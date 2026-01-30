【好評につきアンコール開催決定！】『反響が止まらない！今からでも間に合う繁忙期の不動産WEB広告必勝法』を2月9日(月)に開催

日本情報クリエイト株式会社

不動産テックを推進する日本情報クリエイト株式会社（本社：宮崎県都城市、代表取締役社長：辻村 都雄、証券コード：4054）は、2026年2月9日(月)に無料オンラインセミナー（以下ウェビナー） 『反響が止まらない！今からでも間に合う繁忙期の不動産WEB広告必勝法』をアンコール開催いたします。

本ウェビナーでは、日本情報クリエイトとデジタルマーケティングの専門家である株式会社DYMが登壇し、現場で得た成功事例を交えながらフリートーク形式でお届けする特別ウェビナーです。

■ウェビナー概要

繁忙期に入り、こんなお悩みありませんか？

「広告は出しているが、思ったほど反響が伸びない」

「広告費ばかりがかさみ、成果につながっている実感がない」

実はその原因、広告費ではなく「WEB広告の使い方」にあるケースが多く見られます。

実際に反響につながった不動産会社様の事例をもとに、検索広告・SNS広告の見直しポイントなど、今から成果につなげるためのWEB広告の改善手法を50分でわかりやすく解説します。

すでに繁忙期に入っているからこそ、「これから何を見直すか」で結果はまだ変えられます。

■ウェビナー内容

・不動産業界におけるWEB広告の現状

・Google広告・Yahoo！広告の活用法

・META広告の可能性とSNS活用

・広告効果を最大化するチェックリスト

・サービスのご紹介

■ウェビナー詳細

●タイトル

「反響が止まらない！今からでも間に合う繁忙期の不動産WEB広告必勝法」

●日時

開催日：2026年2月9日（月）

時間：

1回目 14時00分～14時50分 （所要時間：50分）

2回目 17時00分～17時50分 （所要時間：50分）

※ウェビナーの内容は同じです。ご都合の良い日時にご参加ください。

●参加費

無料

●会場

オンライン開催（事前登録制）

※全国どこからでも参加可能です！

※Teamsを使用したウェビナー（オンラインセミナー）です。

※ご登録いただいた後自動でメールにてご参加者様用のURLが送信されます。

■ウェビナー登壇者

日本情報クリエイト株式会社

WEBコンサルタント 尾崎 凜太郎

現在、約40社の不動産会社様を専属で担当し、SNS運用を含むデジタルマーケティング戦略を支援。WEBサイトからの反響獲得だけでなく、チラシなどのオフラインとの広告も考慮したメディアミックスの実践で実売上にも貢献。

株式会社DYM

営業1課 課長 大友 瑛広 氏

これまでコンサルとして多種多様な業界の企業様を支援し、サポートしてきた企業数は200社以上。

不動産・クリニック・EC系のクライアント様が多く、広告管理画面上の数値ではなく実来店・実売上に繋げる運用が得意で2025年には株式会社DYM内で個人MVPを受賞。

■ウェビナー参加に向けて準備いただくもの

・インターネットに接続可能なパソコンまたはタブレット

・イヤホン

・Microsoft Teamsのインストール（アプリ使用推奨）

■「WebManagerPro3 リモートコンサルプラン」とは

貴社専属のWEBコンサルタントがホームページの立ち上げを貴社に代わって全て行い、その後もホームページの分析・修正を毎月行います。

月に1度WEBミーティングを行いWEB集客の改善状況の確認や、市場や競合についての情報提供を行い反響数UPを目指します。

WebManagerPro3の詳細 :https://www.n-create.co.jp/pr/product/web-consulting/?utm_source=prtimes&utm_source=njc&utm_campaign=web_ad_consul-seminar_encore_0209_prお問い合わせはこちら :https://www.n-create.co.jp/contact/inquiry/wmp3?utm_source=prtimes&utm_source=njc&utm_campaign=web_ad_consul-seminar_encore_0209_pr

■「WEB集客PRO」とは

WEBサイト運用、WEBコンサルティング、Web広告運用、SEO、SNS運用、360°パノラマ画像の撮影等、幅広くお客様をサポートいたします。

WEB集客PROの詳細 :https://www.n-create.co.jp/pr/l/web-attract-pro/?utm_source=prtimes&utm_source=njc&utm_campaign=web_ad_consul-seminar_encore_0209_prお問い合わせはこちら :https://www.n-create.co.jp/pr/l/web-attract-pro/?utm_source=njc&utm_medium=prtimes&utm_campaign=web_ad_consul-seminar_encore_0209_pr

■「WEB広告運用サービス」とは

WEB集客を強化・改善したい不動産会社さまに向けて、不動産会社専門でWEB広告の運用を支援するサービスです。不動産業界や不動産集客を熟知した、広告運用のプロフェッショナルが、運用を担当します。リスティングやリターゲティング広告の提案も、各不動産会社様の業種・業態・ターゲットに合わせたキーワード選択や広告文で提案ができるため、不動産会社特化かつ貴社のターゲットに効果的な広告運用を実現することができます。

WEB広告運用サービスの詳細 :https://www.n-create.co.jp/pr/product/advertising-management/?utm_source=prtimes&utm_source=njc&utm_campaign=web_ad_consul-seminar_encore_0209_prお問い合わせはこちら :https://www.n-create.co.jp/contact/inquiry/advertising-management?utm_source=prtimes&utm_source=njc&utm_campaign=web_ad_consul-seminar_encore_0209_pr

■日本情報クリエイトについて

日本情報クリエイトは、31年以上にわたる不動産業界向けのITソリューション提供を通じて、不動産業界の課題解決を支援している企業です。これからも、業界の発展を支えるIT技術の提供を続けてまいります。

会社概要

会社名：日本情報クリエイト株式会社 | 東証グロース（証券コード：4054）

所在地：宮崎県都城市上町13街区18号

代表者：代表取締役社長 辻村 都雄

URL：https://www.n-create.co.jp/