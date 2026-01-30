アイングループ スポーツエールカンパニー2026」 認定について

株式会社アインホールディングス

当社及び当社グループ会社である株式会社アインファーマシーズ（代表取締役：首藤 正一）は、2026年1月30日、スポーツ庁より「スポーツエールカンパニー2026※1」に認定されました。当社は一昨年に続き3回目の認定、株式会社アインファーマシーズは昨年に続き2回目の認定となります。

当社グループは、社員一人ひとりの健康、そして生き生きと活躍できる環境が何よりも重要と考え、健康経営(R)※2をすすめています。この取り組みのひとつとして実施している、社員の健康増進のためのスポーツ活動に対する取り組みが今回の認定につながりました。

今後も、健康経営(R)の推進体制をより一層強化し、社員の健康維持と増進に向けて取り組んでまいります。

※1「スポーツエールカンパニー」とは、スポーツ庁が、従業員の健康増進のためにスポーツの実施に向けた積極的な取り組みを行っている企業を「スポーツエールカンパニー」として認定する制度のことです。従業員がスポーツに親しめる環境づくりを進める企業の社会的評価が向上することで、「働き盛り世代」をはじめとして、国民全体のスポーツ実施率の向上につなげることを目指しています。※2「健康経営(R)」はNPO法人健康経営研究会の登録商標です。

■取り組み詳細は、下記の当社ウェブサイト「健康経営」ページよりご確認ください

https://www.ainj.co.jp/corporate/sustainability/social/employees/health-management.html

■ 本件に関するお問い合わせ先

株式会社アインホールディングス 経営企画室（広報）

TEL：03-5333-1812