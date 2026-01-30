B.LEAGUE Hope×日本生命 地域を元気に！バスケACTION　プロキング×パブリックビューイングイベント開催のお知らせ

名古屋ダイヤモンドドルフィンズ株式会社

いつも名古屋ダイヤモンドドルフィンズへのご声援ありがとうございます。



3月7日（土）に、「B.LEAGUE Hope × 日本生命 地域を元気に！バスケACTION スポーツの街NAGOYAで「プロキング×パブリックビューイング」を体験しよう！」を実施することとなりましたので、お知らせいたします。



スポーツの楽しさと地域のにぎわい創出を目的に実施する本イベント。

プロキングで身体を動かしながら競技の魅力を体感し、パブリックビューイングで試合観戦を通じて応援の一体感を味わう、「体験」と「観戦」を融合したイベントです。

当日は、公式マスコット「ディーディー」とホームゲームMC・堀江美穂さんが参加し、イベントを盛り上げます。

イベント概要

■実施日 2026年3月7日（土）

■共催 / 協力

【共催】

名古屋ダイヤモンドドルフィンズ

日本生命保険相互会社 名古屋南支社・名古屋東支社

名古屋市

【協力】

中京テレビ放送株式会社

久屋プロギング

イベント内容

お申込の流れ

１.本ホームページ（名古屋ダイヤモンドドルフィンズ）で内容確認

２.日本生命保険相互会社の申込フォームへ遷移

３.個人情報入力・申込完了

４.2/20（金）を目途に日本生命保険相互会社 様から当選者のみ、メール通知させていただきます

注意事項

※お申込みは日本生命保険相互会社 様が管理する専用フォームより受け付けており、 申込時にご提供いただく個人情報は、すべて日本生命保険相互会社のプライバシーポリシーに基づき適切に管理されます。なお、名古屋ダイヤモンドドルフィンズでは個人情報の取得・保有は行いません。

※上記フォームでは、参加内容（「プロギングのみ」・「パブリックビューイングのみ」・「両方の参加」）を三択からお選びいただけます

※申込フォームの仕様上、1名ずつのお申込みが必要となります。 ご家族・ご友人など同一グループで参加をご希望の場合も、参加者ご本人それぞれで お申込みをお願いいたします。 その際、代表者の方の携帯電話番号・メールアドレスを全員同一の内容でご入力いただくことで、 同一グループとして判断いたします。

その他注意事項

一般応募はこちら :https://www2.enq-plus.com/enq/nissay/action-nagoya-111/#/terms※申込フォームは日本生命保険相互会社が運営・管理しています【PR出演希望】団体応募はこちら :https://www2.enq-plus.com/enq/nissay/action-nagoya222/#/terms※申込フォームは日本生命保険相互会社が運営・管理しています

※駐車場、駐輪場はございません。また、送迎車などが会場周辺に停車することは近隣住民の方のご迷惑となりますので、必ず公共交通機関でお越しください

※当日会場にて、メディア及びクラブによる写真・動画撮影を実施いたします。お客さまが映った写真や動画がメディア記事やクラブ制作物、公式サイト・SNS等に使用される場合がございます。あらかじめご了承ください

※当選者及び登録済みの同伴者以外はご入場頂けません。予めご了承下さい

※貴重品の管理は各自でお願いします

※主催者は傷病や携行品の紛失、その他の事故に際し、一切の責任を負いません。自己責任での管理をお願いします

※イベント開催中、事故・怪我・急病も自己責任にてお願いいたします。体調が悪くなりましたら個人の判断にて辞退又は途中で棄権をお申し出ください