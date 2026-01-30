株式会社コレックホールディングス

株式会社コレックホールディングス（本社：東京都豊島区、代表取締役：栗林憲介、以下「当社」）は、株式会社晋遊舎が発行する『株主優待完全ガイド2026年版』において、当社の株主優待が、QUOカードを優待内容とする企業を対象とした「QUOカード部門」にて第7位にランクインしたことをお知らせいたします。

本ランキングは、株主優待ブロガーや個人投資家、アナリストなど総勢11名へのアンケートをもとに、投資先としてのおすすめ度をポイント化し、評価したものです。

こうした評価のもと、数あるQUOカード優待銘柄の中から、当社の株主優待がランクインしました。

■詳細

https://www.shinyusha.co.jp/media/guide416_yutai/

■株式会社コレックホールディングス＜会社概要＞

当社グループは、「情報コミュニケーションに感性と体温を。」をパーパスとして掲げ、より良い情報やサービスを正しく、わかりやすく、必要な人に届けることで、誰もがよりよい未来と出会える社会を目指しております。

所在地 ： 〒171-0022 東京都豊島区南池袋二丁目32番４号

設立 ： 2010年3月11日

資本金 ： 53,982,344円（2025年11月1日時点）

代表者名 ： 代表取締役 栗林 憲介

事業内容 ： エネルギー事業、アウトソーシング事業、メディアプラットフォーム事業





◎お問合せ

コーポレートサイト：https://www.correc.co.jp/

報道関係者さま窓口：publicrelations@correc.co.jp