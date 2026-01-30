ヴェスタ株式会社との業務提携に関するお知らせ

株式会社ハイブリッドテクノロジーズ

当社および当社グループは、SES事業、ITインフラ構築事業等を全国に展開するヴェスタ株式会社（以下「ヴェスタ社」）との間で業務提携を行うことに合意いたしましたので、お知らせいたします。

【業務提携に至った背景】

ヴェスタ社は、「その時代に必要なサービスを生み出し続ける」というコーポレートビジョンと、「人の暮らしをアップデートし、より豊かな社会を実現する」というミッションのもと、ECサイトの開発及び運用支援、IT分野で蓄積された採用ノウハウを活用したSES事業を手掛けています。

ECサイト構築においては、高い技術力と信頼性に基づく豊富な実績を備えています。世界的なECプラットフォーム「Shopify」の認定パートナーである他、顧客の細かい要望を実現するスクラッチ開発（※）にも豊富な実績を有しており、高精度且つ柔軟なECソリューションを強みとしています。また、構築のみならず、在庫管理やカスタマーサポート、広告戦略等の、構築後の運用支援でも充実したサービスを提供しており、顧客の高い満足度を実現しています。

SES事業では、技術理解が高い専門のカウンセラーが、顧客の要望とIT人員の経験を基に高精度なマッチングを行い、経験豊富な20代後半～40代を中心としたエンジニアやクリエイター、プロジェクトマネージャーを中心に100名以上の参画実績を有しています。

ECサイトの構築及び運用、並びに高いマッチング精度のSES事業を柱に事業を拡大してきたヴェスタ社は、今後より一層の成長を遂げるため、持続的な案件流入経路の開拓、体制の拡大を図っています。

当社グループは、日本とベトナムに擁する多様なIT人材の力で、「日本事業」「海外事業」「人材事業」の3つの事業領域において顧客のサービス構想の具体化から開発後のグロースまでの総合的なIT支援を提供しております。

当社グループは「開発対応領域の拡大」「ソリューションの拡大」「マーケットの拡大」の3つの軸で事業成長を推進しており、M&A等を駆使したグループ体制の拡大等でこれらを推進してまいりました。

一方、当社グループは前期までに案件やアサイン人員のマネジメント不足に起因する顧客トラブルが発生し、この対応に開発リソースを充当したことで、新しい引合いの案件化に遅れが生じました。これらの影響は2025年9月期末までに収束したものの、再発防止策として柔軟性の高い案件、人員の管理体制が必要と考えておりました。

ECサイトの構築及び運用支援、及びSES事業に豊富な実績を有し、今後更なる引合の獲得、販路の拡大を図るヴェスタ社と、幅広い事業領域で顧客を開拓し、今後一層の成長戦略の推進、及び過去期に生じた課題を解消するパートナーを模索する当社グループは、互いの成長を促すパートナーになり得ると判断し、本業務提携に至りました。

※スクラッチ開発...既存のソフトウェアを改修する方法ではなく、新規に開発すること

【業務提携の内容】

当社グループとヴェスタ社は、本業務提携により、以下の取組を推進してまいります。

1.当社グループのEC構築案件に対する共同提案及び開発

当社グループに寄せられるECサイト構築に関する引合いに対し、ヴェスタ社が有する専門性の高いECソリューションを提供いただくことで、提案可能な開発体制の強化を推進します。

当社グループにおいてEC、ウェブサイト構築に実績を有するドコドア株式会社は、標準化された開発規格を用いた安定的なパフォーマンスを発揮する小～中規模なEC、ウェブサイト構築を強みとしており、大規模なサイト構築やカスタマイズ性の強いスクラッチ開発に強みを持つヴェスタ社は、ドコドア社とは異なる需要を補完するパートナーとして高い適性を有しています。

これにより、当社グループの潜在顧客の需要に対し、より幅広い支援体制を築くと共に、ヴェスタ社の高度なECソリューションの提供拡大に寄与してまいります。

2.ヴェスタ社の案件拡大に資する案件経路、潤沢なエンジニアリソースの提供

今後更なる開発体制の強化を図るヴェスタ社に対し、必要に応じて当社の豊富なエンジニアリソースを機動的に供給することで、ヴェスタ社の主に実装領域のキャパシティ拡大を支援し、事業成長の加速に寄与してまいります。

3.SES事業における開発人材、案件の相互供給

SES事業において、当社グループ及びヴェスタ社各々が受けた引合に適合するスキルを備えたSES人材、あるいは、専門性の高いスキルを備えながら活かせる案件がなく、余剰工数となってしまうSES人材に適合する引合を相互に供給することで、両社の機会損失の抑制、及び収益の最大化を図ってまいります。

これらのECサイト構築、及びSES事業における協業は、既に一部の顧客提案で始まっている他、SES事業においては人員の供給実績も現れております。今後もこれらの取組の拡大を通じて、双方の事業拡大を促してまいります。

【ヴェスタ社のコメント】

ヴェスタ株式会社 代表取締役社長 工藤 武尊

このたびの取り組みに際し、ハイブリッドテクノロジーズ様とは、ECソリューション事業およびSES事業のいずれにおいても非常に高い親和性を感じております。

EC領域における実務に即したご提案についてご相談をいただいて以来、すでに複数の案件で共同提案を行い、その成果を実感しております。また、営業フェーズに限らず、開発フェーズにおいても、当社がプロジェクトの進行からリソースの調達までワンストップで対応できる体制に対し、ハイブリッドテクノロジーズ様からも高いご評価をいただいております。

今後さらに取り組みを拡大し、より一層深いパートナーシップを築いてまいりたいと考えております。

【業績に与える影響】

今後、継続的な取引拡大を目指してまいりますが、今期の当社グループの業績へ与える影響は軽微と見込んでおります。今後、変更の必要が生じた場合には適時にお知らせいたします。

【ヴェスタ株式会社 概要】[表1: https://prtimes.jp/data/corp/91454/table/95_1_e7ad799f5534b517b9594b7a6cc6b4f8.jpg?v=202601300721 ]【株式会社ハイブリッドテクノロジーズ 概要】[表2: https://prtimes.jp/data/corp/91454/table/95_2_0df46e9332df2dfff14e9c0c401dc9ea.jpg?v=202601300721 ]