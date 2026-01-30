スマートフォンアプリゲーム『ブラウザ三国志 天』：新武将《[五将軍]于禁》登場！

写真拡大 (全9枚)

株式会社マーベラス

株式会社マーベラス（代表取締役社長：照井 慎一／所在地：東京都品川区）は、スマートフォンアプリゲーム『ブラウザ三国志 天』（略称：ブラ天）にて2026年1月30日（金）に「新武将《[五将軍]于禁》登場ガチャ」を開始したことをお知らせいたします。



◆「新武将《[五将軍]于禁》登場ガチャ」開催！



新しい★5武将《[五将軍]于禁（うきん）》が登場！


《[五将軍]于禁》は固有スキルで敵全体を大きく武力低下、主将の場合は敵全体に防御・速度低下を与える防御タイプ！



新武将《[五将軍]于禁》登場ガチャ開催期間


2026/1/30(金) ～ 2026/2/20(金) 4:59まで







◆「《呉》＆《蜀》陣営ピックアップガチャ」開催！



出現する★5武将は《呉》と《蜀》の武将のみ！


狙いの★5武将を獲得・強化するチャンス！



開催期間


2026/1/30(金) ～ 2026/2/13(金) 4:59まで




◆「期間限定お得パック」登場！



新武将登場記念！お得宝玉 4,000個


通常商品よりも宝玉が増量でお得！



販売期間


2026/1/30(金) ～ 2026/2/6(金) 4:59まで




◆『ブラウザ三国志 天』 ゲーム概要











『ブラウザ三国志 天』は、簡単な操作で本格的なシミュレーションが楽しめる、三国志を舞台としたスマートフォン向けアプリゲームです。



乱世を生きる君主として、領地を拡大し戦力を蓄えましょう。仲間とともに同盟を結成し、他の同盟と時に協力、時に争いながら、各地に点在する城を制圧。同盟の勢力を伸ばして、天下統一を目指しましょう！







◆公式Webサイト ＆ X（Twitter） & YouTubeで最新情報を確認しよう！

『ブラウザ三国志 天』の公式Webサイト、公式X（Twitter）、YouTubeアカウントでは『#ブラ天』に関する最新情報やキャンペーン情報などをお届けしてまいります。




■公式Webサイト


https://b3ten-3gokushi.marv.jp/



■公式X


https://x.com/b3ten_3gokushi



■公式YouTube


https://www.youtube.com/@b3ten




●App Store


https://apps.apple.com/jp/app/id6695728620



●Google Play


https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.Marvelous.b3ten&hl=ja(https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.Marvelous.b3ten&hl=ja)



●DMM GAMES（事前登録受付中）


https://dmg-b3ten-3gokushi.marv.jp/




●アプリペイ公式ストア


https://app-pay.jp/app/b3ten




========================================================


■タイトル：ブラウザ三国志 天


■ゲームジャンル：天下統一！わいわいシミュレーション


■配信デバイス：iOS / Android


■配信日：2025年10月22日


■価格：基本無料／アイテム課金制


■権利表記：(C)Marvelous Inc.


========================================================