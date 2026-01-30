Manhattan Portageがサンリオ人気キャラクターKUROMIとの待望のコラボレーションコレクションを発売

株式会社コード

乱暴者に見えるけれど、実はとっても乙女チック！？な一面を持つ魅力を最大限に

バッグへ落とし込みました。素材は、シックな光沢でスタイルを格上げするナイロンツイルと、

デイリーユースに最適なCORDURA(R)の2種類をご用意。。

Manhattan Portageを既にご存知のお客様はもちろんのこと、クロミファンの方が初めての

Manhattan Portageとして手に取りやすいラインアップとなっています。一番のポイントは、クロミのダークイメージを投影したスペシャルコラボレーションラベルと、クロミのずきんの襟を想起させるピンクのジグザグステッチ。甘さとスパイスを絶妙にブレンドした、華やかでちょっとモードな“甘辛バランス”が見どころです。

オンラインストア先行発売 2月6日（金）

全国ストア発売 2月7日（土）

販売店舗：Manhattan Portage 全国ストア、オンラインストア、お取扱ディーラー店舗

Manhattan Portage Store List : https://www.manhattanportage.co.jp/shopinfo/list.html

商品詳細は下記よりご覧ください

https://www.manhattanportage.co.jp/news/2034.html

