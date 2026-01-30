【2026年バレンタイン】当日届けたいが叶う！おいしくてかわいい限定チョコレートや焼き菓子を「giftee(R)」で贈ろう

株式会社ギフティ

eギフトプラットフォーム事業(※1)を展開する株式会社ギフティ(本社：東京都品川区／代表取締役：太田 睦、鈴木 達哉／以下、ギフティ)は、eギフト販売WEBサービスおよびスマートフォン向けのアプリ「giftee(R)」(※2)にて、2月14日(土)のバレンタインデーに向けた企画として、特設ページ「【バレンタインギフト2026】おすすめプレゼント60選｜定番チョコから体験ギフトまで」を公開し、「giftee(R)」のトレンドやおすすめの贈り方をご紹介しております。また、例年ご好評をいただいている、バレンタインにぴったりなギフトのラインナップから受取り手が商品を選べるギフトボックス「giftee Box for バレンタイン」の販売を1月23日(金)より開始いたしました。

パートナーやご家族、お友達、フォロワーさん、推しさんなど…大切な方、もっと仲を深めたい方へ、バレンタインデー当日でもギフトが贈れる「giftee(R)」でキモチを伝えてみませんか。

(※1) eギフトプラットフォーム事業とは、ギフティが取り組むeギフトの生成から流通まで一貫して提供する事業です

(※2) giftee(R)とは、ギフティが運営するeギフトの販売WEB/アプリサービスです

■ バレンタイン期間における「giftee(R)」ユーザー動向

2021年から2025年の過去5年間のバレンタイン期間(2/13～15)において、期間中に「giftee(R)」でギフトを購入したユーザーの動向を見ると、男性ユーザーの比率が年々増加していることがわかりました。2021年では、男性ユーザーの比率は全体の約19.0%であったところ、毎年継続して上昇し、2025年には25%を突破しています。バレンタインデーが、従来の「女性から男性へチョコレートを渡して想いを伝えるイベント」から、ビジネスシーンでの活用やシーズナルな挨拶、大切な方にキモチを伝えるきっかけとして、性別にとらわれないイベントへと少しずつ変化していると考えられます。

■【バレンタインギフト2026】おすすめプレゼント60選｜定番チョコから体験ギフトまで

大切な人やお世話になっている方へのバレンタインギフトを検討している方へ、特設ページで「giftee(R)」のトレンドやおすすめの贈り方をご紹介しております。

(特設ページ：https://giftee.com/announcements/543 )

▼【トレンド】「giftee(R)」で昨年よく選ばれたバレンタインギフト

昨年のバレンタイン期間中、「giftee(R)」内では「バウムクーヘン」「フィナンシェ」「ガトーショコラ」といったキーワードが検索上位に入りました。定番のショコラも人気ですが、ボリュームがあり日持ちのする焼き菓子をバレンタインギフトとして選ぶ方が増えている傾向にあります。

ヌベール

ダブルショコラのバウムクーヘン

\2,176

https://giftee.com/items/5142

販売期間：2026年2月14日23時59分まで

shirokane sweets TOKYO

白金ショコラフィナンシェ(ミックス)5個入【ポスト投函】

\2,000

https://giftee.com/items/4337

▼【相手別】「giftee(R)」で選ぶバレンタイン人気ギフト

【友人・推しへ】1,000円～3,000円前後で贈れる「映え」スイーツ

友人や推しへのバレンタインには、見た目も華やかなギフトがぴったりです。1,000円～3,000円前後の予算で、気軽に贈れるおしゃれなスイーツギフトを選んでみましょう。

コンビニで引き換えられるお菓子やアイスクリームも、SNSのフォロワーさんなどへ配るプチギフトとして毎年大人気のギフトです。

karendo

ミニローズ・ベリー

\2,966

https://giftee.com/items/5404

クランド

とろ～り濃厚チョコレートリキュール『TOROCHOCO』

\3,490

https://giftee.com/items/5700

【本命のパートナーへ】贅沢なカフェチケットや体験型カタログ

本命の方へのバレンタインプレゼントには、2人の時間を豊かにする贅沢なカフェチケットや、特別な体験を選べるギフトがおすすめです。一緒に過ごすプランを添えて贈ってみるのはいかがでしょうか。

SOW EXPERIENCE（ソウ・エクスペリエンス）

FOR2ギフト

\12,485(GREEN)/\23,705(RED)/\58,355(SILVER)

https://giftee.com/items/1781

京王プラザホテル

アフタヌーンティー ペアチケット

\13,800

https://giftee.com/items/5750

【職場の同僚へ】「お仕事おつかれさま」のキモチも伝わるプチギフト

職場の同僚へは、全国に店舗を展開しているお店で使えるチケットが喜ばれます。相手に気を使わせすぎない、カジュアルなバレンタインギフトとして定番の選択肢です。

Lindt リンツ

リンツ ギフトチケット

\1,000/\2,000/\3,000

https://giftee.com/items/1238

TULLY'S COFFEE

タリーズデジタルギフト

\500/\1,000/\2,000/\3,000

https://giftee.com/items/1370

【自分へのご褒美】週末を豊かにする限定チョコレート＆リラックスギフト

2026年のバレンタインは土曜日なので、自分自身を労わる「ご褒美ギフト」も充実させたいところ。この時期限定のチョコレートや、リラックスできるビューティーアイテムを自分宛に贈って、素敵な週末を過ごしましょう。

AOYAMA GIFT SALON (アオヤマギフトサロン)

セバスチャン・ブイエ サブレアソートショコラ

\5,800

https://giftee.com/items/6633

販売期間：2026年2月18日23時59分まで

LUSH

ディープ スリープギフト

\4,280

https://giftee.com/items/6331

▼【予算・カテゴリー別】2026年おすすめラインナップ

日頃の感謝を伝えるプチギフトに最適な500円～1,000円の価格帯のギフトや、有名ブランドのバレンタイン限定商品などの2,000円～5,000円の特別感のあるギフト、甘いものが苦手な方へ贈るコーヒーやお酒のギフト、より満足度の高いバレンタインプレゼントをお探しの方にぴったりのプラスアイテムなどを、予算・カテゴリ別にご紹介します。

INIC MARKET

ムーミン＆テーブル 北欧スープ【ポスト投函】

\559

https://giftee.com/items/6578

AOYAMA GIFT SALON (アオヤマギフトサロン)

セバスチャン・ブイエ アムールビジューショコラ

\2,600

https://giftee.com/items/6626

販売期間：2026年2月18日23時59分まで

HINEMOS

【バレンタイン限定】【Valentine】ROSE ICHIJI

\5,290

https://giftee.com/items/6742

販売期間：2026年2月16日23時59分まで

CLAYD

CLAYD ONETIME(2個)

\1,782

https://giftee.com/items/5579

■ 贈られたお相手が自由に選べる「giftee Box for バレンタイン」

「giftee Boxシリーズ」(※3)は、贈られたお相手がポイントに応じて商品ラインナップから自由にお好きなアイテムを選んで受け取れる、ギフティが開発した選択型ギフトです。「giftee Box for バレンタイン」は、どんな方にもバレンタインをお楽しみいただけるよう、チョコレートやスイーツなどの王道ギフトから、お酒やおつまみ、ファッションアイテムまで最大400種類以上の幅広いジャンルのギフトを取り揃えています(※4)。

(販売ページ：https://giftee.com/items/3207)

(※3)「giftee Boxシリーズ」は、「giftee(R)」で取り扱う多彩なギフトの中から、受け取った方が好きなギフトを選んで交換することができるオリジナルのギフトボックスシリーズです。相手の好みやテーマに沿ったギフトを揃えた「コンセプトBox」と、季節やイベントごとに合わせた「シーズナルBox」を展開しています

(※4) 販売状況に応じて選択できるギフト・交換に必要なポイントが変更になる場合がございます

ギフトチケットの交換方法について

eギフトを購入された方は、ご家族やご友人にSNSやメールなどでお贈りいただけます。「giftee(R)」の商品は、大きく分類すると3種類の交換方法があります。商品によって交換方法が異なるため、チケット画面に記載されている注意事項をよく読み、ご利用ください。

▼3つの交換方法

■「giftee(R)」公式SNS

・X(旧Twitter)：https://twitter.com/_giftee

・Instagram：https://www.instagram.com/_giftee/

・Facebook：https://www.facebook.com/giftee.co/

【株式会社ギフティについて】

社名：株式会社ギフティ

所在地：〒141-0022 東京都品川区東五反田2丁目10-2 東五反田スクエア12階

設立：2010年8月10日(サービス開始：2011年3月)

資本金：3,285百万円(2025年9月末時点)

代表者：代表取締役 太田 睦、鈴木 達哉

事業内容：eギフトプラットフォーム事業の展開(以下4サービス)

１. カジュアルギフトサービス「giftee(R)」の運営

２. 法人を対象としたギフト販売システム「eGift System」サービスの展開

３. eギフトを活用した法人向けソリューション「giftee for Business」サービスの展開

４. 自治体・地域の課題を解決するデジタルプラットフォーム「e街プラットフォーム(R)」サービスの展開

URL：

株式会社ギフティ https://giftee.co.jp

giftee(R) https://giftee.com

giftee for Business https://giftee.biz/

e街プラットフォーム(R) https://giftee.co.jp/service/emachi-platform