創刊30周年記念「Charaレーベル展」＆CAFE STANDがOPEN！
■創刊30周年記念「Charaレーベル展」
有楽町マルイ 7F
■創刊30周年記念「Charaレーベル展」CAFE STAND
東京ドームシティ内 黄色いビル2
2026年2月11日(水・祝)～2月25日(水)
「Charaレーベル展」
有楽町マルイ 7F（東京都千代田区有楽町2丁目7-1）
2026年2月14日(土) 綿レイニ先生
2026年2月15日(日) 佐藤アキヒト先生
※お申し込みは終了しております
・お客様ご自身で持ち込まれた書籍やグッズなどへのサインはいたしかねます。
・ご購入いただく本にサインを入れさせていただきます。お名前は当日会場でお伺いいたします。
・サインを受け取った方から順次ご退店をお願いいたします。
・握手等の接触はご遠慮ください。
・プレゼントは会場内に設置されている「プレゼントBOX」でお預かりいたします。
・生もの／手作りの食品／冷蔵・冷凍保存が必要な食品のプレゼントは、衛生・設備の都合上お預かりいたしかねます。
・フラワースタンド等の祝花はお預かりいたしかねます。予めご了承ください。
※サイン会に関する注意事項をしっかりとご確認の上、お申し込みください。
(C)綿レイニ／徳間書店 2026
(C)佐藤アキヒト／徳間書店 2026
開催期間中、下記日程にて描き下ろしイラストのスタンディパネルを展示いたします。
１.2月11日（水・祝）～2月17日（火）
「ルームメイト」 佐藤アキヒト
「美しい彼」 凪良ゆう＆北野 仁
「ギンモクセイの仕立て屋」 マミタ
「はなゆかば」 みちのくアタミ
「DEADLOCK」 英田サキ＆高階 佑
「FLESH&BLOOD」 松岡なつき＆彩
２.2月18日（水）～2月25日（水）
「リブート」 いちかわ壱
「羊の皮を着たケモノ」 九號
「寄宿舎の黒猫は夜をしらない」 鯛野ニッケ
「僕はすべてを知っている」 高久尚子
「パブリックスクール」 樋口美沙緒＆yoco
「二重螺旋」 吉原理恵子＆円陣闇丸
Chara編集部（@chara_tokuma(https://x.com/chara_tokuma)）
http://x.com/chara_tokuma
(C)徳間書店 2026
会社名：株式会社コンテンツシード
所在地：〒141-0022東京都品川区東五反田2丁目10-2 東五反田スクエア 6F
代表者：代表取締役 大塚 則和
設立：平成24年8月1日
URL：https://contents-seed.co.jp/
事業内容：キャラクターグッズの企画・製造・販売