～2/1 23:59)https://www.sma-ticket.jp/artist/takeuchianna※未就学児入場不可『J-WAVE TOKYO GUITAR JAMBOREE 2026 supported by 奥村組』2026/03/08(日) 両国国技館開場 12:30／開演 14:00https://www.j-wave.co.jp/special/guitarjamboree2026/■ PROFILEポップミュージックを基盤にしつつ、その世代や生い立ちからジャンルに捉われない解釈、卓越されたギタープレイで熱心な音楽ファンから、また同世代のアイコンとしても注目されており、自身の音楽活動以外にもKinKi Kids（現：DOMOTO）、坂本真綾、A.B.C-Z、伊藤美来、菅沼千紗、UNCHAINなどへの楽曲提供もおこなうシンガーソングライター。■ INFORMATIONWEBSITE https://takeuchianna.comYouTube https://www.youtube.com/@annasingguitarX https://x.com/annasingguitarInstagrm https://www.instagram.com/annasingguitarTikTok https://www.tiktok.com/@anna.takeuchiLINE @atinformation