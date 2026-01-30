ディーゼルからラゲージコレクションが登場

ディーゼルジャパン株式会社

ディーゼルはブランドとして初となるラゲージコレクションを発表します。本コレクションは、最先端のイン ダストリアルデザインとユーティリティ、そしてディーゼルが貫いてきた力強い個性によって定義される、 新たなカテゴリーへの参入を示すものです。サステナビリティにも注力する国際的ラゲージメーカー「Canton Unicorn Group」との共同開発によって誕生した本コレクションは、旅という領域へディーゼルの世界観を 拡張し、世界を旅するノンコンフォーミストへ向けて優れた機能性を提供します。

クリエイティブ・ディレクター、グレン・マーティンスのもと、ディーゼルの「自己表現」というビジュアルメッセージを、ハード＆ソフトラゲージ、バックパック、ダッフルバッグ、トラベルアクセサリーへと再解釈しました。 素材、仕上げ、プロポーションの面で従来のトラベルギアの枠を超え、ブラッシュドメタルやマットな質感、 テクニカルなディテール、そしてポップなグラフィックを融合することで、機能性と視覚的インパクトを兼ね 備えたプロダクトへと昇華しています。

コレクションは、アルミニウムを想起させるハードケースから、ロゴを主軸にしたソフトラゲージ、日常の移動 に適したモジュラーバックパックまで、4種類の異なるシリーズを展開。カラーバリエーションはブラック、 シルバー、レッドに加え、ディーゼルのカラフルなグラフィックアイデンティティを体現した「トラベルステッカー」総柄のデザインも揃います。機能面では、360度スムーズに回転する静音ユニバーサルホイール、TSA ロック、衣類・洗面用品・電子機器などを整理して収納できる内ポケットなど、使いやすさに配慮した仕様を備えています。

ディーゼルラゲージコレクションは、2026年1月29日（木）より、一部のディーゼル直営店舗およびディーゼル 公式オンラインストアにて発売されます。

特設サイト https://www.diesel.co.jp/ja/unisex/luggage/

「TOOL-D」スーツケース

組成：100%ポリカーボネート カラー展開：シルバー、ブラック

Sサイズ：H51.5×W38×D24.5cm、 容量：41L、 重量：3.75kg \67,100Mサイズ：H65.5×W45.5×D26.5cm、 容量：70L、 重量：4.6kg \72,600Lサイズ：H74×W51.5×D30cm、 容量：102L、 重量：5.8kg \80,300バックパック サイズ：H48×W34.5×D17.5cm \44,000

「ALU-D」スーツケース

組成：100%アルミニウム カラー展開：レッド、シルバー、ブラック

Sサイズ：H56×W39×D22cm、 容量：42L、 重量：4.4kg \96,800Mサイズ：H67×W44×D24.5cm、 容量：64L、 重量：4.9kg \105,600Lサイズ：H77×W53.5×D28.5cm、 容量：106L、 重量：5.8kg \115,500

「ALU-D」バックパック サイズ：H43×W29×D15cm \37,400「ALU-D」ダッフルバッグ サイズ：H29×W52×D27cm \53,900

「CBON-D」スーツケース

組成：60%カーボンファイバー、40%アルミニウム

Sサイズ：H57.5×W36.5×D22.5cm 容量：41L、 重量：4.5kg \193,600Mサイズ：H64×W37×D30.5cm 容量：63L、 重量：4.75kg \213,400バックパック サイズ：H48×W32×D21cm \51,700ダッフルバッグ サイズ：H30×W53×D30cm \57,200

「DSL-3D」スーツケース

組成：100%ポリカーボネート

Sサイズ：H55.5xW36.5×D21cm、 容量：37L、 重量：3.65kg \53,900Mサイズ：H66.5×W45×D27cm、 容量：71L、 重量：4.6kg \59,400Lサイズ：H75×W52×D31cm、 容量：109L、 重量：5.5kg \64,900

バックパック サイズ：H45×W27×D16cm \34,100ダッフルバッグ サイズ：H33×W65×D25.5cm \39,600ポーチ サイズ：H１3×W24×D10cm \12,100

【お客様問い合わせ先】ディーゼル ジャパン TEL：0120-55-1978 www.diesel.co.jp

ABOUT CANTON UNICORN GROUP

Canton Unicorn Groupは、バッグおよびラゲージ分野における主要国際メーカーであり、世界的なディストリビューター兼リテーラーとしても展開しています。1992年に中国・広州で設立され、現在は中国・バングラデシュ・インドネシアにおいて2,800名以上を雇用、年間500万点を超える生産能力を有します。OEM事業に加え、過去10年にわたり国際的なスポーツ・ライフスタイル・ラグジュアリーブランドとライセンス契約を結び、グローバル規模でパートナーシップを展開しています。

ABOUT DIESEL

ディーゼルは1978年にレンツォ・ロッソによって設立された革新的なインターナショナル・ライフスタイル・ブランドです。デニムの熟練技術に根ざし、プレミアムファッションのリーダーとして進化を遂げたディーゼルは、現在、既存のラグジュアリー市場に代わる真の選択肢となっています。2020年以降、ディーゼルのコレクションはクリエイティブ・ディレクターのグレン・マーティンスによって統括され、アパレル、アクセサリー、そしてフレグランス、時計、ジュエリーからインテリアデザイン、ディーゼル・リビングによる不動産プロジェクトまで、幅広いライフスタイルとのコラボレーションを展開しています。クリエイティビティの発見、支援、育成はディーゼルのDNAであり、親会社であるOTBは世界的に有名な様々なブランドや企業を支援する国際的なファッション・ラグジュアリー・グループです。