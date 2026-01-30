（開示事項の経過）ＭＰアグロ株式会社によるシグニホールディングス株式会社の株式取得完了に関するお知らせ

株式会社メディパルホールディングス

株式会社メディパルホールディングス（本社:東京都中央区）は、２０２５年１０月９日付「ＭＰアグロ株式会社によるシグニホールディングス株式会社の１００％株式取得について＊」において開示いたしました、連結子会社であるＭＰアグロ（本社：北海道北広島市）によるシグニホールディングス株式会社（本社：東京都中央区、以下、「シグニＨＤ」）の全株式取得を、２０２６年１月３０日付で完了したことをお知らせします。

なお、シグニＨＤおよび同社の子会社であるシグニ株式会社（本社：東京都江東区）の商号を変更する予定はありません。

また、株式取得による、当期の当社業績に与える影響は軽微であると見込んでいます。

＊ご参考：２０２５年１０月９日開示リリース「ＭＰアグロ株式会社によるシグニホールディングス株式会社の１００％株式取得について ～コンパニオンアニマル領域におけるEC事業獲得を通じた新たな成長機会の創出～」

https://ssl4.eir-parts.net/doc/7459/announcement1/114766/00.pdf

シグニホールディングス株式会社の役員について （２０２６年１月３０日付）

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/160226/table/41_1_d331fd430adc20c7e7b46baa5236fb72.jpg?v=202601300751 ]

シグニ株式会社の役員について （２０２６年１月３０日付）

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/160226/table/41_2_a2f19cfbd5cec577ff4ced0494707292.jpg?v=202601300751 ]

【シグニ株式会社について】

代 表 者：代表取締役社長 原 克義

本社所在地：東京都江東区東陽３丁目７番１３号

事業内容：・医療機関（動物病院、医療・福祉施設など）への医療必需品の販売ならびに経営支援サービスの提供・ペットショップおよびペットオーナーへのペット用品の販売

設 立：２００６年４月

ウェブサイト：https://www.cygni.co.jp/

【ＭＰアグロ株式会社について】

代 表 者：代表取締役社長 一柳 吉孝

本社所在地：北海道北広島市大曲工業団地６丁目２番地１３

事業内容：医薬品、動物用医薬品、水産用医薬品、医薬部外品、動物用医薬部外品、毒物、劇物、工業用薬品、有機無機化学品、試薬、防疫用薬剤、特定麻薬原料、医療用外各種薬品類、飼料添加物、混合飼料、飼料、特殊用塩、殺虫剤、醸造用薬品、土壌改良剤、農薬、肥料、種苗、医療用高圧ガス類等の販売

設 立：２０１０年４月

ウェブサイト：https://www.mpagro.co.jp/

【株式会社メディパルホールディングスについて】

代 表 者：代表取締役社長 渡辺 秀一

本社所在地：東京都中央区京橋三丁目１番１号

事業内容：持株会社として「医療用医薬品等卸売事業」、「化粧品・日用品、一般用医薬品卸売事業」ならびに「動物用医薬品・食品加工原材料卸売等関連事業」などを行う関係会社の株式を所有する事による当該関係会社の経営活動の管理・支援およびメディパルグループにおける事業開発等

設 立：１９２３年５月

ウェブサイト：https://www.medipal.co.jp/