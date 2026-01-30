スマートフォンアプリゲーム『ブラウザ三国志 天』：新武将《[五将軍]于禁》登場！

株式会社マーベラス

株式会社マーベラス（代表取締役社長：照井 慎一／所在地：東京都品川区）は、スマートフォンアプリゲーム『ブラウザ三国志 天』（略称：ブラ天）にて2026年1月30日（金）に「新武将《[五将軍]于禁》登場ガチャ」を開始したことをお知らせいたします。

◆「新武将《[五将軍]于禁》登場ガチャ」開催！

新しい★5武将《[五将軍]于禁（うきん）》が登場！

《[五将軍]于禁》は固有スキルで敵全体を大きく武力低下、主将の場合は敵全体に防御・速度低下を与える防御タイプ！

新武将《[五将軍]于禁》登場ガチャ開催期間

2026/1/30(金) ～ 2026/2/20(金) 4:59まで

◆「《呉》＆《蜀》陣営ピックアップガチャ」開催！

出現する★5武将は《呉》と《蜀》の武将のみ！

狙いの★5武将を獲得・強化するチャンス！

開催期間

2026/1/30(金) ～ 2026/2/13(金) 4:59まで

◆「期間限定お得パック」登場！

新武将登場記念！お得宝玉 4,000個

通常商品よりも宝玉が増量でお得！

販売期間

2026/1/30(金) ～ 2026/2/6(金) 4:59まで

◆『ブラウザ三国志 天』 ゲーム概要

『ブラウザ三国志 天』は、簡単な操作で本格的なシミュレーションが楽しめる、三国志を舞台としたスマートフォン向けアプリゲームです。

乱世を生きる君主として、領地を拡大し戦力を蓄えましょう。仲間とともに同盟を結成し、他の同盟と時に協力、時に争いながら、各地に点在する城を制圧。同盟の勢力を伸ばして、天下統一を目指しましょう！

◆公式Webサイト ＆ X（Twitter） & YouTubeで最新情報を確認しよう！

『ブラウザ三国志 天』の公式Webサイト、公式X（Twitter）、YouTubeアカウントでは『#ブラ天』に関する最新情報やキャンペーン情報などをお届けしてまいります。

■公式Webサイト

https://b3ten-3gokushi.marv.jp/

■公式X

https://x.com/b3ten_3gokushi

■公式YouTube

https://www.youtube.com/@b3ten

●App Store

https://apps.apple.com/jp/app/id6695728620

●Google Play

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.Marvelous.b3ten&hl=ja(https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.Marvelous.b3ten&hl=ja)

●DMM GAMES（事前登録受付中）

https://dmg-b3ten-3gokushi.marv.jp/

●アプリペイ公式ストア

https://app-pay.jp/app/b3ten

========================================================

■タイトル：ブラウザ三国志 天

■ゲームジャンル：天下統一！わいわいシミュレーション

■配信デバイス：iOS / Android

■配信日：2025年10月22日

■価格：基本無料／アイテム課金制

■権利表記：(C)Marvelous Inc.

========================================================