Manhattan Portageがサンリオ人気キャラクターKUROMIとの待望のコラボレーションコレクションを発売
乱暴者に見えるけれど、実はとっても乙女チック！？な一面を持つ魅力を最大限に
バッグへ落とし込みました。素材は、シックな光沢でスタイルを格上げするナイロンツイルと、
デイリーユースに最適なCORDURA(R)の2種類をご用意。。
Manhattan Portageを既にご存知のお客様はもちろんのこと、クロミファンの方が初めての
Manhattan Portageとして手に取りやすいラインアップとなっています。一番のポイントは、クロミのダークイメージを投影したスペシャルコラボレーションラベルと、クロミのずきんの襟を想起させるピンクのジグザグステッチ。甘さとスパイスを絶妙にブレンドした、華やかでちょっとモードな“甘辛バランス”が見どころです。
オンラインストア先行発売 2月6日（金）
全国ストア発売 2月7日（土）
販売店舗：Manhattan Portage 全国ストア、オンラインストア、お取扱ディーラー店舗
Manhattan Portage Store List : https://www.manhattanportage.co.jp/shopinfo/list.html
商品詳細は下記よりご覧ください
https://www.manhattanportage.co.jp/news/2034.html
お問い合わせ
Manhattan Portage TOKYO
Tel: 03-6419-0025
Manhattan Portage INSTAGRAM : https://www.instagram.com/mp_japan(https://www.instagram.com/mp_japan/?hl=ja)