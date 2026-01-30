【シーイーシー】組織変更、役員異動および人事異動について
株式会社シーイーシー
株式会社シーイーシー（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：姫野 貴、以下 シーイーシー）は、2026年２月１日（日）付けにて組織変更、役員異動および人事異動を行いますのでお知らせします。
１．変更日
2026年2月1日（日）
２．目的
中期経営計画の目標達成に向け、事業戦略グループの新設、既存部署の移管や改称を行い、事業変革を加速しさらなる成長を実現するため。
３．組織変更について
（1）コーポレートグループ
事業推進本部「経営戦略室」を移管し、管理本部「経営戦略室」とする。
（2）事業戦略グループ（新設）
１. 事業戦略グループを新設し、事業推進本部を設置する。
２. 管理本部「社内DX推進部」を改称・移管し、事業推進本部「デジタル変革推進部」とする。
（3）インテグレーションセグメント
サービスおよび地方事業の強化と事業推進体制の最適化を図るとともに、大型案件への対応力を高めるため、組織を再編・新設する。
１. モダナイゼーションサービス事業部「九州サービス部」を移管し、ビジネスイノベーションサービス事業部「九州サービス部」とする。
２. ビジネスイノベーションサービス事業部「プラットフォームマネジメントサービス部」を移管し、モダナイゼーションサービス事業部「プラットフォームマネジメントサービス部」とする。
３. 「プラットフォームマネジメントサービス部」に、「特命プロジェクト推進室」を新設する。
（4）コネクティッドセグメント
データの源泉となるエッジデバイスを含むIoTシステムの開発ソリューションを強化するため、IoTシステム事業部「システム品質サービス部」を改称し、「第三IoTシステム開発部」とする。
4．役員異動について
5．執行役員異動について
６．人事異動について