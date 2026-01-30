ミラティブ「プラチナ」パートナー事務所「ミラミラ」所属ライバー「竹久レイジ」が「ドリームステージ配信者ランキング」グループAにて１位を獲得

OTAGROUP株式会社

OTAGROUP株式会社（代表取締役：下西 竜二）はスマホ画面共有型ゲーム配信プラットフォーム「Mirrativ」プラチナパートナー事務所「ミラミラ」に所属するライバー「竹久レイジ」が2025年11月17日から11月19日に開催された「ミラティブアピール杯 ドリームステージ配信者ランキング」のグループAにて1位を獲得したことをお知らせいたします。

「ミラティブアピール杯 ドリームステージ配信者ランキング」とは

ミラティブアピール杯とは、ミラクラスB以上の配信者向けランキングイベント『ドリームステージ』のひとつ。上位入賞でミラティブ内「運営配信」への出演や「インタビュー記事」への掲載権がプレゼントされる。

竹久レイジ

舞台を降りても声は主役、元俳優系いじられイケボライバー、竹久レイジです！雑談を中心に活気のある配信をライブ配信アプリ「ミラティブ」でしています。一癖も二癖もあるイケボで2次元を飛び越えて笑顔をお届けっ！ あなたの心に響く依存性の高い、いじられイケボを楽しんで欲しいな！

受賞メッセージ

ミラティブアピール杯にいつか挑戦したいとずっと思ってました。

1位になることで沢山の人に「竹久レイジ」を知ってもらい、その出会いを大切にしていきたいです。 “ミラミラで3Dライブ”その夢を叶えるための道をこれから突き進んでいくので、皆さんと出会える事を楽しみにしてまぁぁっす！！

レイジと笑顔の花が溢れる空間創ろうねっ！ 改めてレイジを1位まで応援してくれた皆さん、本当にありがとう。皆さんからの愛情を最高の時間にしてお返ししちゃうよ！これからも楽しんでいこー！！

ライバー紹介ページ

https://mirra-mirra.com/liver/liver-reijitakehisa

Mirrativパートナー事務所「ミラミラ」所属ライバー募集

ミラミラの特徴

・Mirrativ PARTNER AGENCY AWARD 2025 総合部門最優秀賞

・最上位ランク「プラチナ」事務所

・パートナー事務所の内スタークラスS到達者数ナンバーワン（※自社調べ、2025年12月末日時点）

・スタークラスSを本気で目指す方向けの選抜クラスを用意

・条件達成でLive2DアバターやゲーミングPC、iPadなどの選べる豪華ギフト

・定期的な有名作曲家によるオリ曲オーディション

・2026年2月に「渋谷モディ」でポップアップストアを開催

応募条件

・15歳以上、性別不問（※15～17歳は保護者の同意必須）

・Mirrativを過去90日の間に配信をしていない方

・ミラティブスターズの経験がない方

※ライバー再挑戦、初心者も歓迎

※顔出しせずに配信可能

※機材はスマホだけで可能

応募方法

公式ホームページの「LINEエントリー」より受付

https://mirra-mirra.com/

応募期間

年間通じて随時募集

OTAGROUP株式会社

「オタクが世界を変えていく。」をミッションにオタク目線のエンタメプロデュースを行っています。創業初期からライバー事業に携わり有名VTuberのオンラインイベントや握手会などのリアルイベントなどをプロデュースしてきました。後期高齢者VTuber「メタばあちゃん ひろこ」は週刊朝日「2023年の顔100人」にも選出され、テレビや新聞などの各種メディアに取り上げられています。

https://otagroup.co.jp