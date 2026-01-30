東京ガス株式会社

東京ガス株式会社（社長：笹山 晋一、以下「東京ガス」）と株式会社しずおかフィナンシャルグループ（社長：柴田 久、以下「しずおかFG」）は、東京ガス100%出資子会社の東京ガスリース株式会社（社長：梅澤 潔、以下「TGリース」）の発行済株式の80%を東京ガスからしずおかFGに譲渡することについて合意し、株式譲渡契約を締結しました。なお、本株式譲渡は2026年4月までに完了する予定です

TGリースは、1983年の設立以来、東京ガスグループの「インハウスの金融会社」として、リース・クレジット・決済代行・保険等、東京ガスグループの事業領域拡大において幅広く機能を提供し、成長の後押しを担ってきました。

今回、首都圏において安定した顧客基盤を有するTGリースが、銀行・証券・リースなど多角的な金融機能を有するしずおかFGの傘下に入ることで、両社の保有する顧客基盤と金融機能の相互補完的な連携が実現 します。これにより、サービス品質の向上はもちろんのこと、与信管理やプライシング、資産負債管理といった基盤業務が高度化され、より強固な経営体制を確立するなど、多岐にわたる相乗効果が期待できることから、両社は今回の株式譲渡の合意に至りました。

株式譲渡後のTGリースは、しずおかFGとともに体制の維持・強化を図り、今後も東京ガスグループのビジネスモデルの一翼を担う会社として、取引関係を維持・継続していきます。

なお、本件に係る譲渡損益は2027年3月期に計上を予定しておりますが、その際の連結業績への影響は軽微です。

東京ガスグループは、グループ経営ビジョン「Compass2030」で「価値共創のエコシステム（＊1）構築」を掲げています。一人ひとりの暮らしから地域社会にいたるまでの多様な課題を解決するさまざまなソリューションを創出・提供し、お客さまの豊かでサステナブルな未来の実現に貢献していきます。なお、昨年10月に東京ガスグループは創立140周年を迎えました。東京を越え、ガスを越え、未来を先取りする企業として挑戦を進めていきます。

＜各社の概要＞

■東京ガスリース株式会社

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/21766/table/1385_1_0d681bbb6c8cee2d39b9aad6dc5512d4.jpg?v=202601300721 ]

※2025年3月末時点の常勤の就業人員

■株式会社しずおかフィナンシャルグループ

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/21766/table/1385_2_43947a9c27ecada4a164b6a22919306e.jpg?v=202601300721 ]

※2025年3月末時点の常勤の就業人員

＊１：多くの企業が、それぞれ強みを持つ領域の技術・ノウハウ・知見を持ち寄り新たな価値を創出していく事業生態系

以上