岸和田市×アドベンチャーワールド「パンダバンブープロジェクト」２０２６年２月１日（日）より、「パンダバンブーNFT」の無料配布を開始

アドベンチャーワールド（和歌山県白浜町）は、大阪府岸和田市とのSDGsパートナーシップ協定の一環として、竹を有効活用する「パンダバンブープロジェクト」を進めています。この度、プロジェクトの一環として、岸和田市が行う、デジタルフォトカード「パンダバンブーNFT」の配布に協力します。NFTの配布には、スタートバーン株式会社が運営する「FUN FAN NFT」を活用し、新たな関係人口創出を目指します。

「パンダバンブーNFT」の概要

２０２６年２月１日（日）から３月２９日（日）までの期間、複数の拠点にて「パンダバンブーNFT」を無料配布いたします。さらに３月１日（日）からは配布されたNFTを持って指定の場所へ行くと、追加のNFTや竹製グッズなどの特典を受け取ることができます。



＜配布期間＞

２０２６年２月１日（日）～３月２９日（日）

＜配布場所＞

- ジャイアントパンダ「楓浜（ふうひん）」特設サイト(https://www.kishiwada-panda-bamboo.com/news/nft)- ジャイアントパンダ「彩浜（さいひん）」岸和田市役所 本庁舎１階ロビー- ジャイアントパンダ「結浜（ゆいひん）」桃山学院大学（和泉キャンパス）エレノア館 ウッドデッキの窓和歌山大学 観光学部棟 １F大教室前 パンフレットラック※大学入講可能時間内- ジャイアントパンダ「良浜（らうひん）」アドベンチャーワールド パンダバンブーアート「きらめく丘」※アドベンチャーワールドでの「良浜」NFTの無料配布は２月２８日（土）まで。３月１日（日）以降は「パンダバンブーアート」のNFTが取得可能です。※アドベンチャーワールドでの取得には別途入園チケットが必要です。

【NFT取得者向け連動企画】

１.アドベンチャーワールド連動企画

「パンダバンブーNFT」を１種以上取得の上、パンダバンブーアート内にて「パンダバンブーアート」のNFTを取得すると「竹製コースター」と「竹製ブックマーカー」をプレゼント！（先着１００名）

＜配布期間＞

２０２６年３月１日（日）～３月２９日（日）

＜プレゼント引き換え場所＞

アドベンチャーワールド内 サポートセンター

２.五風茶会連動リアル企画

「パンダバンブーNFT」を１種以上所得の上、岸和田市五風荘で開催される「五風茶会」へ見学にいき「竹の茶室NFT」を取得すると「竹製コースター」と「ステッカー」をプレゼント！（先着１００名）

※見学は無料ですが、竹茶室でのお茶会への参加は事前申込が必要です。

（茶会の詳細は岸和田市より２月中旬ごろに別途案内予定）

＜日程＞

２０２６年３月１４日（土）

岸和田市との繋がり

２０１１年より「岸和田丘陵地区における竹の提供に関する協定書」を締結し、岸和田市の竹をジャイアントパンダの食事として利用すると同時に、里山の環境保全にも協力してきました。SDGsの達成へ向けて、２０２０年１０月に協定書を刷新し、生物多様性の保全、循環型社会の形成、住み続けられるまちづくり、SDGs啓発活動などについて協力するSDGsパートナーシップ協定を結んでいます。「パンダバンブープロジェクト」は２０２５年６月のジャイアントパンダ帰国後も継続しており、パンダをパートナーにした自然保全・竹林資源循環の認知を広げ、竹林の価値化、竹を利用した循環型社会の実現を目指しています。

アドベンチャーワールド「SDGs宣言・パークポリシー(https://www.aws-s.com/parktheme-sdgs/)」

アドベンチャーワールドは、「いのちを見つめ、問い続ける。いのちの美しさに気づく場所。」として、すべての生命にSmile（しあわせ）が溢れる豊かな未来の地球の姿をパークで体現します。パークという“小さな地球”を通して、関わるすべての人の人生が豊かになるように、動物たちの生命がずっとつながっていくように、自然や資源が循環し再生するように、未来のSmileを創り続けていきます。

SDGsについて

SDGsとは「持続可能な開発目標（Sustainable Development Goals）」のことです。社会が抱える問題を解決し、世界全体で２０３０年をめざして明るい未来を作るための１７のゴールと１６９のターゲットで構成されています。２０１５年９月、ニューヨーク国連本部において１９３の加盟国の全会一致で採択された国際目標です。