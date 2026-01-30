芸能事務所「Sunny Rise」設立およびスタートメンバー募集開始のお知らせ

株式会社ぺぺろんちーの

このたび、ACT芸能進学校の関連事業として、新たな芸能事務所 Sunny Rise（サニーライズ） を設立し、所属タレント・俳優のスタートメンバー募集を開始いたしました。

Sunny Riseは、これから芽吹く才能が、自分らしくのびのびと成長していける環境を目指してスタートした芸能プロダクションです。本リリースでは、事務所設立の背景とともに、立ち上げ期ならではの特徴や募集概要についてお知らせいたします。

芸能事務所「Sunny Rise」について

Sunny Rise（サニーライズ）は、子どもから大人まで、一人ひとりの個性を大切にする芸能プロダクションです。

「Sunny Rise」という名前には、sunrise＝日の出という意味を込めています。新しい才能が光を受けて昇っていくように、それぞれが自分のペースで成長し、自分らしく輝いていける場所でありたいと考えています。

明るい未来、前向きな成長、新しいスタート。そのすべてを大切にしながら、演技指導やオーディション情報の提供、現場への挑戦機会を通じて、俳優・タレントとしての成長をサポートしてまいります。

また、オンライン・通学型の演技スクール「ACT芸能進学校」と連携し、育成から現場へのステップアップまでを一貫して支援できる体制を整えています。

スタートメンバー募集について

Sunny Riseでは、役者・タレント・クリエイターとして活動したい方を対象に、スタートメンバーの募集を行っております。

「やってみたい」「表現したい」「自分の個性を伸ばしたい」――そんな気持ちを何よりも大切にし、経験の有無を問わず、一人ひとりの個性や可能性に寄り添いながら、丁寧に活動をサポートしていきます。

応募資格- 年齢：3歳以上（上限なし）- 性別：不問- お住まいの地域：不問

※未成年の方は、保護者の同意が必要です

応募方法

以下の内容を、公式LINEまたはメールにてお送りください。

- 氏名（ふりがな）- 年齢- 連絡可能なメールアドレス- 簡単なプロフィール（お住まいの都道府県・自己紹介）- 出演歴（※特にない場合は「なし」で問題ありません）

※未成年の方は、応募後に保護者同意の確認をさせていただきます。

詳細はこちら :https://sunny-rise.jp/公式LINEから応募 :https://lin.ee/wZDLXAc

選考の流れ

書類内容を確認後、通過された方のみ、オンライン面談についてご連絡いたします。

設立の背景・想い

Sunny Riseは、「表現したい」という気持ちを持つ人が、安心して最初の一歩を踏み出し、継続的に成長していける環境をつくりたいという想いから設立されました。

これまでACT芸能進学校では、オンラインでどこからでも夢を目指せる演技スクールとして演技レッスンを提供してまいりました。一方で、演技レッスンのみでは、オーディション挑戦時の判断や現場経験後のフォローなど、継続的な活動を支えるサポート体制に限界があると感じるようになりました。

Sunny Riseは、演技を学ぶ場で得た力を次のステップへとつなげ、個々の目標や状況に応じたマネジメントとサポートを行うことを目的とした芸能事務所です。育成と実務の両面から関わることで、所属者が自分らしいキャリアを築いていける体制を整えてまいります。

なお、ACT芸能進学校はSunny Riseとは別事業として運営しており、他の芸能事務所に所属している方や、これから進路を検討される方も受講可能な演技スクールです。

Sunny Riseは、演技を学んだ先の選択肢の一つとして位置づけ、それぞれの状況や目標に応じた進路を尊重しています。

運営会社設立について

あわせて、演技スクール「ACT芸能進学校」および芸能事務所Sunny Riseの運営会社として、株式会社ぺぺろんちーの を設立いたしました。

これまでACT芸能進学校で培ってきた教育・育成のノウハウを基盤に、演技教育、芸能マネジメント、映画制作など、エンターテインメント分野において今後もさまざまな事業に挑戦してまいります。

今後について

株式会社ぺぺろんちーのは、子どもから大人まで、夢や目標に向かって挑戦するすべての方に寄り添い、長期的な視点でのサポートを行ってまいります。

今後も、ACT芸能進学校およびSunny Riseを通じて、表現することの楽しさと可能性を広げる取り組みを続けてまいります。

ACT芸能進学校

A芸では「まじめに楽しく演技を学べる環境」と演技を通じて「個性を活かすチカラを育む」きっかけを提供します。また、A芸が独自に築いたネットワークにより、実際の現場で役者に演技指導をする「映画監督のレッスン」を全国どこからでも受けられます。

お問い合わせ

Sunny Rise

メール：info@sunny-rise.jp

公式サイト：https://sunny-rise.jp/

ACT芸能進学校

メール：info@act-college.com

公式サイト：https://act-college.com/