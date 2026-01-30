Manhattan Portageがサンリオ人気キャラクターKUROMIとの待望のコラボレーションコレクションを発売

株式会社コード


乱暴者に見えるけれど、実はとっても乙女チック！？な一面を持つ魅力を最大限に


バッグへ落とし込みました。素材は、シックな光沢でスタイルを格上げするナイロンツイルと、


デイリーユースに最適なCORDURA(R)の2種類をご用意。。


Manhattan Portageを既にご存知のお客様はもちろんのこと、クロミファンの方が初めての


Manhattan Portageとして手に取りやすいラインアップとなっています。一番のポイントは、クロミのダークイメージを投影したスペシャルコラボレーションラベルと、クロミのずきんの襟を想起させるピンクのジグザグステッチ。甘さとスパイスを絶妙にブレンドした、華やかでちょっとモードな“甘辛バランス”が見どころです。



オンラインストア先行発売　2月6日（金）


全国ストア発売　2月7日（土）


販売店舗：Manhattan Portage 全国ストア、オンラインストア、お取扱ディーラー店舗


Manhattan Portage Store List : https://www.manhattanportage.co.jp/shopinfo/list.html



商品詳細は下記よりご覧ください


https://www.manhattanportage.co.jp/news/2034.html




お問い合わせ


Manhattan Portage TOKYO　


Tel: 03-6419-0025



Manhattan Portage INSTAGRAM : https://www.instagram.com/mp_japan(https://www.instagram.com/mp_japan/?hl=ja)